  Барселона (ATP). Рублев, Музетти, Ходар, Фис вышли в 1/4 финала, Де Минаур выбыл, Алькарас снялся
Барселона (ATP). Рублев, Музетти, Ходар, Фис вышли в 1/4 финала, Де Минаур выбыл, Алькарас снялся

В Барселоне проходит второй круг турнира ATP 500.

Андрей Рублев обыграл Лоренцо Сонего во втором круге в Барселоне.

Ранее Алекс де Минаур уступил Хамаду Медьедовичу.

Сетка турнира здесь.

Barcelona Open BancSabadell

Барселона, Испания

13 – 19 апреля 2026

ATP 500

Призовой фонд – 2 950 310 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
УРРРРААААА!!!

СЕГОДНЯ РАФА ИГРАЕТ!!! СЕГОДНЯ РАФА ИГРАЕТ!!!
Ответ VaD
закусывать надо ...
Ответ VaD
Ностальгией повеяло)
Вау, Боржеш подал на матч из-под руки! Лицо Этчеверри после этого -_-
Де минор видать под нагрузкой был, набирает форму через турниры.
Ну короче даже против такого аутформенного соперника Рубль испытывает страдания... Сложно дальше будет.
Андрея с победой в двух сетах и выходом в 1/4 финала турнира. Проблемы были с подачей по ходу матча.
Что с Де Минором? Как так легко отдал сет Хамаду?
Босниец такое быдло))
Подачи нет, и просидает по физухе
Без Карася сетка уровня ATP 250
Ответ Дмитрий Фурсов
И что? Другие разве виноваты в его самоснятии?
Ответ atelos
Нет. Просто констатация факта
Пока не видно, что должно произойти, чтобы Рублев проиграл. Ну разве что бегать устанет 😊
