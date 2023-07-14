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Медведев рвется в финал «Уимблдона», на пути Алькарас. Онлайн

Уимблдон Уимблдон
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
ATP ATP
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Феерический матч.

Первыми в онлайне идут геймы Медведева. Звездочкой отмечается подающий.

 

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Что будет важно?

Медведев говорил, что финал Индиан-Уэллс не будет иметь особого значения, потому что там корты были слишком медленными. Поэтому он не получал много легких очков на подаче, а в розыгрышах не мог противопоставить ничего мощи Алькараса – способного на любом покрытии завершать одним ударом.

Поэтому будет очень важно, сможет ли испанец нейтрализовать подачу Медведева.  И в этом контексте важно, как Алькарас обыграл Берреттини. До матча с Карлосом итальянец ни разу не проиграл подачу, а Александр Зверев, например, против него создал всего один брейк-пойнт. Карлос взял подачу Берреттини четыре раза и создал себе 16 брейк-пойнтов.

Это было такое впечатляющее выступление на приеме, что Берреттини после матча даже сравнил его с Новаком Джоковичем: «Рефлексами и реакцией он немного напоминает мне Новака. На подаче я это чувствовал».

Сам Медведев больше всего впечатлен другим качеством Алькараса: «Мощь. Когда ему было 17 – не так уж давно, – он был куда менее зрелым, много ошибался. Все видели, что он потрясающий, но всем было интересно, сможет ли он меньше ошибаться, демонстрируя ту же мощь. И он довольно быстро этого добился. Это потрясающе.

Если дать ему один мягкий мяч, могут возникнуть проблемы. Даже против Новака, Энди и Рафы ты чувствуешь, что у тебя будут шансы. А Карлос может забить одним ударом. Одного жесткого удара ему бывает достаточно».

Для травы это особенно актуально. И нужно отметить, когда Медведев давал хоть сколько-то мягкие мячи феерившему Кристоферу Юбенксу, у него возникали очень большие проблемы. А Алькарасу для демонстрации такой игры даже не надо феерить – достаточно держать свой уровень.

Короче, матч будет тяжелым.

Готовимся к матчу

Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале «Уимблдона». Матч пройдет вторым запуском после встречи Новака Джоковича и Янника Синнера, которая стартует в 15:30 по московскому времени.

Медведев и Алькарас сойдутся на корте третий раз. Первый был как раз на «Уимблдоне» – в 2021 году. Даниил тогда победил в трех сетах, полностью использовав неопытность испанца на траве.

Но с тех пор многое изменилось. Во-первых, Алькарас очень мощно и очень быстро прибавил, превратился из подающего надежды мальчика в чемпиона «Большого шлема» и первую ракетку мира.

Во-вторых, он явно освоился на траве. Перед «Уимблдоном» он выиграл титул в Queen’s Club, а уже во Всеанглийском клубе разобрался, например, с Маттео Берреттини, который в 2021-м дошел до финала, а в этом году набрал неплохой ход в течение турнира.

В-третьих, Алькарас разгромил Медведева в их втором матче – в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс в этом году. Правда, Даниил справедливо утверждает, что та встреча не будет иметь никакого значения, потому что условия совершенно другие.

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