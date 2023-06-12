8 комментариев

Глаз Народа
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Мбаппе! Златан! Джейк Джилленхол! Селебрити на финале «Ролан Гаррос»

Ролан Гаррос Ролан Гаррос
Оливье Жиру Оливье Жиру
Пьер Гасли Пьер Гасли
Елена Джокович Елена Джокович
Эстебан Окон Эстебан Окон
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Жан Тодт Жан Тодт
Новак Джокович Новак Джокович
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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Теннис Теннис

Финалы турниров «Большого шлема» традиционно собирают блестящие трибуны – хотя бы потому, что проходят в мировых столицах, где всегда много селебрити. Но финал «Ролан Гаррос», где Новак Джокович взял рекордный 23-й «Большой шлем», кажется, отличился особенно.

Семикратный обладатель Супербоула Том Брэди (которого на этой неделе заподозрили в романе с Ириной Шейк) оказался прямо в ложе Джоковича рядом с его женой Еленой.

В инстаграме Брэди написал, что больше всего ему понравилось видеть, как сильно Джоковича любит и поддерживает его семья.

Златан Ибрагимович и Килиан Мбаппе встретились на трибуне.

Оливье Жиру тоже пришел посмотреть, как творится история,

с Тео Эрнандесом и Бенжаменом Паваром.

А за спиной у них сидел болельщик Рафаэля Надаля, которого Джокович победой на «Ролан Гаррос» обошел по количеству «Шлемов».

«Формулу-1» представляли Пьер Гасли,

Эстебан Окон,

и бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт (но без жены Мишель Йео).

Бывшая теннисистка Ализе Лим, работавшая на «Ролан Гаррос» в качестве репортера Eurosport, посетила финал с партнером Тони Паркером, чемпионом НБА и членом баскетбольного Зала славы.

Двукратный чемпион одиночных «Шлемов» Стэн Смит, в честь которого названы знаковые кеды adidas, редко пропускает «Ролан Гаррос».

Джейк Джилленхол, с которым весной вышел новый фильм Гая Ричи, пришел в рубашке лучшего летнего цвета.

Хью Грант смотрит на Каспера Рууда против великих в финале «Ролан Гаррос» два года подряд: в 2022-м норвежец проиграл Рафаэлю Надалю, теперь – Джоковичу.

Французский селебрити-контингент возглавляли обладатель «Оскара» Жан Дюжарден

и обладательница выдающихся родословной и стиля Шарлотта Генсбур

при поддержке Бернара Арно – владельца лакшери-концерна LVMH и человека, периодически забирающего у Илона Маска звание богатейшего в мире.

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

«Ролан Гаррос» проходит в Булонском лесу. Там когда-то был человеческий зоопарк, а теперь – парижский центр проституции 

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Clive Brunskill, Pierre Suu/WireImage; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/Emmanuel DUNAND / AFP

8 комментариев

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Buharoid
А "болельщик Надаля" это тоже какая-то звезда, которую не подписали, или нет?
+2
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Sincere
Ответ Buharoid
А "болельщик Надаля" это тоже какая-то звезда, которую не подписали, или нет?
обычный чел, просто в кепке с логотипом Надаля.
+1
0
+1
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ArboCs
С Жиру сидит не Люка а Тео Эрнандес.
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Sincere
Джилленхол впервые вроде на теннисе замечен)
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Streetbor
Не мало знаменитостей пришло посмотреть как Новак переписывает историю))
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Anton Svetly
Ответ ArboCs
С Жиру сидит не Люка а Тео Эрнандес.
они похожи , авторам на спортсе не грех перепутать)
да, это тео- они. жиру вербуют повАра
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Buharoid
Ответ Sincere
обычный чел, просто в кепке с логотипом Надаля.
Надеюсь когда-нибудь увидеть селебрити в мерче Рубло))
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