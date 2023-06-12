8 комментариев

Финалы турниров «Большого шлема» традиционно собирают блестящие трибуны – хотя бы потому, что проходят в мировых столицах, где всегда много селебрити. Но финал «Ролан Гаррос», где Новак Джокович взял рекордный 23-й «Большой шлем», кажется, отличился особенно.

Семикратный обладатель Супербоула Том Брэди (которого на этой неделе заподозрили в романе с Ириной Шейк) оказался прямо в ложе Джоковича рядом с его женой Еленой.

В инстаграме Брэди написал, что больше всего ему понравилось видеть, как сильно Джоковича любит и поддерживает его семья.

Златан Ибрагимович и Килиан Мбаппе встретились на трибуне.

Оливье Жиру тоже пришел посмотреть, как творится история,

с Тео Эрнандесом и Бенжаменом Паваром.

А за спиной у них сидел болельщик Рафаэля Надаля, которого Джокович победой на «Ролан Гаррос» обошел по количеству «Шлемов».

«Формулу-1» представляли Пьер Гасли,

Эстебан Окон,

и бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт (но без жены Мишель Йео).

Бывшая теннисистка Ализе Лим, работавшая на «Ролан Гаррос» в качестве репортера Eurosport, посетила финал с партнером Тони Паркером, чемпионом НБА и членом баскетбольного Зала славы.

Двукратный чемпион одиночных «Шлемов» Стэн Смит, в честь которого названы знаковые кеды adidas, редко пропускает «Ролан Гаррос».

Джейк Джилленхол, с которым весной вышел новый фильм Гая Ричи, пришел в рубашке лучшего летнего цвета.

Хью Грант смотрит на Каспера Рууда против великих в финале «Ролан Гаррос» два года подряд: в 2022-м норвежец проиграл Рафаэлю Надалю, теперь – Джоковичу.

Французский селебрити-контингент возглавляли обладатель «Оскара» Жан Дюжарден

и обладательница выдающихся родословной и стиля Шарлотта Генсбур

при поддержке Бернара Арно – владельца лакшери-концерна LVMH и человека, периодически забирающего у Илона Маска звание богатейшего в мире.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Clive Brunskill, Pierre Suu/WireImage; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; East News/Emmanuel DUNAND / AFP