14 комментариев

Выиграв третий «Ролан Гаррос» и 23-й «Шлем», Новак Джокович впервые возглавил гонку за рекорд по количеству важнейших титулов в теннисе.

Символично, что Джокович сделал это на домашнем корте одного из своих соперников в этой гонке – Рафаэля Надаля, – прямо как ранее выиграл у Роджера Федерера все финалы «Уимблдона», где тот тоже раньше считался хозяином.

Это, пожалуй, главный сюжет карьеры Джоковича – то, как он поднялся в теннисную элиту вслед за двумя общепризнанными королями и постепенно у каждого из них забрал их королевства: титулы, личные встречи, рейтинговые рекорды. Мы на Sports.ru начали готовиться называть серба величайшим еще четыре года назад, и мы не были первыми.

А кто был?

2007: проницательный теннисный автор

В 2007-м, когда Джокович был еще тинейджером, но уже 13-й ракеткой мира и чемпионом трех турниров ATP, важный теннисный автор Питер Бодо впервые посмотрел его матч вживую.

Под впечатлением от увиденного Бодо назвал Джоковича идеальным игроком и написал, что тот «скорее рано, чем поздно станет GOAT». Через пару недель Новак выиграл первый «Мастерс», а сейчас у него их 38 – больше, чем у кого-либо.

2008: Родители и соотечественники

Первый «Шлем» Джокович выиграл на Australian Open-2008, по пути к титулу впервые обыграв на «Шлеме» Роджера Федерера. Мама Новака Дияна тогда произнесла знаменитое: «Как говорится, король умер – да здравствует король», – и предрекла сыну еще много «Шлемов» и первую строчку рейтинга.

Следующего «Шлема» Джоковичам пришлось ждать три года, зато дальше их количество стало расти очень быстро. В 2013-м отец Новака Срджан еще называл (неохотно) величайшим теннисистом в истории Федерера, но в 2016-м после 11-го «Шлема» сына уже говорил, что тот послан Богом, чтобы стать величайшим:

«Я говорил об этом с тех пор, как он начал играть. Безусловно, он будет одним из лучших спортсменов в истории. Все это потому, что он божий посланник. И наша семья пыталась исполнить желание Бога». Но даже Cрджан недооценил Новака, напророчив ему еще 10 «Шлемов» (то есть тотал 21).

Незадолго до того соотечественник Джоковича и бывший игрок топ-10 Янко Типсаревич предположил, что Новак ставит цель переписать теннисные рекорды на себя:

«Мне кажется, его цель – стать лучшим игроком всех времен. Я очень рад и горд тем, что он вывел спорт на новый уровень. Он сделал это во времена Федерера и Надаля, лучших игроков в истории тенниса. Но внезапно из ниоткуда появился этот парень и поднял уровень еще выше. Хотя все думали, что выше уже невозможно».

За последние годы Срджан Джокович минимум дважды обозначал сроки, в которые его сын должен закрыть все рекорды. Сначала это была середина 2020-го, потом – середина 2022-го. Новак немного не уложился (справедливости ради, за это время его сняли с одного «Шлема» и депортировали с другого).

2019: Новак Джокович (с поправкой)

По мере того, как Джокович приближался ко всем важнейшим рекордам, он тоже стал говорить об этом открыто – например, перед победой на 16-м «Шлеме» на «Уимблдоне»-2019 поделился:

«Конечно, я хочу добиться исторических достижений. Хотел бы выиграть как можно больше «Шлемов». Это мои главные цели и амбиции. Ближайшая – рекорд по неделям в качестве №1», до которого уже недалеко».

До рекорда оставалось около полутора лет, что вообще-то не так уж мало – но не для такой стабильновеликой карьеры, как у Джоковича. Весной-2021 он отобрал у Федерера (310 недель) звание самого долгоиграющего №1 в мужском теннисе, а еще пару лет спустя обошел по этому показателю и Штеффи Граф (377 недель). Сезон-2021 стал для Джоковича седьмым, который он завершил первой ракеткой мира, и по этому показателю он обошел Пита Сампраса. После победы на «Ролан Гаррос»-2023 серб вернулся на вершину рейтинга и начал на ней 388-ю неделю.

В том же 2021-м по пути к шестой победе на «Уимблдоне» Джокович сказал прямо: «Я считаю себя лучшим». В этом году вскоре после 10-го Australian Open он мысль развил:

«Моя вера в себя всегда сочетается с уважением к сопернику и к игре, с умением ценить значимость момента. Но даже при всем этом я считаю, что, когда я готов и выхожу на корт, я лучше любого соперника на любом покрытии. Я лучший. И я не считаю, что это делает меня высокомерным или слишком много о себе возомнившим. Не вижу в этом ничего плохого».

При этом Джокович в разговорах об исторических достижениях всегда разграничивает конкретное (рекорды) и абстрактное (условное звание величайшего). На вопросы о GOAT он наоборот никогда не называет себя и объясняет, что критериев много: «Шлемы», недели на вершине рейтинга, сезоны, там законченные, – и их важность для всех разная.

Но теперь, когда он лучший по всем критериям, ему нужны новые способы уклониться от ответа.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Matthew Stockman, Clive Brunskill, Matthias Hangst, Graham Denholm; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency