14 комментариев

Джокович решил побить все рекорды 4 года назад – и наконец побил. Его отец давно говорил, что так он выполняет «желание Бога»
Выиграв третий «Ролан Гаррос» и 23-й «Шлем», Новак Джокович впервые возглавил гонку за рекорд по количеству важнейших титулов в теннисе.
Символично, что Джокович сделал это на домашнем корте одного из своих соперников в этой гонке – Рафаэля Надаля, – прямо как ранее выиграл у Роджера Федерера все финалы «Уимблдона», где тот тоже раньше считался хозяином.
Это, пожалуй, главный сюжет карьеры Джоковича – то, как он поднялся в теннисную элиту вслед за двумя общепризнанными королями и постепенно у каждого из них забрал их королевства: титулы, личные встречи, рейтинговые рекорды. Мы на Sports.ru начали готовиться называть серба величайшим еще четыре года назад, и мы не были первыми.
А кто был?
2007: проницательный теннисный автор
В 2007-м, когда Джокович был еще тинейджером, но уже 13-й ракеткой мира и чемпионом трех турниров ATP, важный теннисный автор Питер Бодо впервые посмотрел его матч вживую.
Под впечатлением от увиденного Бодо назвал Джоковича идеальным игроком и написал, что тот «скорее рано, чем поздно станет GOAT». Через пару недель Новак выиграл первый «Мастерс», а сейчас у него их 38 – больше, чем у кого-либо.
2008: Родители и соотечественники
Первый «Шлем» Джокович выиграл на Australian Open-2008, по пути к титулу впервые обыграв на «Шлеме» Роджера Федерера. Мама Новака Дияна тогда произнесла знаменитое: «Как говорится, король умер – да здравствует король», – и предрекла сыну еще много «Шлемов» и первую строчку рейтинга.
Следующего «Шлема» Джоковичам пришлось ждать три года, зато дальше их количество стало расти очень быстро. В 2013-м отец Новака Срджан еще называл (неохотно) величайшим теннисистом в истории Федерера, но в 2016-м после 11-го «Шлема» сына уже говорил, что тот послан Богом, чтобы стать величайшим:
«Я говорил об этом с тех пор, как он начал играть. Безусловно, он будет одним из лучших спортсменов в истории. Все это потому, что он божий посланник. И наша семья пыталась исполнить желание Бога». Но даже Cрджан недооценил Новака, напророчив ему еще 10 «Шлемов» (то есть тотал 21).
Незадолго до того соотечественник Джоковича и бывший игрок топ-10 Янко Типсаревич предположил, что Новак ставит цель переписать теннисные рекорды на себя:
«Мне кажется, его цель – стать лучшим игроком всех времен. Я очень рад и горд тем, что он вывел спорт на новый уровень. Он сделал это во времена Федерера и Надаля, лучших игроков в истории тенниса. Но внезапно из ниоткуда появился этот парень и поднял уровень еще выше. Хотя все думали, что выше уже невозможно».
За последние годы Срджан Джокович минимум дважды обозначал сроки, в которые его сын должен закрыть все рекорды. Сначала это была середина 2020-го, потом – середина 2022-го. Новак немного не уложился (справедливости ради, за это время его сняли с одного «Шлема» и депортировали с другого).
2019: Новак Джокович (с поправкой)
По мере того, как Джокович приближался ко всем важнейшим рекордам, он тоже стал говорить об этом открыто – например, перед победой на 16-м «Шлеме» на «Уимблдоне»-2019 поделился:
«Конечно, я хочу добиться исторических достижений. Хотел бы выиграть как можно больше «Шлемов». Это мои главные цели и амбиции. Ближайшая – рекорд по неделям в качестве №1», до которого уже недалеко».
До рекорда оставалось около полутора лет, что вообще-то не так уж мало – но не для такой стабильновеликой карьеры, как у Джоковича. Весной-2021 он отобрал у Федерера (310 недель) звание самого долгоиграющего №1 в мужском теннисе, а еще пару лет спустя обошел по этому показателю и Штеффи Граф (377 недель). Сезон-2021 стал для Джоковича седьмым, который он завершил первой ракеткой мира, и по этому показателю он обошел Пита Сампраса. После победы на «Ролан Гаррос»-2023 серб вернулся на вершину рейтинга и начал на ней 388-ю неделю.
В том же 2021-м по пути к шестой победе на «Уимблдоне» Джокович сказал прямо: «Я считаю себя лучшим». В этом году вскоре после 10-го Australian Open он мысль развил:
«Моя вера в себя всегда сочетается с уважением к сопернику и к игре, с умением ценить значимость момента. Но даже при всем этом я считаю, что, когда я готов и выхожу на корт, я лучше любого соперника на любом покрытии. Я лучший. И я не считаю, что это делает меня высокомерным или слишком много о себе возомнившим. Не вижу в этом ничего плохого».
При этом Джокович в разговорах об исторических достижениях всегда разграничивает конкретное (рекорды) и абстрактное (условное звание величайшего). На вопросы о GOAT он наоборот никогда не называет себя и объясняет, что критериев много: «Шлемы», недели на вершине рейтинга, сезоны, там законченные, – и их важность для всех разная.
Но теперь, когда он лучший по всем критериям, ему нужны новые способы уклониться от ответа.
Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо
В 2007-м теннисный писатель назвал 19-летнего Джоковича идеальным игроком. Вот что он увидел
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Matthew Stockman, Clive Brunskill, Matthias Hangst, Graham Denholm; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency
Осталось ОИ как вишенку для полного комплекта, но даже без неё всё очевидно😏
Величайший!
Скоро будет 400 недель намбевана!
А это 7 с половиной лет!
Целое поколение!
Лидер поколения, притом, что конкурировал всю карьеру с БИГ-4.
Кажется 23й победой Ноле закрыл стимул Надаля продолжать карьеру. Теперь до него не дотянуться никому.
Шанс есть у Алькараса, но это если выигрывать все шлемы восемь лет подряд. Что-то не похоже, что у Алькараса будет столько здоровья. Значит тот, кто замахнется на достижение Новака ещё не начал играть в туре.
ГОАТ ? Я их всех рассматриваю вместе. И не важно что у серба на пару титулов больше, чем у Рафы Мы были свидетелями величайших противостояний в спорте и в частности в теннисе. Сами того не понимали. Дальше будет долгое безвременье с множеством ярких и не очень личностей. Но такого уже не повторится . Я почти уверен
водокачку выиграть - много ума не надо.
С Надалем такая же философия работает.
Очевидная истина от фаната кумира)