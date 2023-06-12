14 комментариев

Глаз Народа
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Джокович решил побить все рекорды 4 года назад – и наконец побил. Его отец давно говорил, что так он выполняет «желание Бога»

Новак Джокович Новак Джокович
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Выиграв третий «Ролан Гаррос» и 23-й «Шлем», Новак Джокович впервые возглавил гонку за рекорд по количеству важнейших титулов в теннисе.

Символично, что Джокович сделал это на домашнем корте одного из своих соперников в этой гонке – Рафаэля Надаля, – прямо как ранее выиграл у Роджера Федерера все финалы «Уимблдона», где тот тоже раньше считался хозяином.

 

Это, пожалуй, главный сюжет карьеры Джоковича – то, как он поднялся в теннисную элиту вслед за двумя общепризнанными королями и постепенно у каждого из них забрал их королевства: титулы, личные встречи, рейтинговые рекорды. Мы на Sports.ru начали готовиться называть серба величайшим еще четыре года назад, и мы не были первыми.

А кто был?

2007: проницательный теннисный автор

В 2007-м, когда Джокович был еще тинейджером, но уже 13-й ракеткой мира и чемпионом трех турниров ATP, важный теннисный автор Питер Бодо впервые посмотрел его матч вживую.

Под впечатлением от увиденного Бодо назвал Джоковича идеальным игроком и написал, что тот «скорее рано, чем поздно станет GOAT». Через пару недель Новак выиграл первый «Мастерс», а сейчас у него их 38 – больше, чем у кого-либо.

2008: Родители и соотечественники

Первый «Шлем» Джокович выиграл на Australian Open-2008, по пути к титулу впервые обыграв на «Шлеме» Роджера Федерера. Мама Новака Дияна тогда произнесла знаменитое: «Как говорится, король умер – да здравствует король», – и предрекла сыну еще много «Шлемов» и первую строчку рейтинга.

Следующего «Шлема» Джоковичам пришлось ждать три года, зато дальше их количество стало расти очень быстро. В 2013-м отец Новака Срджан еще называл (неохотно) величайшим теннисистом в истории Федерера, но в 2016-м после 11-го «Шлема» сына уже говорил, что тот послан Богом, чтобы стать величайшим:

«Я говорил об этом с тех пор, как он начал играть. Безусловно, он будет одним из лучших спортсменов в истории. Все это потому, что он божий посланник. И наша семья пыталась исполнить желание Бога». Но даже Cрджан недооценил Новака, напророчив ему еще 10 «Шлемов» (то есть тотал 21).

Незадолго до того соотечественник Джоковича и бывший игрок топ-10 Янко Типсаревич предположил, что Новак ставит цель переписать теннисные рекорды на себя:

«Мне кажется, его цель – стать лучшим игроком всех времен. Я очень рад и горд тем, что он вывел спорт на новый уровень. Он сделал это во времена Федерера и Надаля, лучших игроков в истории тенниса. Но внезапно из ниоткуда появился этот парень и поднял уровень еще выше. Хотя все думали, что выше уже невозможно».

За последние годы Срджан Джокович минимум дважды обозначал сроки, в которые его сын должен закрыть все рекорды. Сначала это была середина 2020-го, потом – середина 2022-го. Новак немного не уложился (справедливости ради, за это время его сняли с одного «Шлема» и депортировали с другого).

2019: Новак Джокович (с поправкой)

По мере того, как Джокович приближался ко всем важнейшим рекордам, он тоже стал говорить об этом открыто – например, перед победой на 16-м «Шлеме» на «Уимблдоне»-2019 поделился:

«Конечно, я хочу добиться исторических достижений. Хотел бы выиграть как можно больше «Шлемов». Это мои главные цели и амбиции. Ближайшая – рекорд по неделям в качестве №1», до которого уже недалеко».

До рекорда оставалось около полутора лет, что вообще-то не так уж мало – но не для такой стабильновеликой карьеры, как у Джоковича. Весной-2021 он отобрал у Федерера (310 недель) звание самого долгоиграющего №1 в мужском теннисе, а еще пару лет спустя обошел по этому показателю и Штеффи Граф (377 недель). Сезон-2021 стал для Джоковича седьмым, который он завершил первой ракеткой мира, и по этому показателю он обошел Пита Сампраса. После победы на «Ролан Гаррос»-2023 серб вернулся на вершину рейтинга и начал на ней 388-ю неделю.

В том же 2021-м по пути к шестой победе на «Уимблдоне» Джокович сказал прямо: «Я считаю себя лучшим». В этом году вскоре после 10-го Australian Open он мысль развил: 

«Моя вера в себя всегда сочетается с уважением к сопернику и к игре, с умением ценить значимость момента. Но даже при всем этом я считаю, что, когда я готов и выхожу на корт, я лучше любого соперника на любом покрытии. Я лучший. И я не считаю, что это делает меня высокомерным или слишком много о себе возомнившим. Не вижу в этом ничего плохого».

При этом Джокович в разговорах об исторических достижениях всегда разграничивает конкретное (рекорды) и абстрактное (условное звание величайшего). На вопросы о GOAT он наоборот никогда не называет себя и объясняет, что критериев много: «Шлемы», недели на вершине рейтинга, сезоны, там законченные, – и их важность для всех разная.

Но теперь, когда он лучший по всем критериям, ему нужны новые способы уклониться от ответа. 

Джокович – величайший теннисист в истории. Это неоспоримо

В 2007-м теннисный писатель назвал 19-летнего Джоковича идеальным игроком. Вот что он увидел

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Matthew Stockman, Clive Brunskill, Matthias Hangst, Graham Denholm; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

14 комментариев

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Rio de Janeiro
Если субъективно то думаю многих теннис Роджера и Рафы привлекал больше с точки зрения чисто игры и эстетике, но по всем объективным параметрам Новака реально можно короновать GOAT: рекордсмен по шлемам включая тройной карьерный, личные встречи с бигами, мастерсы и итоговые (у Рафы вообще ни одного) ну и недели на 1 месте рейтинга ( с того момента как первый раз зашёл на вершину в 2011 почти 2/3 с этого времени находится там и это в эпоху Бигов!!!)
Осталось ОИ как вишенку для полного комплекта, но даже без неё всё очевидно😏
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SKA Rostov1992
Ответ Пол Ганарара:
Когда Рафа и Роджер были в самом соку, Джокович шёл на третьем месте. Как это вяжется с тем, что он величайший? Окей, он набил лучшую стату. Но обыграл бы пиковый Джокович пикового Федерера? Нет, не думаю
А пиковый Федерер для вас это когда? Вот в статье написано, что обыгрывал Федерера в 2007 году на Мастерсе и на АО в 2008. Для вас в 2007-2008 годах Федерер в 26 лет уже не пиковый?
+4
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SKA Rostov1992
Следующая глобальная цель для Новака стать рекордсменом по Уимблдонам. Если учесть, что трава не самое требовательное покрытие в физическом плане, то у Новака ещё примерно 3-4 раза есть реальные шансы выиграть Уимблдон, в принципе и там можно сделать 10 титулов по итогу.
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Graziano
Ответ Rio de Janeiro
Если субъективно то думаю многих теннис Роджера и Рафы привлекал больше с точки зрения чисто игры и эстетике, но по всем объективным параметрам Новака реально можно короновать GOAT: рекордсмен по шлемам включая тройной карьерный, личные встречи с бигами, мастерсы и итоговые (у Рафы вообще ни одного) ну и недели на 1 месте рейтинга ( с того момента как первый раз зашёл на вершину в 2011 почти 2/3 с этого времени находится там и это в эпоху Бигов!!!) Осталось ОИ как вишенку для полного комплекта, но даже без неё всё очевидно😏
Как можно в одном предложении употреблять Роджера и Рафу в таком контексте? Манера игры Федерера действительно привлекает. Рафа же это история про невероятную физическую готовность, но с точки зрения эстетики это совершенно несравнимо. Джоковича как раз нужно сравнить именно с Надалем.
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Makhasamatman Buch
Эхх, сделал бы кто-нибудь список рекордов - которые Джокович побьет, которые возможно побьет и которые не возможно побить
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Пол Ганарара:
Когда Рафа и Роджер были в самом соку, Джокович шёл на третьем месте. Как это вяжется с тем, что он величайший? Окей, он набил лучшую стату. Но обыграл бы пиковый Джокович пикового Федерера? Нет, не думаю
+2
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Кагов
Новак Срджанович Джокович!
Величайший!
Скоро будет 400 недель намбевана!
А это 7 с половиной лет!
Целое поколение!
Лидер поколения, притом, что конкурировал всю карьеру с БИГ-4.
Кажется 23й победой Ноле закрыл стимул Надаля продолжать карьеру. Теперь до него не дотянуться никому.
Шанс есть у Алькараса, но это если выигрывать все шлемы восемь лет подряд. Что-то не похоже, что у Алькараса будет столько здоровья. Значит тот, кто замахнется на достижение Новака ещё не начал играть в туре.
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Мікалай Ланец
Всё бы хорошо. Но Новак реально не так харизматичен как Роджер или Рафа.
ГОАТ ? Я их всех рассматриваю вместе. И не важно что у серба на пару титулов больше, чем у Рафы Мы были свидетелями величайших противостояний в спорте и в частности в теннисе. Сами того не понимали. Дальше будет долгое безвременье с множеством ярких и не очень личностей. Но такого уже не повторится . Я почти уверен
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Ночная Фурия
Ответ Йенс Мустерманн
Род Лэйвер: 200 титулов за карьеру и два календарных БШ. ☝🏻
сетку АО 1969 года открой - это даже не Барселона-500, это Ибица-125.
водокачку выиграть - много ума не надо.
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Nikolay Stavrogin
Ответ SKA Rostov1992
А пиковый Федерер для вас это когда? Вот в статье написано, что обыгрывал Федерера в 2007 году на Мастерсе и на АО в 2008. Для вас в 2007-2008 годах Федерер в 26 лет уже не пиковый?
Федерер перестал быть пиковым, как только его обыграл Джокович. Или Надаль.
С Надалем такая же философия работает.
Очевидная истина от фаната кумира)
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Пол Ганарара:
Ответ SKA Rostov1992
А пиковый Федерер для вас это когда? Вот в статье написано, что обыгрывал Федерера в 2007 году на Мастерсе и на АО в 2008. Для вас в 2007-2008 годах Федерер в 26 лет уже не пиковый?
Ну, это была эпоха Федерера, так что с одной стороны пиковый. С другой стороны, вероятно, в те дни Роджер был не в лучшей форме. Переформулирую. Для чистоты эксперимента и для объективного ответа на вопрос, кто из них величайший, было бы отлично, если бы они были плюс/минус одногодками. По техническим скиллам, я думаю, большинство отдаст предпочтение Федереру. А если судить по совокупности, то было бы круто, если бы праймовый Роджер состязался бы с праймовым Джоком. Но этого никогда не будет, так что простор для субъективных оценок здесь большой
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Александр Руденко
Ответ Пол Ганарара:
Когда Рафа и Роджер были в самом соку, Джокович шёл на третьем месте. Как это вяжется с тем, что он величайший? Окей, он набил лучшую стату. Но обыграл бы пиковый Джокович пикового Федерера? Нет, не думаю
График посмотреть не судьба? До 2018-го, когда Фердер взял свой последний шлем, Новак выиграл 14 БШ, до 22-го, когда Надаль взял свой последний титул - 21. При том, что оба его соперника начали карьеру раньше, а значит большую часть своих побед серб взял при живых-(относительно) здоровых испанце и швейцарце, а еще он выиграл примерно столько же, сколько эти два Великих (без вопросов!) вместе.
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