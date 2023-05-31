7 комментариев

29-летний француз Лукас Пуй – один из самых талантливых и успешных игроков поколения. Из теннисистов, родившихся в диапазоне полутора лет от него, только у Доминика Тима (чемпиона «Шлема» и экс-третьей ракетки мира) и, возможно, Ника Кириоса (финалиста «Шлема») карьеры лучше.

У Пуя не было резкого прорыва – наоборот, он поднимался постепенно: дебютировав в ATP в 2013-м, в топ-100 он вошел два года спустя, когда из Франции за тренировочной инфраструктурой переехал в Дубай. Зато в 2016-м он выиграл первый титул, пять раз обыграл соперников из топ-10 (включая Рафаэля Надаля в знаменитом матче US Open) и дошел до четвертьфинала на двух «Шлемах». По итогам сезона Пуя признали Прогрессом года в ATP, а в следующем он взял уже три титула, стал лицом Rolex, Peugeot и Evian и принес сборной Кубок Дэвиса, выиграв решающую одиночку в финале.

Со стороны казалось, что Пуй кайфует от жизни в туре, пусть для элитного уровня ему и не хватало то ли стабильности, то ли ментальной выносливости, а может, и просто опыта. В начале 2018-го он на две недели зашел в топ-10, но потом до конца года только на трех турнирах выиграл два матча. Про тот период он потом рассказывал, что вообще не хотел играть и думал взять от выступлений перерыв.

Победа над Надалем на решающем тай-брейке на US Open-2016

Новый импульс карьере француза дало сотрудничество с Амели Моресмо, которую он убедил отказаться от поста капитана сборной в Кубке Дэвиса. На их первом совместном «Шлеме», Australian Open-2019, Пуй прорвался в полуфинал, благодаря чему вернулся в топ-20. Но потом все снова пошло не по плану: до начала лета на уровне ATP Лукас из десяти матчей выиграл только два, а потом у него обострилась старая травма локтя. За весь 2020-й он провел один матч, а к концу 2021-го оказался в середине второй сотни рейтинга.

Вообще теннисисты нередко проваливаются в рейтинговые ямы и поглубже и потом из них выбираются, да и Пуй к тому моменту уже мог не чувствовать финансового давления и даже вернулся во Францию, потому что проблемы получить корт в национальном теннисном центре у него явно больше не было. Он женился и стал отцом, да и результаты на корте были не то чтобы беспросветными: за полгода Пуй пять раз обыграл более рейтинговых соперников, в том числе Карена Хачанова в Мадриде. После того матча, впрочем, Лукас потерпел шесть поражений подряд и завершил год.

После операции на локте летом-2020

Прошел почти год, прежде чем Пуй рассказал, что с ним тогда происходило. Оказалось, что решение оборвать сезон пришло к нему, когда за пару недель июня впал в депрессию и испугался за свое будущее:

«Я начал погружаться в темноту и впал в депрессию во время серии британских турниров. Я спал по часу в день и пил в одиночестве. Я был совсем один с Феликсом [Мантильей, тренером]. Закрыть глаза было невозможно – я возвращался в номер и смотрел в потолок. Потом я приходил на корты с огромными мешками под глазами. Каждое утро Феликс спрашивал: «Ты что, не спишь?» – «Сплю, просто у меня аллергия». Я ему врал.

Я погружался во что-то мрачное, но никому ничего не говорил. Я просто не привык много болтать. На тренировки я приходил уставшим и еще более раздражительным. Я был в ужасном состоянии и в один момент сказал себе: «Стоп». Ради своего психического здоровья я оставил теннис, иначе оказался бы в сумасшедшем доме.

После недели бессонницы я выбросил ракетки в мусорное ведро и спросил у близких: «Вы считаете нормальным, что в 28 лет, когда я стал отцом, я плачу каждую ночь в своем номере? И это происходит из раза в раз, когда я проигрываю».

Пуй проводил время с семьей и рассказывает, что уже больше не видел себя теннисистом, пока в ноябре 37-летний Жиль Симон на прощальном турнире в Париже не обыграл давнего соперника Маррея и теннисиста десятки Фрица:

«Когда я увидел последние матчи Симона, атмосферу, эмоции, это меня будто разбудило. А потом еще в медиа сказали, что мне не видать Олимпиады, и это меня мотивировало».

Пуй возобновил карьеру в начале года в «Челленджер»-туре со свежей психикой и боевым настроем, но без особых успехов, так что растерял остатки очков и в квалификацию «Ролан Гаррос» попал благодаря защищенному рейтингу. Когда Лукас ее прошел (стартовый матч назвал своим важнейшим за четыре года), он рыдал на корте, его жена Клеманс рыдала на трибуне, а чуть позже Лукас прошел через приветственный коридор из болбоев с дочкой Розой на руках.

Когда три дня спустя Пуй, 675-я ракетка мира, прошел и первый круг основы, он выиграл матч на «Шлеме» впервые почти за четыре года и стал самым нерейтинговым участником второго круга «Шлема» за десять лет. Одетый в форму, вдохновленную победным комплектом Янника Ноа с «Ролан Гаррос»-1983, Пуй подхватил «Марсельезу», затянутую трибунами корта 14, и это был один из тех моментов, ради которых стоит смотреть спорт.

«Если бы вы сказали мне десять лет назад, что меня ждет [депрессия], я бы не поверил, – говорит Пуй сейчас. – Что будут моменты, когда мне будет дико тяжело, одиноко, что я буду на самом дне? Я бы сказал: что за бред.

Но сейчас я играю и тренируюсь с удовольствием. Моя цель – вернуться в топ-100 и отобраться на Олимпиаду в Париже в следующем году. Мне было очень тяжело, поэтому я очень ценю то, что происходит сейчас. Надеюсь, я смогу провести [в туре] еще пять-шесть лет и вернуться на уровень, где я был, или близкий к нему».

Во втором круге «Ролан Гаррос» Пуй сегодня сыграет с 14-м сеяным Кэмероном Норри, которого обыграл на этой же стадии этого турнира пять лет назад, когда сам был 15-м сеяным и французским №1.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: instagram.com/lucaspouille