25 комментариев

Открытый чемпионат Франции впервые почти за 20 лет пройдет без Рафаэля Надаля – его 14-кратного чемпиона, победившего с первой же попытки в 2005-м. С тех пор Надаль не побеждал в Париже четырежды, но еще ни разу турнир не пропускал (однажды снялся по ходу).

Последний «Ролан Гаррос» без Надаля прошел в 2004 году. Как это было?

17-летний Надаль был 34-й ракеткой мира и финалистом одного турнира ATP. Он должен был дебютировать на «Ролан Гаррос» и даже поучаствовал в традиционном фотографировании перед турниром, когда теннисистам обновляли портреты для их профилей. Но накануне турнира Рафа отказался от участия из-за травмы, полученной месяцем ранее в Эшториле.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» был соотечественник Надаля Хуан Карлос Ферреро, но его во втором круге обыграл россиянин Игорь Андреев, большой любитель грунта, который в следующем году обыграет на нем и Рафу.

Самым титулованным участником мужской сетки был 34-летний Андре Агасси, чемпион-1999 и восьмикратный чемпион «Шлемов». Но он в первом круге проиграл хозяину кортов Жерому Энелю – 271-й ракетке мира. Энель позднее в том году выиграл турнир ATP в Меце, но вскоре отказался от теннисной карьеры из-за страха самолетов.

Главная легенда на том турнире выступала в женской сетке – это была 47-летняя Мартина Навратилова, вернувшаяся в Париж впервые за 10 лет и в первом круге проигравшая Гиселе Дулко.

Флагманом нового поколения на «Ролан Гаррос»-2004 был Роджер Федерер, действующий чемпион «Уимблдона» и Australian Open, проводивший первый «Шлем» в качестве первой ракетки мира. В третьем круге он проиграл трехкратному чемпиону турнира Густаво Куэртену, после чего раньше четвертьфинала не проигрывал на «Шлемах» до 2013 года.

Марат Сафин, которого Федерер в начале того года обыграл в финале Australian Open, в Париже дошел до 1/8 финала, где проиграл неудобному Давиду Налбандяну.

Но в теннисный фольклор Сафин вошел, когда в матче третьего круга против Феликса Мантильи отпраздновал выигранное очко, сняв шорты.

Главной романтической теннисной парой тогда были Ллейтон Хьюитт и Ким Клейстерс: австралиец дошел в Париже до лучшего для себя четвертьфинала, а бельгийка болела за него из ложи с лонгетой на травмированном запястье.

Будущей двукратной чемпионке турнира Марии Шараповой было 17. До ее исторического триумфа на «Уимблдоне» оставался месяц, а «Ролан Гаррос» стал первым «Шлемом», где она дошла до четвертьфинала.

Предшественница Шараповой в роли сексапильной белокурой теннисистки из России Анна Курникова к «Ролан Гаррос»-2004 не играла уже год, но о завершении карьеры не объявляла и турнир посетила в качестве гостьи – в актуальных сегодня джинсах на низкой посадке и с сумкой Balenciaga City.

На решающих стадиях турнира Курникову и Шарапову прекрасно заменили Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Анастасия в четвертьфинале впервые обыграла Винус Уильямс, а в полуфинале – Дженнифер Каприати.

Елена прошла Дэвенпорт, Моресмо и обыгравшую Шарапову Суарес. В финал «Большого шлема» впервые вышли две теннисистки из России.

Финал получился не очень содержательным, зато Россия впервые получила чемпионку «Шлема». В следующий раз один из четырех важнейших теннисных турниров выиграет не россиянка через семь месяцев – за это время «Уимблдон» заберет Шарапова, US Open – Кузнецова.

В миксте тоже победила уроженка России – француженка Татьяна Головин в паре с (до сих пор играющим одиночку) Ришаром Гаске.

Ну а самая большая драма турнира произошла в мужском финале. В нем третья ракетка мира и мультичемпион грунтовых «Мастерсов» Гильермо Кория по прозвищу Волшебник вел 2:0 по сетам у несеяного соотечественника Гастона Гаудио. Кория дважды подавал на титул и имел два матчбола, но проиграл 6:0, 6:3, 4:6, 1:6, 6:8. За оставшиеся четыре года карьеры он выиграл в Париже только три матча.

Гаудио, ставший первым чемпионом «Шлема» из Аргентины после великого Гильермо Виласа в 1979-м, ни на одном «Шлеме» ни до, ни после не играл в четвертьфинале.

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Фото: Gettyimages.ru/John Gichigi, Clive Brunskill (2, 5, 8, 10, 11-14), Clive Mason (3, 6, 7), Pascal Le Segretain (6, 9, 15), Henri Szwarc