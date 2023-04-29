25 комментариев

Глаз Народа
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Последний «Ролан Гаррос» без Надаля: русский финал у женщин, Сафин без штанов и безумная драма аргентинцев

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Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
Ролан Гаррос Ролан Гаррос
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Мартина Навратилова Мартина Навратилова
Андре Агасси Андре Агасси
Игорь Андреев Игорь Андреев
Роджер Федерер Роджер Федерер
Ким Клейстерс Ким Клейстерс
Марат Сафин Марат Сафин
Мария Шарапова Мария Шарапова
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Открытый чемпионат Франции впервые почти за 20 лет пройдет без Рафаэля Надаля – его 14-кратного чемпиона, победившего с первой же попытки в 2005-м. С тех пор Надаль не побеждал в Париже четырежды, но еще ни разу турнир не пропускал (однажды снялся по ходу).

Последний «Ролан Гаррос» без Надаля прошел в 2004 году. Как это было?

17-летний Надаль был 34-й ракеткой мира и финалистом одного турнира ATP. Он должен был дебютировать на «Ролан Гаррос» и даже поучаствовал в традиционном фотографировании перед турниром, когда теннисистам обновляли портреты для их профилей. Но накануне турнира Рафа отказался от участия из-за травмы, полученной месяцем ранее в Эшториле.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» был соотечественник Надаля Хуан Карлос Ферреро, но его во втором круге обыграл россиянин Игорь Андреев, большой любитель грунта, который в следующем году обыграет на нем и Рафу. 

 

Самым титулованным участником мужской сетки был 34-летний Андре Агасси, чемпион-1999 и восьмикратный чемпион «Шлемов». Но он в первом круге проиграл хозяину кортов Жерому Энелю – 271-й ракетке мира. Энель позднее в том году выиграл турнир ATP в Меце, но вскоре отказался от теннисной карьеры из-за страха самолетов.

Главная легенда на том турнире выступала в женской сетке – это была 47-летняя Мартина Навратилова, вернувшаяся в Париж впервые за 10 лет и в первом круге проигравшая Гиселе Дулко.

Флагманом нового поколения на «Ролан Гаррос»-2004 был Роджер Федерер, действующий чемпион «Уимблдона» и Australian Open, проводивший первый «Шлем» в качестве первой ракетки мира. В третьем круге он проиграл трехкратному чемпиону турнира Густаво Куэртену, после чего раньше четвертьфинала не проигрывал на «Шлемах» до 2013 года.

Марат Сафин, которого Федерер в начале того года обыграл в финале Australian Open, в Париже дошел до 1/8 финала, где проиграл неудобному Давиду Налбандяну.

Но в теннисный фольклор Сафин вошел, когда в матче третьего круга против Феликса Мантильи отпраздновал выигранное очко, сняв шорты. 

Главной романтической теннисной парой тогда были Ллейтон Хьюитт и Ким Клейстерс: австралиец дошел в Париже до лучшего для себя четвертьфинала, а бельгийка болела за него из ложи с лонгетой на травмированном запястье.

Будущей двукратной чемпионке турнира Марии Шараповой было 17. До ее исторического триумфа на «Уимблдоне» оставался месяц, а «Ролан Гаррос» стал первым «Шлемом», где она дошла до четвертьфинала.

 

Предшественница Шараповой в роли сексапильной белокурой теннисистки из России Анна Курникова к «Ролан Гаррос»-2004 не играла уже год, но о завершении карьеры не объявляла и турнир посетила в качестве гостьи – в актуальных сегодня джинсах на низкой посадке и с сумкой Balenciaga City.

На решающих стадиях турнира Курникову и Шарапову прекрасно заменили Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Анастасия в четвертьфинале впервые обыграла Винус Уильямс, а в полуфинале – Дженнифер Каприати.

Елена прошла Дэвенпорт, Моресмо и обыгравшую Шарапову Суарес. В финал «Большого шлема» впервые вышли две теннисистки из России.

Финал получился не очень содержательным, зато Россия впервые получила чемпионку «Шлема». В следующий раз один из четырех важнейших теннисных турниров выиграет не россиянка через семь месяцев – за это время «Уимблдон» заберет Шарапова, US Open – Кузнецова.

В миксте тоже победила уроженка России – француженка Татьяна Головин в паре с (до сих пор играющим одиночку) Ришаром Гаске.

Ну а самая большая драма турнира произошла в мужском финале. В нем третья ракетка мира и мультичемпион грунтовых «Мастерсов» Гильермо Кория по прозвищу Волшебник вел 2:0 по сетам у несеяного соотечественника Гастона Гаудио. Кория дважды подавал на титул и имел два матчбола, но проиграл 6:0, 6:3, 4:6, 1:6, 6:8. За оставшиеся четыре года карьеры он выиграл в Париже только три матча.

Гаудио, ставший первым чемпионом «Шлема» из Аргентины после великого Гильермо Виласа в 1979-м, ни на одном «Шлеме» ни до, ни после не играл в четвертьфинале.

Великий 2004-й русского женского тенниса: 3 «Больших шлема», 15 титулов. После нас так не доминировал никто

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Фото: Gettyimages.ru/John Gichigi, Clive Brunskill (2, 5, 8, 10, 11-14), Clive Mason (3, 6, 7), Pascal Le Segretain (6, 9, 15), Henri Szwarc

25 комментариев

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imaxim
Мыскина - Дементьева это был прорыв. Очень долго российские теннисистки ходили вокруг да около решающих стадий (первая ласточка ещё Ольга Морозова), а прорыва не было. И тут вдруг российский финал, как будто сверху решили не оставить шанса России наконец не взять титул ТБШ.

И пусть Лена очень разнервничалась и борьбы не получилось, весь теннисный мир она тронула своей речью на французском. Да, поистине славное время было. Начало золотой эпохи российского женского тенниса
+46
-2
+44
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Roman Gerasimov
про Корию надо было опомянуть, что он получил травму в третьем сете, не снялся и 4 сет играл пешком, пытаясь восстановиться перед решающим сетом.
+42
0
+42
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Tarkovski
Знал бы Роджер, что с 2005 будет полная доминация Надаля на РГ, поупирался бы получше в 2004
+23
0
+23
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Orion_17
Настя умничка, молодец и красавица, всегда за нее болел, как же обидно за тот полуфинал на Олимпиаде.
+12
0
+12
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imaxim
Ответ Orion_17
Настя умничка, молодец и красавица, всегда за нее болел, как же обидно за тот полуфинал на Олимпиаде.
Мне кажется он очень психологически ударил по ней. Крайне тяжёлое поражение было, от которого я думаю она до конца так и не отошла, и не смогла она остаться топовой теннисисткой
+12
0
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Посторонним В
Настя и Лена - это было здорово. Две чертовски обаятельные девочки. Я за Лену болел и тогда и раньше и потом. Как она ушла нет больше у меня в теннисе любви. Теннис для меня почти умер.
+11
-1
+10
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шампион
Дементьева после того непростого финала поблагодарила зрителей и организаторов на французском - это было так круто! Красота, интеллигентность, женственность - вот как за такую не болеть. И соглашусь с предыдущим оратором, без нее теннис уже не то.
+11
-1
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ЭЮЯ
Ответ Tarkovski
Знал бы Роджер, что с 2005 будет полная доминация Надаля на РГ, поупирался бы получше в 2004
знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
впрочем, у Федерера виллы на четырех континентах. не думаю, что он сильно расстроен.
+5
-1
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Guillermo
Ответ Roman Gerasimov
про Корию надо было опомянуть, что он получил травму в третьем сете, не снялся и 4 сет играл пешком, пытаясь восстановиться перед решающим сетом.
Его подача была в районе 130 км/ч. И всё равно у него были матч боллы, а на одном не хватило пары сантиметров. Я был тогда маленький и сильно переживал за него.
+4
0
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C_Urala
"Последний «Ролан Гаррос» без Надаля"
---
Ну кто так пишет?!
Не БЕЗ Надаля, а ДО Надаля...
Или в этом году «Ролан Гаррос» уже отменили?
+4
0
+4
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superpab
Елена потом ещё и Олимпийское золото возьмёт через четыре года в Пекине, где весь пьедестал будет российским.
Красотка!
+3
0
+3
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West&Girls
Ностальжи радио.. Прям таки окунули в былое. Светлое. До грустинки. И мир был.. и мы были.. Но это все для любителей одноглазников)) . А "Жисть идет", еще авось порадуемся. Мб
+2
0
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Берни Парент
Фото с Корией мощное. И Налба тогда играл классно, но надо же такому случиться, проиграл в полуфинале Гаудио. А ведь был шанс на шлем для Давида на том Гарросе.
+2
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Берни Парент
Ответ Guillermo
В те времена аргентинцы забирали весь грунт. Ещё был Гильермо Каньяс.
Точно так. Каньяс так вообще помнится, чуть ли не дважды подряд обыграл Роджера. А Налбандян поначалу вёл в очном противостоянии с Федерером, если не ошибаюсь 5:0, только позже Роджер выправил статистику, в итоге, по-моему, остановились на 8:6 уже в пользу Федерера. Ну а знаменитый пятисетовый финал Мастерса в 2005-м, это, на мой взгляд, один из лучших матчей, во всяком случае, за тот период.
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roentgen
Ответ crazymaks
да, ток Мыскина потом сдулась, а на Дему из-за подач тяжело было без слез смотреть)) зато радовала Шарка, правда я поначалу больше на Кузю надежд питал, жаль при таком таланте характер слабоват
Странно, что не Мыся, видимо, из какого-то особого уважения. И со "сдулась" поржал)
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Guillermo
Ответ Берни Парент
Фото с Корией мощное. И Налба тогда играл классно, но надо же такому случиться, проиграл в полуфинале Гаудио. А ведь был шанс на шлем для Давида на том Гарросе.
В те времена аргентинцы забирали весь грунт. Ещё был Гильермо Каньяс.
+1
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crazymaks
Ответ Alex Alex
2004 классный сезон получился (несмотря на тотальное доминирование Федерера - первое такое в истории за десятки лет). Роддик последний сильный сезон провел в ультраатакующем стиле и на 2 месте в рейтинге. Хьюитт вернулся после проблем в предыдущем сезоне и сильный сезон провел. Сафин аналогично (читай про Хьюитта выше). Кория, Налбандян, Агасси были в порядке. Из топов ярких того времени только Ферреро в тот год скатился. За ним, кстати, тогда же Шарапова юная бегала. Я Надаля в первый раз увидел в том году на АО и потом в финале Кубка Девиса. Сразу понял - что его ждет великое будущее (хотя год он закончил 50-м примерно). Вот с Джоковичем такого ощущения у меня не было после первых просмотров (то что он станет великим игроком я понял в 2007. когда он совершил прорыв и стал первым в очередь), а Надаль сразу без больших результатов это ощущение и впечатление произвел.
я Рафу в первый раз увидел на Гарросе в 2005, сразу было видно,что будущий топ, Джокера также быстро разглядел до его больших побед, меня удивило,что оба умеют всё и допускают очень мало невынужденных ошибок, тот же Федерер гораздо больше ошибался, даже подумал потом,что Рафе сложнее будет в будущем с Джокером играть,чем с Роджером)) конечно я не думал,что они в будущем могут столько выиграть шлемов, больше чем Сампрас, но такое нереально предсказать
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crazymaks
Ответ Tarkovski
Знал бы Роджер, что с 2005 будет полная доминация Надаля на РГ, поупирался бы получше в 2004
так один титул он смог взять все-таки))
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Alex Alex
Ответ crazymaks
я Рафу в первый раз увидел на Гарросе в 2005, сразу было видно,что будущий топ, Джокера также быстро разглядел до его больших побед, меня удивило,что оба умеют всё и допускают очень мало невынужденных ошибок, тот же Федерер гораздо больше ошибался, даже подумал потом,что Рафе сложнее будет в будущем с Джокером играть,чем с Роджером)) конечно я не думал,что они в будущем могут столько выиграть шлемов, больше чем Сампрас, но такое нереально предсказать
так Надаль на РГ 2005 уже действующим топом приехал и главным фаворитом.
А Джокович когда такое впечатление произвел?
Я после американской серии весенней 2007 и РГ 2007 понял, что он великим игроком будет и возьмет много шлемов (хотя в 2009-2010 казалось, что мог ошибиться с прогнозом, но к счастью нет). Но до этого он просто выглядел очень талантливым интересным игроком топ10 в будущем (я про 2006 год и АО 2007)
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G_Batigol
Ответ Посторонним В
Настя и Лена - это было здорово. Две чертовски обаятельные девочки. Я за Лену болел и тогда и раньше и потом. Как она ушла нет больше у меня в теннисе любви. Теннис для меня почти умер.
тогда все про Машу говорили но Лена красивее и женственная
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Т Романов
Ответ Roman Gerasimov
про Корию надо было опомянуть, что он получил травму в третьем сете, не снялся и 4 сет играл пешком, пытаясь восстановиться перед решающим сетом.
Да, кстати. Вспомнил этот матч, когда Копия сидел, отдыхал, жевал баранчик и тд, а комментаторы гадали, набирается ли сил он или просто не может физически из за травмы. В общем что то такое
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anatoli
Надалямания какая то
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Alex Alex
2004 классный сезон получился (несмотря на тотальное доминирование Федерера - первое такое в истории за десятки лет).
Роддик последний сильный сезон провел в ультраатакующем стиле и на 2 месте в рейтинге. Хьюитт вернулся после проблем в предыдущем сезоне и сильный сезон провел.
Сафин аналогично (читай про Хьюитта выше).
Кория, Налбандян, Агасси были в порядке.
Из топов ярких того времени только Ферреро в тот год скатился. За ним, кстати, тогда же Шарапова юная бегала.
Я Надаля в первый раз увидел в том году на АО и потом в финале Кубка Девиса. Сразу понял - что его ждет великое будущее (хотя год он закончил 50-м примерно).
Вот с Джоковичем такого ощущения у меня не было после первых просмотров (то что он станет великим игроком я понял в 2007. когда он совершил прорыв и стал первым в очередь), а Надаль сразу без больших результатов это ощущение и впечатление произвел.
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Dr Gonzo
Спасибо за ностальгию. Женский финал, драма Кории... Шикарный был турнир.
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