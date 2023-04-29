25 комментариев

Последний «Ролан Гаррос» без Надаля: русский финал у женщин, Сафин без штанов и безумная драма аргентинцев
Открытый чемпионат Франции впервые почти за 20 лет пройдет без Рафаэля Надаля – его 14-кратного чемпиона, победившего с первой же попытки в 2005-м. С тех пор Надаль не побеждал в Париже четырежды, но еще ни разу турнир не пропускал (однажды снялся по ходу).
Последний «Ролан Гаррос» без Надаля прошел в 2004 году. Как это было?
17-летний Надаль был 34-й ракеткой мира и финалистом одного турнира ATP. Он должен был дебютировать на «Ролан Гаррос» и даже поучаствовал в традиционном фотографировании перед турниром, когда теннисистам обновляли портреты для их профилей. Но накануне турнира Рафа отказался от участия из-за травмы, полученной месяцем ранее в Эшториле.
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» был соотечественник Надаля Хуан Карлос Ферреро, но его во втором круге обыграл россиянин Игорь Андреев, большой любитель грунта, который в следующем году обыграет на нем и Рафу.
Самым титулованным участником мужской сетки был 34-летний Андре Агасси, чемпион-1999 и восьмикратный чемпион «Шлемов». Но он в первом круге проиграл хозяину кортов Жерому Энелю – 271-й ракетке мира. Энель позднее в том году выиграл турнир ATP в Меце, но вскоре отказался от теннисной карьеры из-за страха самолетов.
Главная легенда на том турнире выступала в женской сетке – это была 47-летняя Мартина Навратилова, вернувшаяся в Париж впервые за 10 лет и в первом круге проигравшая Гиселе Дулко.
Флагманом нового поколения на «Ролан Гаррос»-2004 был Роджер Федерер, действующий чемпион «Уимблдона» и Australian Open, проводивший первый «Шлем» в качестве первой ракетки мира. В третьем круге он проиграл трехкратному чемпиону турнира Густаво Куэртену, после чего раньше четвертьфинала не проигрывал на «Шлемах» до 2013 года.
Марат Сафин, которого Федерер в начале того года обыграл в финале Australian Open, в Париже дошел до 1/8 финала, где проиграл неудобному Давиду Налбандяну.
Но в теннисный фольклор Сафин вошел, когда в матче третьего круга против Феликса Мантильи отпраздновал выигранное очко, сняв шорты.
Главной романтической теннисной парой тогда были Ллейтон Хьюитт и Ким Клейстерс: австралиец дошел в Париже до лучшего для себя четвертьфинала, а бельгийка болела за него из ложи с лонгетой на травмированном запястье.
Будущей двукратной чемпионке турнира Марии Шараповой было 17. До ее исторического триумфа на «Уимблдоне» оставался месяц, а «Ролан Гаррос» стал первым «Шлемом», где она дошла до четвертьфинала.
Предшественница Шараповой в роли сексапильной белокурой теннисистки из России Анна Курникова к «Ролан Гаррос»-2004 не играла уже год, но о завершении карьеры не объявляла и турнир посетила в качестве гостьи – в актуальных сегодня джинсах на низкой посадке и с сумкой Balenciaga City.
На решающих стадиях турнира Курникову и Шарапову прекрасно заменили Анастасия Мыскина и Елена Дементьева. Анастасия в четвертьфинале впервые обыграла Винус Уильямс, а в полуфинале – Дженнифер Каприати.
Елена прошла Дэвенпорт, Моресмо и обыгравшую Шарапову Суарес. В финал «Большого шлема» впервые вышли две теннисистки из России.
Финал получился не очень содержательным, зато Россия впервые получила чемпионку «Шлема». В следующий раз один из четырех важнейших теннисных турниров выиграет не россиянка через семь месяцев – за это время «Уимблдон» заберет Шарапова, US Open – Кузнецова.
В миксте тоже победила уроженка России – француженка Татьяна Головин в паре с (до сих пор играющим одиночку) Ришаром Гаске.
Ну а самая большая драма турнира произошла в мужском финале. В нем третья ракетка мира и мультичемпион грунтовых «Мастерсов» Гильермо Кория по прозвищу Волшебник вел 2:0 по сетам у несеяного соотечественника Гастона Гаудио. Кория дважды подавал на титул и имел два матчбола, но проиграл 6:0, 6:3, 4:6, 1:6, 6:8. За оставшиеся четыре года карьеры он выиграл в Париже только три матча.
Гаудио, ставший первым чемпионом «Шлема» из Аргентины после великого Гильермо Виласа в 1979-м, ни на одном «Шлеме» ни до, ни после не играл в четвертьфинале.
Великий 2004-й русского женского тенниса: 3 «Больших шлема», 15 титулов. После нас так не доминировал никто
13 фактов о невероятном доминировании Надаля на «Ролан Гаррос». Его рекорды не повторит никто
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Фото: Gettyimages.ru/John Gichigi, Clive Brunskill (2, 5, 8, 10, 11-14), Clive Mason (3, 6, 7), Pascal Le Segretain (6, 9, 15), Henri Szwarc
И пусть Лена очень разнервничалась и борьбы не получилось, весь теннисный мир она тронула своей речью на французском. Да, поистине славное время было. Начало золотой эпохи российского женского тенниса
впрочем, у Федерера виллы на четырех континентах. не думаю, что он сильно расстроен.
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Ну кто так пишет?!
Не БЕЗ Надаля, а ДО Надаля...
Или в этом году «Ролан Гаррос» уже отменили?
Красотка!
А Джокович когда такое впечатление произвел?
Я после американской серии весенней 2007 и РГ 2007 понял, что он великим игроком будет и возьмет много шлемов (хотя в 2009-2010 казалось, что мог ошибиться с прогнозом, но к счастью нет). Но до этого он просто выглядел очень талантливым интересным игроком топ10 в будущем (я про 2006 год и АО 2007)
Роддик последний сильный сезон провел в ультраатакующем стиле и на 2 месте в рейтинге. Хьюитт вернулся после проблем в предыдущем сезоне и сильный сезон провел.
Сафин аналогично (читай про Хьюитта выше).
Кория, Налбандян, Агасси были в порядке.
Из топов ярких того времени только Ферреро в тот год скатился. За ним, кстати, тогда же Шарапова юная бегала.
Я Надаля в первый раз увидел в том году на АО и потом в финале Кубка Девиса. Сразу понял - что его ждет великое будущее (хотя год он закончил 50-м примерно).
Вот с Джоковичем такого ощущения у меня не было после первых просмотров (то что он станет великим игроком я понял в 2007. когда он совершил прорыв и стал первым в очередь), а Надаль сразу без больших результатов это ощущение и впечатление произвел.