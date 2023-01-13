Алькарас снялся в рекламе трусов Calvin Klein. Раньше бренд любил провокации и секс и запустил карьеру Кейт Мосс

Первая ракетка мира Карлос Алькарас на этой неделе попал в новости не только в связи с досадной травмой, из-за которой пропустит Australian Open, но и как новый амбассадор Calvin Klein и их культовых трусов.

19-летний Алькарас снялся для кампейнв в брифах, воспроизводящих линию 1996 года, – времен, когда он еще не родился, и даже его тренер Хуан Карлос Ферреро еще не начал играть профессионально.

Кампейн с Алькарасом – новый эпизод канонического рекламного сериала Calvin Klein #mycalvins – минималистичных и часто черно-белых студийных портретов, практически синонимичных марке.

Как правило, в них снимаются профессиональные модели, но не всегда: в последних сериях #mycalvins в конце 2022-го были футболисты Ромелу Лукаку, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд, Кай Хавертц, Ришарлисон и Энтони Робинсон (а еще дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя).

Еще раньше для Calvin Klein Underwear снимались экс-капитан футбольной сборной Швеции Фредди Юнгберг (в 2005-м, когда Алькарасу было два), японский полузащитник Хидетоси Наката и экс-седьмая ракетка мира Фернандо Вердаско (в 2010-м, когда Алькарасу было шесть). Предположительно, это про последний кампейн Марат Сафин тогда сказал: «В рекламе трусов сниматься не буду никогда».

Тут Марат, конечно, погорячился: кампейн Calvin Klein – знаковое достижение для любой модели, не говоря о непрофессионалах.

Рекламные визуалы марки во многом определили облик индустрии, когда в 80-е начали открыто продавать секс. В 1980-м скандалом обернулся джинсовый кампейн с 15-летней Брук Шилдс (будущей женой Андре Агасси), говорившей в кадре: «Что между мной и моими «кельвинами»? Ничего» (рассказывала потом, что сексуализированный подтекст про отсутствие нижнего белья поняла, только когда рекламу сочли непристойной и запретили).

В 1992-м реклама нижнего белья Calvin Klein с молодыми Марком Уолбергом и Кейт Мосс предвосхитила примерно всю эстетику десятилетия, а также спасла бренд от банкротства и запустила карьеру Мосс как главной модели мира (правда, сама съемка с самодовольным Уолбергом довела ее до реального нервного срыва. «Я думала, что умру», – вспоминала она потом).

Три года спустя, когда CK уже продавали джинсов на $100 млн в год и готовились открыть первый магазин на престижной манхэттенской Мэдисон-авеню, они снова разорвали медийное пространство рекламной съемкой.

Кампейн-1995 был снят в помещении с деревянными стенами, вошедшем в историю как «подвал» и очевидно референсившем порно. На как бы любительском видео молодые модели поодиночке отвечали на вкрадчиво-хищнические вопросы из-за кадра («Можешь расстегнуть пуговицу джинсов? А приспустить их?», «Ты актриса? Занималась любовью на камеру?»), на фото – позировали с раздвинутыми ногами, в нижнем белье, топлес.

Съемка вызвала страшное возмущение в обществе, где консервативные настроения были на подъеме. Американская семейная ассоциация и католическая лига призывали к бойкоту СK, усмотрев в рекламе детскую порнографию, так что министерство юстиции даже начало проверку.

Представители бренда в итоге подтвердили совершеннолетие всех моделей, и проверка завершилась до конца осени. Но еще до тех пор на горячей теме погрелся президент Клинтон, на фандрайзинге в Вашингтоне назвавший моделей детьми, которыми «сманипулировали в интересах коммерческой выгоды».

К тому моменту CK уже убрали кампейн со всех площадок. С критикой, правда, не согласились; сказали только, что не ожидали такой реакции и хотели показать «силу характера и независимость современной молодежи».

В XXI веке съемки CK тоже запрещали и снимали с эфиров и билбордов: в 2008-м голую Еву Мендес в рекламе парфюма Secret Obsession, в 2010-м – постер с несколькими моделями на диване, якобы отсылавший к групповому сексу, тогда же – снимок Лары Стоун, где будто бы зашифровано слово «Fuck».

В последние годы социальный климат не слишком поощряет подобные провокации, так что кампейны CK стали более травоядными – из рисковых вспоминается разве что съемка 2016 года, где от лица моделей говорится, что они делают «в своих «кельвинах» (едят, пульсируют, мелькают – все с классическими сексуальными коннотациями).

Съемка с Алькарасом, конечно, из более низкокалорийных и прямолинейных визуалов CK – вроде тех, в которых снимали аккуратных Джастина Бибера, Кендалл Дженнер, Беллу Хадид, Зои Кравиц. Это понятно – после скандала из-за кампейна Balenciaga с детьми в БДСМ-атрибутике мало кто захочет рисковать.

Впрочем, преемственность в кампейне с чемпионом US Open тоже есть: его сняла 22-летняя фотограф Грей Сорренти, дочь Марио Сорренти – бойфренда молодой Кейт Мосс и автора ее парфюмерных кампейнов Calvin Klein начала 90-х.

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Фото: instagram.com/calvinklein, graysorrenti; esquire.com