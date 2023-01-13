Глаз Народа
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Алькарас снялся в рекламе трусов Calvin Klein. Раньше бренд любил провокации и секс и запустил карьеру Кейт Мосс

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Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Кай Хавертц Кай Хавертц
Энтони Робинсон Энтони Робинсон
Ришарлисон Ришарлисон
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Хидетоси Наката
Фредрик Юнгберг Фредрик Юнгберг
Теннис Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас на этой неделе попал в новости не только в связи с досадной травмой, из-за которой пропустит Australian Open, но и как новый амбассадор Calvin Klein и их культовых трусов.

19-летний Алькарас снялся для кампейнв в брифах, воспроизводящих линию 1996 года, – времен, когда он еще не родился, и даже его тренер Хуан Карлос Ферреро еще не начал играть профессионально.

Кампейн с Алькарасом – новый эпизод канонического рекламного сериала Calvin Klein #mycalvins – минималистичных и часто черно-белых студийных портретов, практически синонимичных марке.

Как правило, в них снимаются профессиональные модели, но не всегда: в последних сериях #mycalvins в конце 2022-го были футболисты Ромелу Лукаку, Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд, Кай Хавертц, Ришарлисон и Энтони Робинсон (а еще дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя).

Еще раньше для Calvin Klein Underwear снимались экс-капитан футбольной сборной Швеции Фредди Юнгберг (в 2005-м, когда Алькарасу было два), японский полузащитник Хидетоси Наката и экс-седьмая ракетка мира Фернандо Вердаско (в 2010-м, когда Алькарасу было шесть). Предположительно, это про последний кампейн Марат Сафин тогда сказал: «В рекламе трусов сниматься не буду никогда».

Тут Марат, конечно, погорячился: кампейн Calvin Klein – знаковое достижение для любой модели, не говоря о непрофессионалах.

Рекламные визуалы марки во многом определили облик индустрии, когда в 80-е начали открыто продавать секс. В 1980-м скандалом обернулся джинсовый кампейн с 15-летней Брук Шилдс (будущей женой Андре Агасси), говорившей в кадре: «Что между мной и моими «кельвинами»? Ничего» (рассказывала потом, что сексуализированный подтекст про отсутствие нижнего белья поняла, только когда рекламу сочли непристойной и запретили).

В 1992-м реклама нижнего белья Calvin Klein с молодыми Марком Уолбергом и Кейт Мосс предвосхитила примерно всю эстетику десятилетия, а также спасла бренд от банкротства и запустила карьеру Мосс как главной модели мира (правда, сама съемка с самодовольным Уолбергом довела ее до реального нервного срыва. «Я думала, что умру», – вспоминала она потом).

Три года спустя, когда CK уже продавали джинсов на $100 млн в год и готовились открыть первый магазин на престижной манхэттенской Мэдисон-авеню, они снова разорвали медийное пространство рекламной съемкой.

Кампейн-1995 был снят в помещении с деревянными стенами, вошедшем в историю как «подвал» и очевидно референсившем порно. На как бы любительском видео молодые модели поодиночке отвечали на вкрадчиво-хищнические вопросы из-за кадра («Можешь расстегнуть пуговицу джинсов? А приспустить их?», «Ты актриса? Занималась любовью на камеру?»), на фото – позировали с раздвинутыми ногами, в нижнем белье, топлес.

Съемка вызвала страшное возмущение в обществе, где консервативные настроения были на подъеме. Американская семейная ассоциация и католическая лига призывали к бойкоту СK, усмотрев в рекламе детскую порнографию, так что министерство юстиции даже начало проверку.

Представители бренда в итоге подтвердили совершеннолетие всех моделей, и проверка завершилась до конца осени. Но еще до тех пор на горячей теме погрелся президент Клинтон, на фандрайзинге в Вашингтоне назвавший моделей детьми, которыми «сманипулировали в интересах коммерческой выгоды».

К тому моменту CK уже убрали кампейн со всех площадок. С критикой, правда, не согласились; сказали только, что не ожидали такой реакции и хотели показать «силу характера и независимость современной молодежи».

В XXI веке съемки CK тоже запрещали и снимали с эфиров и билбордов: в 2008-м голую Еву Мендес в рекламе парфюма Secret Obsession, в 2010-м – постер с несколькими моделями на диване, якобы отсылавший к групповому сексу, тогда же – снимок Лары Стоун, где будто бы зашифровано слово «Fuck».

В последние годы социальный климат не слишком поощряет подобные провокации, так что кампейны CK стали более травоядными – из рисковых вспоминается разве что съемка 2016 года, где от лица моделей говорится, что они делают «в своих «кельвинах» (едят, пульсируют, мелькают – все с классическими сексуальными коннотациями).

 

Съемка с Алькарасом, конечно, из более низкокалорийных и прямолинейных визуалов CK – вроде тех, в которых снимали аккуратных Джастина Бибера, Кендалл Дженнер, Беллу Хадид, Зои Кравиц. Это понятно – после скандала из-за кампейна Balenciaga с детьми в БДСМ-атрибутике мало кто захочет рисковать.

Впрочем, преемственность в кампейне с чемпионом US Open тоже есть: его сняла 22-летняя фотограф Грей Сорренти, дочь Марио Сорренти – бойфренда молодой Кейт Мосс и автора ее парфюмерных кампейнов Calvin Klein начала 90-х.

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Фото: instagram.com/calvinklein, graysorrenti; esquire.com

11 комментариев

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cosset
вне бесполезного обсуждения Алькараса: просто люблю минимализм СК (когда нужна просто вещь и ты её просто покупаешь вне тенденций) и поддерживаю вегетарианские рекламные настроения (секса уже столько, что хочется просто на вещь посмотреть).
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sfrrrR
По лицу Марка Уолберга сразу видно, что ему нелегко даются съёмки в рекламе с Кейт Мосс верхом на нём. Кремень!
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Williamssss
Ответ Kironbet
С таким лицом как у Карася, нельзя быть моделью :-/
А шо не так у него с лицом? Ведраско гораздо страшнее, а Карлом симпатичнее.
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Williamssss
Ну Карлос прямо модель урожденная! Во кого надо снимать в рекламах белья! А то кобылу из стойла Сабаленку видел, шкаф раздели - это же мама не горюй! Она по габаритам Карлосу фору даст!
0
-1
-1
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SaltyRose
Ответ ballerina
Короче, добавлю, я профессиональный фотограф, ну так получилось, короче, не только Карась страшила, но и фотограф тоже, был не в ударе, мягко говоря. Можно было профиль развивать, больше движения чуть, а так он просто как перед расстрелом. Честно, надо было постараться так плохо сделать работу.
Снимала дочь легендарного фотографа, видимо, природа на детях отдохнула
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ballerina
Короче, добавлю, я профессиональный фотограф, ну так получилось, короче, не только Карась страшила, но и фотограф тоже, был не в ударе, мягко говоря. Можно было профиль развивать, больше движения чуть, а так он просто как перед расстрелом. Честно, надо было постараться так плохо сделать работу.
+2
0
+2
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nick-basil
Алькарас это худшее что было с КК. Рожа никуда не годится.
+4
-2
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SaltyRose
Ответ Kironbet
С таким лицом как у Карася, нельзя быть моделью :-/
Да и телом тоже
+4
-2
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SaltyRose
Этот бодипозитив до добра не доведет, легендарные кампании Calvin Klein остались в прошлом. С грустью я вспоминаю тот восторг от многометрового плаката с Юнгбергом (🔥🔥🔥🔥). Глядя на Алькараса хочется только поморщиться. :(
+4
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+3
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Kironbet
С таким лицом как у Карася, нельзя быть моделью :-/
+8
-3
+5
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OnlyBigg
Что блин такое кампейн?
+3
0
+3
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