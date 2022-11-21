Надаль как-то получил мячом в лицо от Газоля – в рекламе часовщиков. А еще они сняли похотливое зазеркалье с Роналду

Рафаэль Надаль больше 10 лет выступает в сверхтехнологичных часах Richard Mille, последняя модель которых стоит миллион долларов. Их разрабатывают специально для него годами и выпускают очень ограниченным тиражом. Надаль один из немногих теннисистов, не снимающих часы во время матчей – настолько они невесомые и устойчивые к воздействиям.

А полтора десятка лет назад, когда Рафа еще не был глобальной иконой, он сотрудничал с часовой маркой попроще – швейцарской Time Force. Компания была основана в 1991-м с идеей совместить швейцарское часовое мастерство с современным дизайном и доступными ценами. В 1999-м основатель компании Кристиан Фроммхерз ее продал, а в 2006-м она вошла в испанскую группу компаний Valentin, и штаб-квартира переехала в Мадрид.

В том же году амбассадорами Time Force стали топовые испанские спортсмены – 20-летний Надаль, двукратный чемпион «Ролан Гаррос», и 26-летний баскетболист Пау Газоль, ранее в том году дебютировавший в Матче всех звезд НБА и признанный самым ценным игроком чемпионата мира.

С каждым из них компания отсняла печатные кампейны и выпустила именную коллекцию часов (в Рафиной было 16 моделей!), а также сняла их на видео: в 30-секундном ролике им, чтобы получить часы, нужно было либо обогнать маленькую собачку, либо отказаться от спорта – и так они оказывались пляжными барменами, всегда знающими, который час.

В следующий раз ради часов Надалю и Газолю нужно было пройти «испытание Вильгельма Телля» – очевидно, это была отсылка к швейцарскому происхождению марки. По легенде, стрелку Вильгельму Теллю – народному герою Швейцарии и борцу за ее независимость от Австрии начала XIV века – нужно было из арбалета сбить яблоко с головы сына в наказание за то, что он на городской площади не поклонился шляпе австрийского герцога.

В споте Time Force Надалю нужно было сбить с головы Газоля баскетбольный мяч теннисным (справился), а Газолю с головы Надаля – наоборот. Пау, впрочем, решил, что нужно попасть в Рафу, – и попал.

В другом споте на пляж героев приводит перспектива побороться с сумоистом:

Очевидно, партнерство получилось успешным, потому что в следующие несколько лет Time Force подписали Жерара Пике, Альберто Контадора, актрису Эльзу Патаки и Криштиану Роналду.

Последние тоже снялись в рекламе вместе, но она была не комическая, а изображала какое-то похотливое зазеркалье:

Сейчас марка по-прежнему существует и продается в десятке стран Европы и Южной Америки. Но размах уже совсем другой: ее последним селебрити-амбассадором пять лет назад был скромный бывший футболист Оскар Кордоба.

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Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive; facebook.com/timeforcewatches