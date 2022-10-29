Шарапова так гордилась своими сладостями и продавала их на $10 млн. Но бизнес втихую закрылся – якобы после суда с незрячей

Разбираемся.

«У нас за последний месяц продажи не упали, что обнадеживает», – говорила Мария Шарапова в разгар ковидного локдауна весной-2020 про сладости своего бренда Sugarpova.

Тогда же она рассказывала, что обязанности CEO компании, несмотря на все вынужденные простои, по-прежнему занимают у нее по восемь часов в день, а люди продолжают покупать Sugarpova, потому что продуктовые и онлайн-магазины, через которые конфеты реализуются, работать не переставали.

Вскоре Шарапова инвестировала в компанию Bala, производящую экипировку для домашних тренировок, и в рекламную съемку бренда интегрировала конфеты Sugarpova (фото выше). Кто-то из покупателей Bala в рамках короткой акции даже успел получить в подарок упаковку конфет. В последующие месяцы кросс-маркетинговый паттерн, как и всегда, повторялся с другими партнерами и интересами Марии: блогером Гаранс Доре, компаниями Naked Retail и Evian, женским благотворительным фондом Care.

Соцсетевой контент Sugarpova как обычно был регулярным, дорогим и смотрелся продающим. У компании был лендинг на Amazon – как и подобает бизнесу, чей доход измерялся миллионами. С хэштегами и промоакциями, конечно, частили (-50% в честь Синко де Майо?) – но с их оригинальными ценами по $5.99 за упаковку жевательных конфет это выглядело нормально.

А потом все резко оборвалось. В соцсетях последней публикацией бренда стало промо розыгрыша в честь Хэллоуина-2021, а сама Шарапова последний раз референсила свой проект аж десятью месяцами раньше.

Что произошло с бизнесом Шараповой, пока можно только предполагать.

Общество с ограниченной ответственностью Sugarpova в начале 2012-го было зарегистрировано во Флориде. Торжественный запуск бренда состоялся в августе в Нью-Йорке в историческом универмаге Henri Bendel на Пятой авеню, после чего вплоть до начала пандемии в 2020-м каждые несколько месяцев бренд проводил какую-то активацию.

Презентации стабильно проходили в городах, куда Шарапова приезжала на турниры: сначала «Большого шлема», а потом и крупные WTA. Размах постоянно рос: в Нью-Йорке Sugarpova от Henri Bendel перешли к более именитому Bloomingdales, а в 2016-м вообще стали партнером Нью-Йоркской недели моды. В Лондоне бренд запустился сначала в туристическом универмаге Selfridges, а через пару лет открыл аппетитный поп-ап в Уимблдоне. В Россию Шарапова привезла конфеты сначала в Сочи во время Олимпиады-2014, а в 2017-м – в Москву. Был период, когда Sugarpova продавалась в 22 странах мира.

Даже допинговая дисквалификация Шараповой не слишком помешала развитию бренда: в 2016-м на большой отраслевой выставке в Чикаго Мария в легендарной футболке Zara «Вернусь через 5 минут» представила шоколад Sugarpova (на русской упаковке которого потом самоиронично написали «Без мельдония»), а также стала спикером на саммите предпринимателей младше 30 лет Forbes в Гарвардской школе бизнеса. В 2018-м Шарапова на авторитете основательницы Sugarpova так вообще запустила программу поддержки женщин-предпринимателей (совместно с соответствующей национальной ассоциацией, но все равно).

Коллаборация Sugarpova и многолетнего спонсора Шараповой Nike (2018)

Все эти годы было очевидно, что Шарапова очень гордится брендом и по-настоящему в него вкладывается. Ее участие ощущалось во всей идентичности Sugarpova: в гедонистических визуалах, в энергичных слоганах, в премиальных локациях, где проходили презентации, в жизнерадостных дизайнерских нарядах, которые она на эти презентации надевала. Даже рекламный трюк с возможной сменой фамилии на Шугарпова для выступления на US Open-2013 вполне вписывался в игривый образ бренда – тем более что бизнес быстро стал выглядеть не просто жизнеспособным, но и успешным. В 2017-м продажи Sugarpova оценивались в $10-12 млн, а Forbes прогнозировал, что к 2018-му доход может составить $20 млн.

Дорос ли в итоге доход до 20 млн, неизвестно, но сейчас на домашней странице сайта Sugarpova только логотип. Страницы с продуктами, которые с определенной настойчивостью все же можно открыть, показывают, что все Sold Out.

На Amazon страница бренда все такая же красивая, но под каждой позицией сказано «Сейчас недоступно. Мы не знаем, когда продукт снова поступит в продажу и поступит ли». Ни один из американских офлайн-ритейлеров, сотрудничества с которыми Sugarpova с таким трудом добивались, судя по поискам на их сайтах, марку больше не продает. Из российской «Азбуки вкуса» сладости пропали, кажется, вообще давно.

Чтобы сейчас купить хоть что-то Sugarpova, можно пойти разве что на eBay – но и там есть только кепка с логотипом ($29) и упаковка от шоколадки с автографом Марии ($37.99).

По состоянию на 2022-й компания Sugarpova LLC по-прежнему существует, и ее президент – Мария Шарапова. Это, впрочем, не означает, что бизнес работает – только что он зарегистрирован и в этом году прошел ежегодную перерегистрацию. Агент и партнер Шараповой по Sugarpova Макс Айзенбад на вопрос о состоянии бренда не ответил.

Что известно точно – год назад в Нью-Йорке к Sugarpova подали групповой иск о нарушении Закона об инвалидах. Слепая женщина Кармен Таварес-Варгас в декабре-2021 не смогла воспользоваться Sugarpova.com, потому что сайт не был адаптирован для использования на нем специальных устройств для считывания экрана, а значит «истице было отказано в возможности получить полное удовольствие от предлагаемых товаров и/или услуг». К марту-2022 функциональность сайта не изменилась, поэтому Таварес-Варгас, представляя себя и «людей в схожем положении», потребовала денежную компенсацию, признание от Sugarpova, что сайт компании дискриминирует людей с проблемами со зрением, закрытие сайта, пока он не будет адаптирован для считывания экрана, а также разбирательство в суде присяжных.

Интересы Sugarpova представлял Джон Хэггерти – адвокат, который ранее защищал Шарапову в допинговом кейсе против ITF, и в апреле дело было прекращено по соглашению сторон. Если верить TennisForum, сайт Sugarpova перестал работать именно вскоре после этого. Но если закрытие сайта можно объяснить условиями прекращения тяжбы с Таварес-Варгас, и допустим, оно временное, то пропажа бренда у всех ритейлеров все равно в эту гипотезу не вписывается.

А самое неожиданное в истории исчезновения Sugarpova – окружающая его тишина, учитывая особенно, что интернет-присутствие и бизнес-инициативы Марии Шараповой по-прежнему довольно активны. Для сравнения, модная индустрия, к которой Шарапова всегда была близка, за последний год показала несколько громких примеров закрытий брендов и их расставаний с креативными директорами. Все они, даже внезапные вроде ухода дизайнера Дэниэла Ли из Bottega Veneta или закрытия некогда культового Raf Simons, сопровождались объявлениями разной степени детализации. У Sugarpova, сильной стороной которой всегда была безупречность исполнения, таким объявлением пока что выступает пользовательский комментарий под последним постом в соцсетях:

«Сайт не работает, все продукты помечены как распроданные и полное радиомолчание. Выглядит очень непрофессионально».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: instagram.com/sugarpova, mariasharapova; Gettyimages.ru/Cindy Ord, Daniel Boczarski, Mike Coppola; скриншот Amazon.com