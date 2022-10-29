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Касаткина и Забияко в очках за 3 евро, дерзкая шнуровка Соболенко, перья Гауфф – это вечеринка итогового турнира

Наталья Забияко Наталья Забияко
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Кори Гауфф Кори Гауфф
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Мария Саккари Мария Саккари
Ига Швентек Ига Швентек
светская хроника
Джессика Пегула Джессика Пегула
Каролин Гарсия Каролин Гарсия
Онс Жабер Онс Жабер
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Арина Соболенко Арина Соболенко
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Итоговый турнир WTA, собирающий лучших теннисисток сезона, вчера открылся в техасском городе Форт-Уорт традиционной жеребьевкой-вечеринкой.

Она прошла в фешенебельной гостинице Hotel Drover в историческом районе города Форт-Уорт Стокьярдс – бывшем скотном дворе, сейчас имеющем статус национального исторического памятника США. Отель оформлен в стиле американского запада, что видно на каноническом групповом фото участниц одиночного WTA Finals с его кубком:

Для церемонии открытия турнира теннисисток красили и укладывали под эгидой и камерами WTA, но одевались они как обычно самостоятельно. В этот раз ансамбль получился на удивление гармоничный: все по нынешней моде были в монохромных и довольно спокойных образах.

Наряды четко распались на три палитры. В черном были Каролин Гарсия, Джессика Пегула и Мария Саккари, в околосинем – Ига Швентек, Онс Жабер и Коко Гауфф, а в цитрусовом – Дарья Касаткина и Арина Соболенко.

Швентек, Гауфф и Соболенко выбрали длинные дизайнерские платья разной степени открытости: у чемпионки двух «Шлемов» сезона была голая спина и высокий разрез спереди от бренда Michael Costello ($260),

у финалистки «Ролан Гаррос» – шелковое лавандовое макси Cult Gaia с вырезами с обеих сторон и отделкой из страусиных перьев ($2600),

у самопровозглашенной королевы двойных – оранжевое платье с дерзкой боковой шнуровкой по всей длине и туфли и сумка Mach & Mach ($1100 и $900):

Три черных наряда не смешались между собой, потому что сильно отличались фасонами: Джессика Пегула была в коротком платье-пиджаке с отделанными стразами плечами бренда Cinq à Sept ($700),

а Каролин Гарсия и Мария Саккари – в макси: комбинезоне с вырезами спереди и платье с американской проймой и разрезом в стиле Анжелины Джоли:

Онс Жабер в очередной раз оправдала репутацию посла мусульманского мира – она пришла в платье ливанского дизайнера Эли Сааб ($1800 со скидкой).

Единственная россиянка на турнире Дарья Касаткина на вопрос, что на ней надето, ответила с завидной беззаботностью: сказала, что очки за 3-4 евро (такие же были на сопровождавшей ее Наталье Забияко) и костюм из брюк и топа «понятия не имею, какого бренда. Купила два дня назад на Liveshop». Но кроссовки как у настоящей топ-теннисистки – Louis Vuitton.

Спортивная часть турнира начнется в понедельник.

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Фото: Gettyimages.ru/Tom Pennington, Matthew Stockman

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