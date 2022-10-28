Шарапова кайфует от материнства: читает сыну Маяковского, возит его по миру и постоянно сцеживает молоко

Сыну Марии Шараповой и Александра Джилкса Тео почти четыре месяца.

35-летняя Шарапова очевидно получает от материнства удовольствие и показывает его разные стороны, будь то восстановление физической формы, к которому приступила через две недели после родов, чтение сыну Маяковского или превратности грудного кормления.

«Никогда не не сцеживаю», – подписала Мария фотографию, где ей параллельно делают макияж. На другом снимке молокоотсос надет у нее во время водной прогулки в Греции: «Всегда на посту🍼 Даже в пещере и с почти разрядившейся батареей😆».

Через пару недель после рождения Тео 43 года исполнилось его папе, в честь чего Мария опубликовала их совместный портрет.

Незадолго до родов Шарапова вошла в совет директоров модного бренда Moncler, известного зимней одеждой, и полушутя предположила, что поездка в его штаб-квартиру в Милан может стать первой командировкой малыша.

На деле еще до поездки на мероприятие Moncler в рамках миланской недели моды Тео побывал как минимум в Париже, где его мама выступала как амбассадор криптобиржи Binance, и в Нью-Йорке, где она посетила US Open и околотеннисное мероприятие Glam Slam.

На US Open, где Шарапова попробовала себя в неочевидной роли аналитика, директор турнира Стэйси Алластер (между прочим, приемная мама детей из российского Кемерово) подарила Тео именную футболку.

Шарапова сохраняет свойственную ей самоиронию: видео с освеженной стрижкой (обратите внимание на новый цвет волос Марии) она подписала «Между срыгиваниями и какашками», а дебютный хайк в роли матери резюмировала словами «Не рекомендую😅»:

После Милана, где Мария позировала главному светскому фотографу года уроженцу Казахстана Герману Ларкину, молодая семья ненадолго переместилась на озеро Комо. Там они отдыхали с обладательницей «Оскара» Энн Хэтэуэй и номинанткой на «Золотой глобус» Шейлин Вудли, а также встретились с последним тренером Марии Рикардо Пьятти.

Там же сделан пока самый красивый портрет Марии и Тео в каноническом жанре:

Первое европейское турне Тео остановилось, кажется, в Великобритании: Мария в Лондоне пару недель назад посетила показ Alexander McQueen, а у Александра там живут родственники.

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Фото: instagram.com/mariasharapova, gilkesa