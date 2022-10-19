В Неаполе – цирк. Вместо тенниса ужасные корты (замену срочно везли из Флоренции), а игрока выселили из отеля по ходу матча

В Италии 2020-х теннисный бум. Янник Синнер и Маттео Берреттини в прошлом году сыграли в финалах «Мастерса» и «Большого шлема», а в этом с двумя соотечественниками входят в мужскую топ-50. На четверых в 2022-м они выиграли пять титулов ATP.

В женской сотне пять итальянок во главе с полуфиналисткой «Ролан Гаррос» Мартиной Тревисан, а Камила Джорджи прошлым летом взяла «Мастерс» в Монреале.

Всплеск теннисных результатов, как это часто бывает, конвертировался в новые турниры в стране – и это не считая итоговых ATP, переехавших в Италию еще раньше. В результате на фоне отмены китайской серии в Италии образовался полноценный осенний теннисный кластер: в сентябре прошли новые женские соревнования в Бари и Парме, а мужчины на прошлой неделе играли во Флоренции, на этой – в Неаполе, а в ноябре Милан и Турин примут молодежный и основной итоговые турниры.

Маттео Берреттини на прошлой неделе на новом турнире ATP во Флоренции

Турнир в Неаполе, на этот год получивший промоушн из «Челленджер»-тура, вообще стал ньюсмейкером недели – правда, не по тем причинам, по каким хотелось бы ATP или его организаторам.

Нынешний Tennis Napoli Cup принимает местный теннисный клуб – Tennis Club Napoli прямо на набережной залива, существующий с 1905-го. Его корты грунтовые, поэтому к этой неделе на трех из них постелили хард. Но в субботу, когда должна была стартовать квалификация, оказалось, что на этом харде невозможно не только играть, а даже ходить:

Следы от шагов на новом хардовом корте в Неаполе в выходные. Хард – это бетон

Организаторы объяснили проблемы с кортами некачественными материалами. Их производителя – итальянскую компанию Mapei – они несколькими неделями ранее промили в соцсетях как надежных и профессиональных партнеров, на которых можно положиться, – но в выходные путанно заявили:

«Из-за проблем, связанных с материалом, использованным для строительства кортов компанией, мировым лидером индустрии, работающим независимо от организаторов турнира, стало необходимо отложить квалификационные матчи, запланированные на субботу и воскресенье, чтобы произвести необходимые вмешательства».

Необходимые вмешательства состояли в том, что в клуб везли хард, освободившийся после турнира во Флоренции, пока квалификацию играли на других неаполитанских площадках. Постелить флорентийский хард хотя бы к началу основной сетки уже не успели, поэтому она стартовала во вторник (синий корт стал зеленым). Но тоже неудачно: из-за близости моря корты становятся такими влажными, что в некоторых местах от них не отскакивает мяч. И вчера, и сегодня несколько матчей из-за этого не сыграли.

PR-проблемы вокруг Неаполя продолжились, когда в понедельник оказалось, что итальянец Андреас Сеппи – экс-игрок топ-20, чемпион трех турниров ATP и человек, однажды обыгравший Федерера на «Большом шлеме», – хотел перед родной публикой завершить карьеру, но ему не дали wild card ни во Флоренцию, ни в Неаполь. Такое решение приняли в Федерации тенниса Италии, объяснив его тем, что нецелесообразно тратить wild card на игрока, который не использует ее для развития карьеры. И хотя в этом аргументе есть прагматический смысл (и карты действительно потратили на пятерых молодых игроков), вся ситуация выглядит очень некрасиво. Сеппи теперь попрощается с теннисом на «Челленджере» в Ортизеи на следующей неделе.

В среду лицо Неаполя попытался спасти Берреттини: он сказал, что проверил корт, и тот показался ему «устойчивым и хорошим». Но его же замечание, что организаторы посоветовали игрокам быть осторожнее по ту сторону сетки, что ближе к морю, в общем-то делает все дальнейшие комментарии лишними.

А еще до слов Берреттини турнир окончательно превратился в большой конфуз: участник парного разряда Николас Баррьентос рассказал, что турнирная гостиница выселила его, пока он играл матч, так что, вернувшись из клуба, он нашел свои кое-как собранные вещи буквально разбросанными по лобби. По словам Баррьентоса, с приезда в Неаполь его переселили уже второй раз, а еще на турнире очень мало машин для игроков и вообще полный логистический кошмар. Также теннисист сказал, что похожие проблемы были на «Челленджере» в итальянском Форли в начале года, который организовала та же компания, NEN events.

На фоне неаполитанского бардака некоторые вспомнили слова главы ATP Андреа Гауденци, летом анонсировавшего специальную комиссию по повышению стандартов проведения турниров.

«Комиссия из представителей игроков, турниров и независимой стороны будет, учитывая уникальные особенности каждой локации, устанавливать стандарты, по которым турниры станут больше и удобнее для зрителей, представителей медиа и игроков. Движение будет в этом направлении», – говорил Гауденци в июне.

Через месяц лицензию на турнир ATP получил Неаполь, а еще три месяца спустя можно порадоваться за Андрея Рублева, по ходу победной недели в Хихоне отказавшегося от поездки на этот турнир, чтобы сэкономить силы на гонку в Турин.

Фото: instagram.com/tennisnapolicup, _federtennis; Gettyimages.ru/Al Bello