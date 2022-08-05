В Лос-Анджелесе есть чудо-корт, где играли Федерер и Осака. Его построил миллионер, который любит моделей и не любит Шарапову

Джеймс Гольдстейн и его дом-икона.

В августе элитный теннис переезжает в США – на родину самого богатого «Большого шлема», самого знаменитого теннисного коктейля и крупнейшего теннисного стадиона мира.

Но кроме стадиона Артура Эша, в США много других выдающихся теннисных площадок. Богатый «теннисный сад» Индиан-Уэллс, разбитый посреди калифорнийской пустыни, и исторические травяные корты в Род-Айленде по соседству с Международным залом теннисной славы принимают профессиональные турниры. На полусекретном корте в глубине Центрального вокзала Нью-Йорка может поиграть любой желающий и платежеспособный, чего не скажешь о корте в Херст-касл – доме-музее медиамагната Уильяма Рендольфа Херста, расположенном под облаками на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.

Еще один знаковый американский корт находится в одном из частных домов Лос-Анджелеса. И хотя он сравнительно молодой, история вокруг него весьма красочная.

Дом, известный как резиденция Шитс-Гольдстейн, построен в 1963-м в горах Санта-Моники. Плоское угловатое здание утоплено в склоне холма на манер пещеры, открывает головокружительный вид на город и океан представляет собой яркий образец органической архитектуры, где форма сооружений определяется их назначением и условиями среды. Автор дома – архитектор Джон Лотнер, ученик глыбы Фрэнка Ллойда Райта и звезда модернистской архитектуры Калифорнии, чьи проекты позднее мелькали в фильмах Бондианы и экранизациях Брета Истона Эллиса. Дом был вторым жильем, которое Лотнер построил для семьи Шитс – художницы Хелен, профессора UCLA Пола и троих их детей.

Канье Уэст в резиденция Шитс-Гольдстейн осенью-2021

Сейчас резиденция Шитс-Гольдстейн, по выражению директора главного калифорнийского музея LACMA Майкла Гована, – один из важнейших домов Лос-Анджелеса, города, известного культовыми жилыми домами (см. дом Фрэнка Гери, дом Сталей, дом Эймсов – все исторические памятники разной важности). Но стал он таковым только благодаря местному бизнесмену Джеймсу Гольдстейну, купившему его 50 лет назад.

Уроженец Висконсина Гольдстейн, которому сейчас 82, разбогател то ли на развитии городского района Сенчери Сити, то ли на сдаче в аренду локаций для съемок порно – никто толком не знает, ни откуда у него деньги, ни сколько их. Ему эта таинственность, по собственному признанию, нравится, и он ее культивирует.

Визитки Гольстейна, например, известны тем, что на них написано «Мода. Архитектура. Баскетбол», – но не потому, что в чем-то из этого он профессионал, а потому, что это его главные увлечения. В НБА у Гольдстейна вообще репутация суперфана №1, а свой узнаваемый образ Крокодила Данди на стероидах он поддерживает за счет огромного дизайнерского гардероба, основанного на пиджаках, сапогах и шляпах из экзотических кож с фестивальной отделкой.

В общем, это Гольдстейн в 1972-м не то за $125к, не то за $185к (нынешние $1,2 млн) купил резиденцию Шитсов – по легенде, чтобы его афганской борзой Наташе было просторно. Дом, после первых владельцев сменивший еще несколько, был в неважном состоянии, и архитектурный гик Гольдстейн нанял автора проекта Лотнера, чтобы его прокачать. Их сотрудничество продлилось до смерти архитектора в 1994-м, после чего проект унаследовал его коллега Данкан Николсон, а после его смерти – его ассистенты. За полвека, что Гольдстейн владеет домом, он превратил его в икону, сильно его изменив, но остался верен духу минимализма, функциональности и слияния с природой.

Например, Гольдстейн скупил 1,5 гектара земли вокруг дома и вырастил на них тропические джунгли (за ними следят четыре садовника). Каменные стены из оригинального проекта он заменил панорамными окнами, которые открываются нажатием кнопки. Потолок некоторых комнат тоже раздвигается, так что оказываешься под открытым небом. Нередко это приводит к тому, что в дом залетают птицы. Большинство из них, по словам хозяина, находят выход обратно самостоятельно – кроме колибри, которым приходится помогать.

Гольдстейн в молодости

Гольдстейн обставил дом лаконичной мебелью из дерева, стекла и камня, гардеробную автоматизировал по модели химчисток, а интерьер наполнил искусством – например, у него есть работы важных современных художников Джеймса Таррелла и Эда Рушея и 60-летний Rolls-Royce (на фото).

Но самые драматичные модификации Гольдстейна – это клубное пространство Club James, которое он добавил в дом, а также бассейн и теннисный корт, которые он построил снаружи – оба в формате «инфинити» – с прозрачными бортами.

В результате дом Гольдстейна принимает по 200 ивентов в год: съемки, корпоративы, экскурсии – больше некоторых специализированных площадок. Он есть в «Большом Лебовски» (в роли дома порнопродюсера Джеки Трихорна) и «Ангелах Чарли» (не оригинальных с Фаррой Фосетт, а 2003 года), в клипах Снупп Дога, Нелли и Доджи Кэт. Там снимали эдиториалы Vogue и Vanity Fair, а также куча изданий попроще с куда менее известными и одетыми моделями.

«В Уикенд всех звезд – рассказывал Гольдстейн несколько лет назад, – за два вечера у меня дома побывали 2 тысячи человек: 1200 в первый и 800 во второй. Вечеринка была и в клубе, и на корте». По окончании реконструкции уличной террасы, добавил он, можно будет принимать 2 тысячи гостей одновременно.

Интенсивность разных медийных активностей в Sheats-Goldstein Residence такая, что Гольдстейн даже оборудовал в доме пространства для переодевания моделей, а еще рассказывал:

«Однажды модель позировала на стеклянной террасе с флаконом туалетной воды в руках. Она его уронила, и стекло террасы пошло трещиной. Ремонт стоил $75к».

В 2015-м в Club James день рождения праздновала Рианна (гостями были Джей-Зи, Леонардо Ди Каприо и Мик Джаггер), а дизайнер Moschino Джереми Скотт отмечал запуск коллаборации с сумочным брендом Longchamp.

В 2016-м Памела Андерсон предвосхищала возвращение в культурный мейнстрим съемкой для журнала Please!. Тогда же Мария Шарапова накануне допингового скандала снялась в доме Гольдстейна для кампейна часов Tag Heuer, произведя на хозяина не самое душевное впечатление: по его словам, теннисистка ни одного доброго слова не сказала ни о доме, ни о корте и вообще не выглядела заинтересованной в знаменитом антураже. В 2019-м 61-летняя Шэрон Стоун снялась там же для смелой кавер-стори Vogue Portugal (обложка референсила культовый момент из «Основного инстинкта»).

О ком у Гольдстейна есть колоритный сюжет, так это о Джеке Николсоне: «Много лет назад он был на одной вечеринке в Club James. Пробка из других гостей вечеринки растянулась от дома на несколько десятков метров, так что Николсон вышел на дорогу и с коктейлем в руке стал регулировать движение».

Роман Гольдстейна с теннисом, кажется, не такой бурный, как с баскетболом, но тоже иллюстрированный. В 2020-м он рассказывал, что входил в юниорский рейтинг и играл за сборную Стэнфордского университета, а также почти не пропускает «Мастерс» в Индиан-Уэллс.

На корте дома Гольдстейна не только снималась Кендалл Дженнер и проходит теннисный турнир в пользу архитектурного центра MAK – еще там много лет проводит занятия востребованный лос-анджелесский тренер Тони Грэм, экс-игрок топ-100 NCAA, финалист одного турнира ATP, а также человек, знающий все корты города ангелов и 20 лет тренировавший в особняке Playboy (на фото в доме Гольдстейна с Ариной Соболенко).

С Грэмом или без, на гольдстейновском корте в разное время появлялись и Хилари Суэнк с Карой Делевинь, и Роджер Федерер с Наоми Осакой. «Это очень красивое, медитативное место, где классно и играть в теннис, и просто получать удовольствие от атмосферы», – говорит Грэм.

Несколько лет назад Гольдстейн завещал дом и $17 млн на его содержание LACMA, Музею искусств округа Лос-Анджелес, с тем, чтобы после его смерти дом открыли для публики и особенно молодых архитекторов. Можно ли будет там играть в теннис, не уточнялось.

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Фото: facebook.com/jamesfgoldstein; openhouse-magazine.com; Instagram/tonyinstagraham; Gettyimages.ru/ Jaime L. Mikle