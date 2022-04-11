В Монте-Карло Медведев танцевал в пачке, а Вилас крутил роман с принцессой. Местная тусовка игроков – легендарна

Сад земных наслаждений.

Играй Александр Кокорин и Павел Мамаев за сборную России триста назад, они бы ни за что не отправились отмечать вылет команды с чемпионата Европы-2016 в Монте-Карло. В XVIII веке здесь лишь ловили рыбу и собирали дань с торговых судов, а дорогие отели, международные банки, фешенебельные рестораны и казино появились гораздо позже. Сегодня Монако – точка притяжения в том числе благодаря апрельскому теннисному турниру Rolex Monte-Carlo Masters.

Налоговые льготы Монако настолько привлекательны, что многие топовые теннисисты могут назвать местный турнир домашним – Джокович, Вавринка, Зверев, Медведев имеют там недвижимость, а до них так же делали Сафин, Беккер и другие. Окно возможностей для спортсменов еще в 1970-е открыл великий Бьорн Борг, отказавшийся отдавать 70% заработанных денег шведской казне и выбравший Монако постоянной резиденцией. Совсем скоро Борг высоко оценил все прелести местной жизни, завел прочные связи с княжеской семьей, а также слетавшимися в княжество селебрити.

Представители княжеской семьи Монако обожают теннис, регулярно посещают турнир и охотно общаются с игроками. Король грунта 1970-х Илие Настасе воспользовался этим в одном из финалов. В матче против Борга румын в шутку обратился к принцессе Антуанетте и попросил ее повлиять на публику, которая поддерживала соперника.

Бьорн Борг в Монте-Карло в 1991-м

Опьяненные славой и деньгами спортсмены часто злоупотребляли привилегиями. Настоящим кошмаром для местного правопорядка стала тройка тусовщиков Гильермо Вилас /Витас Герулайтис /Борг. Они употребляли наркотики, куражились в ночных клубах и казино, но парней покрывала дочь князя Ренье принцесса Каролина, с которой у Виласа был роман.

В наши дни теннисисты ведут себя чуть сдержаннее. С начала 1990-х одним из самых притягательных событий года в княжестве стала закрытая вечеринка игроков перед «Мастерсом». Сейчас ее посещают только игроки, и она закрыта для прессы (поэтому медиа оттуда соответствующего качества), а в разные годы там не обходилось без красной дорожки и появлений монархов, актеров, певцов, художников. На торжестве в ресторане Zelo’s в конгресс-центре «Гримальди форум» гуляли актеры Шон Коннери и Шэрон Стоун, певица Ширли Бэсси (на фото), певец Стив Лоуренс и автогонщик Ральф Шумахер.

В 2016 году на торжественном вечере выступил танцевальный ансамбль «Тодес» Аллы Духовой. Но главными героями вечера все равно остаются теннисисты, готовящие собственные представления. Обычно ярче всех зажигает Новак Джокович. В 2010-м серб поразил танцевальным шоу под Thriller Майкла Джексона – трибьют Ноле королю поп-музыки собрал 400к просмотров на ютубе.

Пару лет спустя Новак исполнил болливудскую песню Jai Ho совместно с Роханом Бопанной и Айсамом-уль-Хак Куреши.

В Монако у Новака две квартиры, в 2017-м он открыл в Монте-Карло веганский ресторан, а в свободное время рассекает на яхте Manhattan стоимостью 2,5 млн долларов с четырьмя каютами, лаунжем, кухней, бассейном и паркингом для катера. Князь Альбер II вручил сербу орден Vermilion Medal за вклад в развитие Монако.

Украинский теннисист Сергей Стаховский много лет отказывал в интервью российским медиа, но это не помешало ему выдать оригинальный перфоманс с Даниилом Медведевым на гала-вечере в Монте-Карло в 2018-м. Полуобнаженные теннисисты в розовых пачках показали номер с мячом.

На подобных вечеринках есть место не только эпатажным, но и трогательным номерам. Три года назад молодой Феликс Оже-Альяссим за роялем показал, что его мастерство не ограничивается кортом.

В 2016-м публику смешила пародия на маму Энди Маррея Джуди в исполнении Жан-Жюльена Ройера.

Помимо гала-вечера организаторы проводят еще несколько акций. За пару дней до турнира в Монте-Карло приезжает около 1000 детей со всех регионов Франции, чтобы повеселиться в обществе звезд тенниса. Все вырученные от детского дня средства идут на благотворительность.

Французы славятся гастрономической культурой, поэтому теннисисты участвуют в кулинарном мастер-классе с лучшими шеф-поварами Монако. Он проходит в ресторане Louis XV, удостоенного трех звезд Мишлен. Интерьер украшен золотым декором и напоминает Версаль, а стрелки висящих в центральном зале часов ресторана Louis XV остановились на 12. Это напоминание о том, что внутри этого дворца удовольствий время не имеет значения.

В общем, неудивительно, что резидент Монако Александр Зверев летом 2020-го нарушил карантин перед «Уимблдоном» и отправился на вечеринку. В Монте-Карло слишком много соблазнов, чтобы удержаться.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney (1,3), Simon Bruty, Michael Steele; instagram.com/medwed33; atptour.com