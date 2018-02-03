Теннисисты кайфуют в Акапулько. Там идеальный корт у океана

Теннисный турнир, где между тренировками катаются на вертолетах и прыгают с утесов.

Мужской турнир в Акапулько существует с начала 90-х и однажды даже признавался лучшим в своей категории. С 2001-го там играют и женщины, но по-настоящему релевантными соревнования стали в 2014-м, когда перешли с грунта на хард и вписались в логику сезона как разогрев североамериканских «Мастерсов».

Именно после перехода на хард на тихоокеанское побережье Мексики повадились звезды: в 2015-м это была Мария Шарапова, приехавшая со своим тогдашним бойфрендом Григором Димитровым (защищавшим титул), в 2016-м Виктория Азаренко разминалась там, прежде чем сделать «Солнечный дубль», в прошлом Новак Джокович пытался там прийти в себя после неудачи на Australian Open. Рафаэль Надаль побеждал там дважды еще в грунтовые времена, а в 2013-м начал там очередное восхождение на вершину рейтинга, выиграв первый турнир после травмы.

Игроки любят Акапулько за курортную атмосферу и дружно радуются близости пляжа (на фото – женская жеребьевка). Организаторы это понимают и устраивают для них соответствующие развлечения: вертолетные прогулки (одна из них подарила миру бессмертную гифку с Эжени Бушар), уроки флайбординга и клиффдайвинга.

На этой неделе теннисистов возили на зиплайн – спуск по канатной дороге над тихоокеанской гаванью Акапулько, где можно разогнаться до 120 км /час. Прокатиться отважились Белинда Бенчич, Фелисиано Лопес, Марк Лопес и Сантьяго Гонсалес. Двое последних оказались слишком легкими и самостоятельно до конца переправы не докатились.

Романтическую пару Младенович-Тим отправили сыграть в пляжный теннис, а Доминика с Сашей Зверевым еще отвезли на «Морскую симфонию» (Sinfonía del Mar) – страшно живописный амфитеатр посреди скалистого побережья неподалеку от знаменитого утеса La Quebrada. Обычно там проходят театральные и музыкальные представления, а для теннисистов постелили мини-корт.

«Здесь очень красиво, вид обалденный, спасибо, что пригласили меня, надеюсь вернуться в следующем году», – сказал Зверев.

Его можно понять.

Фото: facebook.com/AbiertoMexicanoDeTenis