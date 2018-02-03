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    Теннисисты кайфуют в Акапулько. Там идеальный корт у океана

    Теги Белинда Бенчич Григор Димитров Марк Лопес видео Мария Шарапова Кристина Младенович Рафаэль Надаль Сантьяго Гонсалес Фелисиано Лопес Эжени Бушар фото Abierto Mexicano Telcel ATP Доминик Тим Александр Зверев

    Теннисный турнир, где между тренировками катаются на вертолетах и прыгают с утесов.

    Мужской турнир в Акапулько существует с начала 90-х и однажды даже признавался лучшим в своей категории. С 2001-го там играют и женщины, но по-настоящему релевантными соревнования стали в 2014-м, когда перешли с грунта на хард и вписались в логику сезона как разогрев североамериканских «Мастерсов».

    Именно после перехода на хард на тихоокеанское побережье Мексики повадились звезды: в 2015-м это была Мария Шарапова, приехавшая со своим тогдашним бойфрендом Григором Димитровым (защищавшим титул), в 2016-м Виктория Азаренко разминалась там, прежде чем сделать «Солнечный дубль», в прошлом Новак Джокович пытался там прийти в себя после неудачи на Australian Open. Рафаэль Надаль побеждал там дважды еще в грунтовые времена, а в 2013-м начал там очередное восхождение на вершину рейтинга, выиграв первый турнир после травмы.

     

    Игроки любят Акапулько за курортную атмосферу и дружно радуются близости пляжа (на фото – женская жеребьевка). Организаторы это понимают и устраивают для них соответствующие развлечения: вертолетные прогулки (одна из них подарила миру бессмертную гифку с Эжени Бушар), уроки флайбординга и клиффдайвинга.

    На этой неделе теннисистов возили на зиплайн – спуск по канатной дороге над тихоокеанской гаванью Акапулько, где можно разогнаться до 120 км /час. Прокатиться отважились Белинда Бенчич, Фелисиано Лопес, Марк Лопес и Сантьяго Гонсалес. Двое последних оказались слишком легкими и самостоятельно до конца переправы не докатились.

    Романтическую пару Младенович-Тим отправили сыграть в пляжный теннис, а Доминика с Сашей Зверевым еще отвезли на «Морскую симфонию» (Sinfonía del Mar) – страшно живописный амфитеатр посреди скалистого побережья неподалеку от знаменитого утеса La Quebrada. Обычно там проходят театральные и музыкальные представления, а для теннисистов постелили мини-корт.

    «Здесь очень красиво, вид обалденный, спасибо, что пригласили меня, надеюсь вернуться в следующем году», – сказал Зверев.

    Его можно понять.

    Фото: facebook.com/AbiertoMexicanoDeTenis

    Автор
    • Sports.ru

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