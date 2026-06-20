«Манчестер Сити» близок к финансовому соглашению с «Челси», которое позволит назначить Энцо Мареску главным тренером команды, сообщает The Guardian.
Лондонский клуб требует от «Сити» компенсацию за Мареску. В «Челси» считают, что у них есть доказательства нарушения контракта со стороны итальянца.
В клубе полагают, что Мареска вел переговоры с «Манчестер Сити», когда еще работал главным тренером «Челси» в прошлом сезоне.
Источники в «Челси» утверждают, что у клуба достаточно доказательств, чтобы пожаловаться на «Манчестер Сити» в Премьер-лигу из-за возможного незаконного контакта с Мареской. Однако лондонцы не планируют этого делать и продолжают переговоры с «Сити».
Наиболее вероятным исходом считается выплата «Челси» более 10 млн фунтов. Переговоры между клубами по деталям продолжаются.
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