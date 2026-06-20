«Ман Сити» может заплатить 10+ млн фунтов «Челси» за Мареску.

«Манчестер Сити » близок к финансовому соглашению с «Челси», которое позволит назначить Энцо Мареску главным тренером команды, сообщает The Guardian.

Лондонский клуб требует от «Сити» компенсацию за Мареску. В «Челси» считают, что у них есть доказательства нарушения контракта со стороны итальянца.

В клубе полагают, что Мареска вел переговоры с «Манчестер Сити», когда еще работал главным тренером «Челси» в прошлом сезоне.

Источники в «Челси» утверждают, что у клуба достаточно доказательств, чтобы пожаловаться на «Манчестер Сити» в Премьер-лигу из-за возможного незаконного контакта с Мареской. Однако лондонцы не планируют этого делать и продолжают переговоры с «Сити».

Наиболее вероятным исходом считается выплата «Челси » более 10 млн фунтов. Переговоры между клубами по деталям продолжаются.