На дерби Мельбурна необычно исполнили популярный трек Seven Nation Army. Удовольствие получил весь стадион 🔥

Перед началом мельбурнского дерби между местными «Мельбурн Виктори» и «Мельбурн Сити» организовали необычное шоу. На стадионе заиграла известная песня Seven Nation Army, которую, пожалуй, слышали все и которая появлялась на многих европейских стадионах. Но на этот раз её сыграли под аккомпанемент скрипки, которую держала в руках местная музыкант Эванджелин Виктория.

Вот что она рассказала о себе на своем официальном сайте: «Я выпускница Мельбурнской музыкальной консерватории по классу классической скрипки. За 20 лет разнообразного опыта я стала выступать и импровизировать с различными стилями и жанрами.

Моя жизнь включает в себя не только игру на многочисленных свадьбах и мероприятиях по всей Австралии, но и сотрудничество с Национальным институтом циркового искусства и Cirque Du Soleil; выступления вместе с такими известными именами, как Damien Leith, Conrad Sewell, а совсем недавно вместе с Kygo и Tiesto во время их австралийского турне».

Для девушки это был новый опыт, но она явно получала удовольствие от того, что делала. Стадион поддержал её не только аплодисментами, но и зарядами.

Один из пользователей Reddit под ником StarryPolarisNite рассказал, что группа White Stripes написала гитарный риф для песни Seven Nation Army в отеле Corner Hotel. Он расположен рядом со стадионом AAMI Park − домашней ареной команды «Мельбурн Виктори». Именно этот трек клуб включает в момент, когда игроки команды забивают гол.

Виктория принесла победу клубу, который ее пригласил − «Мельбурн Виктори» победил в мельбурнском дерби соседей из «Сити» со счетом 2:1.