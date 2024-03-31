📹Абсурдный гол из испанского Д3: после подачи штрафного защитник забил в свои ворота два мяча 🤯

Помогли (или не помешали) местные фанаты.

В 30-м туре третьего дивизиона чемпионата Испании «Атлетико Балеарес» принимал дома вторую команду «Мадрида» − «Кастилью». Исход матча решил один мяч, который сперва записали на форварда Нико Паса, но позже переписали на защитника хозяев.

Молодой игрок «сливочных» со штрафного удара подавал в сторону ворот, где находилось большое количество футболистов обеих команд. Мяч задел стенку, срикошетил и от ноги защитника оказался в воротах.

Это был бы совершенно обычный автогол, если бы не одно но: в момент, когда мяч оказался в штрафной, болельщики «Атлетико Балеарес», находящиеся за воротами, зачем-то бросили на поле второй. Защитник настолько настроился выбить один, что забил сразу оба.

На повторе с боковой камеры становится более понятно, как все произошло.

Болельщики оценили этот момент по достоинству:

💭Уморительно, что он фактически забивает автогол в обоими мячами.

💭Болельщик хозяев пытается помешать игрокам «Кастильи», по итогу их собственный игрок забивает двойной автогол.

💭Мне все равно, момент должны засчитать как два гола.

💭Нравится, как команда хозяев пытается доказать, что их болельщики должна иметь право отменять каждую опасную ситуацию, выбрасывая на поле еще один мяч.

💭Один удар − два гола. Как же он хорош!