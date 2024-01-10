Сборная ДР Конго сделала уникальное фото перед Кубком Африки: это обязательно должны повторить все остальные сборные

Традиция может пойти дальше Кубка Африки.

Игроки сборной ДР Конго в преддверии Кубка Африки, который стартует уже в эту субботу в Кот-д'Ивуаре, сделали уникальное фото - они сделали командное фото в футболках своих клубов. В команде есть представители АПЛ, «Галатасарая» и «Марселя».

Отметим, что на фото могла бы быть и футболка «МЮ» - в ноябре прошлого года защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака получил предложение сыграть за сборную ДР Конго на Кубка Африки-2024, но предложение не принял.

Аарон родился в Англии, но имеет конголезское происхождение. Он провел 1 матч за сборную ДР Конго U17, 2 игры за сборную Англии U20 и 3 матча за Англию U21.