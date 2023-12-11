Самая сексуальная футболистка мира и поклонница Роналду показала своего парня - разумеется, это португалец😱😱😱

Выдыхаем, у нее все-таки есть парень.

Зовут его Томаш Рибейру - это защитник «Витории Гимараэш», в которую он перешел этим летом. На счету Томаша уже один гол, а клуб идет в чемпионате 5-м. Transfermarkt оценивает его в 1 миллион евро.

Ана неоднократно признавалась в симпатиях к Криштиану Роналду, но недавно вышел репортаж, где она правдиво рассказал о собственной личной жизни.

Не правда ли, есть сходство с Кришем?

Маркович неоднократно признавалась самой сексуальной футболисткой мира, хотя самой девушке такой звание не нравится. Хочет, чтобы болельщики ценили ее за футбольные таланты.