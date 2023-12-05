«Какой же я идиот»: Месси пожалел о том самом праздновании в матче с Голландией

На 73-й минуте четвертьфинала катарского чемпионата мира Месси забил с пенальти в ворота Голландии. Лео отпраздновал свой гол жестом, который до сих пор подвергается критике.

В фильме о победе Аргентины на мундиале, Campeones, un año después, Лионель рассказал, что моментально пожалел о своем праздновании:

«Я в моменте решил показать жест Topo Gigio [празднование, когда игрок прикладывает руки к ушам] и автоматически пожалел об этом. Как только я это сделал, я подумал: «Какой же я идиот. Они ведь еще могут сравнять». Такие вещи случаются».

Опасения Месси оправдались, в концовке второго тайма Ваут Вегорст сравнял счет. Матч перешел в овертайм, а затем и в серию пенальти, где лучше оказались аргентинцы.

В том же фильме Лионель рассказал, что его задели слова Ван Гала перед матчем. Тогда голландец заявил, что знает, как остановить Месси.