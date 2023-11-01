📹Щедрый поступок. Во время празднования Хэллоуина Икарди обрадовал всех соседских детей 👏

Толпа собралась приличная.

Популярный по всему миру праздник Хэллоуин это не только различные фигурки из тыквы и страшные костюмы, но еще и традиция под названием trick-or-treat, что в буквальном переводе означает «кошелек или угощение».

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди решил упростить задачу детям, которые обычно обходят всех соседей, требуя у них в этот день сладости. Аргентинец закупился несколькими килограммами конфет и просто раздал их рядом со своим домом.

За вкусностями пришли дети, живущие в том же районе, что и Мауро. Образовалась внушительная толпа, но Икарди все предусмотрел, потому без конфет домой никто не ушел.

Похоже, что форвард решил окончательно отойти от образа «плохого парня». Теперь он делает только добрые дела и красивые поступки.

В этом сезоне за «Галатасарай» в турецкой Суперлиге Мауро Икарди забил 10 мячей в 10 турах. На его счету также 5 голов в 7 играх Лиги чемпионов.