🤔Был ли пенальти? Араухо прихватил Камавинга и рухнул с ним в штрафной

Судья не купился.

В последнее время самые яркие дебаты возникают не вокруг игры команд Ла Лиги, а о судействе. На класико между «Мадридом» и «Барселоной» назначили заслуженного арбитра Хесуса Хиля Мансано. Как это обычно бывает, работой испанца после матча явно кто-то будет недоволен.

На 79-й минуте игры свежий Эдуардо Камавинга, который появился на 52-й минуте, врывался с фланга в штрафную, но с помощью (или без) защитника «Барсы» Рональда Араухо оказался на газоне.

Хесус Хиль Мансано находился недалеко от эпизода, потому без лишних размышлений развел руки в стороны: судья посчитал, что на одиннадцатиметровый эта борьба не тянула.

А вы как думаете, фолил ли Араухо в штрафной на Камавинга? Пишите в комментариях.