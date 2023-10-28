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🤔Был ли пенальти? Араухо прихватил Камавинга и рухнул с ним в штрафной

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Хесус Хиль Мансано
Футбол Футбол

Судья не купился.

В последнее время самые яркие дебаты возникают не вокруг игры команд Ла Лиги, а о судействе. На класико между «Мадридом» и «Барселоной» назначили заслуженного арбитра Хесуса Хиля Мансано. Как это обычно бывает, работой испанца после матча явно кто-то будет недоволен.

На 79-й минуте игры свежий Эдуардо Камавинга, который появился на 52-й минуте, врывался с фланга в штрафную, но с помощью (или без) защитника «Барсы» Рональда Араухо оказался на газоне.

Хесус Хиль Мансано находился недалеко от эпизода, потому без лишних размышлений развел руки в стороны: судья посчитал, что на одиннадцатиметровый эта борьба не тянула.

А вы как думаете, фолил ли Араухо в штрафной на Камавинга? Пишите в комментариях.

20 комментариев

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Betonomeshalka
Если бы защитник Реала так сфолил, то мы бы уже услышали про заговор Франко и его реинкарнации Переса
+24
-7
+17
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Дмитрий Герцен
Ответ Ложный Латераль
Беллингэм просто и ясно дал понять, каким должен быть номинант на Голден Бой. Как там хвалёный карман Гави?
Джуд бесспорно топ, но Гави то был тоже хорош сегодня, к чему унижать игроков соперников?
+13
-1
+12
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Ложный Латераль
Беллингэм просто и ясно дал понять, каким должен быть номинант на Голден Бой. Как там хвалёный карман Гави?
+17
-8
+9
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Шем
Ответ Ложный Латераль
Беллингэм просто и ясно дал понять, каким должен быть номинант на Голден Бой. Как там хвалёный карман Гави?
Не согласен! Номинант на золотой мяч - вернее.
+9
0
+9
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Базука Базука
Ответ moldfan
Был и здесь и в моменте с Тчуемени против Араухо. Последовательно не назначили не один из не сто процентных пеналей. Хорошее судейство.
я думаю, если бы назначили пенальти - Реал расслабился бы, и ещё потом говорили бы, судейство в пользу Сливочных...
а так всё чётко: Королевские проявили характер, и у хейтеров нет лишнего повода зацепиться за заслуженную победу!!!
всех Бланкос-Мадрилистов поздравляю!!!
+6
0
+6
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Мурик07
Ответ Betonomeshalka
Если бы защитник Реала так сфолил, то мы бы уже услышали про заговор Франко и его реинкарнации Переса
Ахахахаха, зачёт,бро
+6
-1
+5
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Иван Баланар
100% пенальти, но кто уже удивляются тому, что кабинет постоянно тащат судьи?
+4
0
+4
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Makar Tert
Ответ Betonomeshalka
Если бы защитник Реала так сфолил, то мы бы уже услышали про заговор Франко и его реинкарнации Переса
и про " социальный мадридизм"
+4
-1
+3
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Karim Rahmonov
это уже не важно))))))
+3
-1
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moldfan
Был и здесь и в моменте с Тчуемени против Араухо. Последовательно не назначили не один из не сто процентных пеналей. Хорошее судейство.
+1
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+1
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Alexander Sragovich
пенальти был в первом тайме когда рюдигер положил руками Араухо при угловом
+5
-4
+1
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БЕКБЕРГАН
Ответ Betonomeshalka
Если бы защитник Реала так сфолил, то мы бы уже услышали про заговор Франко и его реинкарнации Переса
В место этого увидели реинкарнация Негрейро.
+3
-2
+1
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Кокич
На фото вообще-то оба друг друга прихватили.
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БЕКБЕРГАН
Ты не прав у хейтеров все ровно есть поводо что нибудь ляпнуть, они будут говорить что судья продажная. Это уже не новость если барса проиграл значит судья продажная и все.
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Гномович!
Беллингем наказал 12 игрока Барсы.
+3
-3
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Maksat.Ak.RM
Ответ Ложный Латераль
Беллингэм просто и ясно дал понять, каким должен быть номинант на Голден Бой. Как там хвалёный карман Гави?
Гавы ето уровень етой Барсы...
+1
-1
0
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Ложный Латераль
Ответ Дмитрий Герцен
Джуд бесспорно топ, но Гави то был тоже хорош сегодня, к чему унижать игроков соперников?
Прочитайте комментарии, когда Барса из за случайного гола вела 0:1. Поймёте мою реакцию
0
0
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Life Music
Ответ Alexander Sragovich
пенальти был в первом тайме когда рюдигер положил руками Араухо при угловом
100%
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