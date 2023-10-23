Они доказали, что возраст - это просто число: топ-5 лучших бомбардиров после 30 лет

В последнее время 30-летний возраст перестал означать начало упадка для футболиста. В наши дни многие игроки продолжают выступать на самом высоком уровне даже после 30 лет.

Давайте прямо сейчас посмотрим на пятерку лучших бомбардиров старше 30 лет на сегодняшний день.

Карим Бензема, 35 лет («Аль-Иттихад»)

Карим Бензема – сильнейший центральных нападающих своего поколения. Бывшему игроку сборной Франции было 34 года, когда он провел один из лучших сезонов в своей карьере на индивидуальном уровне. Результативность Бензема помогла «Реалу» выиграть Лигу чемпионов в сезоне 2021/22.

В прошлом году Карим выиграл Золотой мяч за свои подвиги. Бензема проделал хорошую работу за «Реал Мадрид» в сезоне 2022/23, прежде чем этим летом решил покинуть Европу и присоединиться к «Аль-Иттихад».

Бензема стартовал не так грандиозно на Ближнем Востоке, как ожидалось. В своих первых восьми матчах за клуб он забил всего четыре гола и отдал две результативные передачи. Но нет никаких сомнений в том, что он добьется успеха в Саудовской Аравии.

Мохамед Салах, 31 год («Ливерпуль»)

Мохамед Салах был одним из самых стабильных нападающих в последнее время. Знаменитый египтянин забил более 30 голов во всех турнирах за «Ливерпуль» в каждом из последних трех сезонов (с 2020/21 по 2022/23).

Хотя ему сейчас 31 год, он не показывает никаких признаков спада и отлично начал сезон 2023/24. В 11 матчах во всех турнирах за «красных» Салах забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

Роберт Левандовски, 35 лет («Барселона»)

Двукратный обладатель награды «Лучший игрок года по версии FIFA» Роберт Левандовски – один из лучших нападающих современности. Его результативность говорит сама за себя, несмотря на то, что ему уже далеко за 30.

Левандовски забил 33 гола и отдал восемь результативных передач в 46 матчах за каталонцев в своем дебютном сезоне в Испании. 35-летний футболист забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 10 матчах во всех соревнованиях за каталонцев в этом сезоне.

Лионель Месси, 36 лет («Интер Майями»)

Результативность Лионеля Месси сыграла огромную роль в том, что «Пари Сен-Жермен» выиграл Лиги 1 в прошлом сезоне. Этим летом Лео перешел в «Интер Майами» и до сих пор проделал отличную работу в своем новом клубе.

Месси забивает голы с похвальной скоростью. В этом сезоне в 14 матчах за команду МЛС 36-летний футболист забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Криштиану Роналду, 38 лет («Аль-Наср»)

Криштиану Роналду на данный момент имеет наибольшее количество голов в 2023 году. Он забил 41 гол в 44 матчах за клуб и сборную - это невероятное достижение.

Роналду в отличной форме за «Ан-Наср»: этом сезоне он забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 12 матчах во всех соревнованиях за команду Саудовской Профессиональной лиги.