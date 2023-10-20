Как дела у самой красивой футболистки мира? Путешествует, привлекает внимание Винисиуса и много-много плачет от боли
Ана Маркович продолжает восстановление.
Хорватская футболистка, которую многие называют самой сексуальной в мире, продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, о которой мы рассказывали ранее.
Причем восстановление ей дается ой как не легко.
Но Ана не унывает - много путешествует и посещает Диснейлэнд.
Кстати, Маркович привлекла внимание вингера «Реала» Винисиуса - он оставляет лайки почти под каждым фото футболистки.
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