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Как дела у самой красивой футболистки мира? Путешествует, привлекает внимание Винисиуса и много-много плачет от боли

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Ана Маркович продолжает восстановление.

Хорватская футболистка, которую многие называют самой сексуальной в мире, продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, о которой мы рассказывали ранее.

Причем восстановление ей дается ой как не легко.

Но Ана не унывает - много путешествует и посещает Диснейлэнд.

Кстати, Маркович привлекла внимание вингера «Реала» Винисиуса - он оставляет лайки почти под каждым фото футболистки.

2 комментария

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