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Двойные стандарты в испанском футболе. «Барса» возмущена сокращением дисквалификации Начо по конкретной причине

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Вспомнили, как их игрока наказали за жест.

В «Барселоне» возмущены двойными стандартами дисциплинарного комитета Испанской федерации футбола, когда дело доходит до наказаний, сообщает Габриэль Санс из Mundo Deportivo.

В понедельник стало известно, что Начо, совершивший жесткий подкат под Кристиана Порту в матче против «Жироны», решением федерации пропустит две игры вместо трех.

После грубого фола со стороны защитника «Реала» Порту покинул поле в слезах, а врачи диагностировали у него отек кости большеберцовой лодыжки правой лодыжки и разрыв левого ягодичного апоневроза.

За этот проступок Начо получил прямую красную карточку и дисквалификацию на три матча, но мадридский клуб сразу же подал апелляцию. В итоге запрос «сливочных» был удовлетворен — комиссия аргументировала это тем, что Порту быстро восстановился и уже вернулся в состав. Теперь защитник сможет сыграть в класико 28 октября.

В «Барсе» сравнивают этот эпизод с прошлогодней дисквалификацией Роберта Левандовского. 

В матче против «Осасуны» поляк заработал две желтые карточки и, покидая поле, потрогал нос и указал в сторону скамейки. В итоге судейский комитет решил, что он останется вне игры на один матч за удаление и еще на два за неуважение к арбитру Хесусу Хилю Мансано.

После матча Левандовски объяснил, что его жест был адресован главному тренеру:

«Жест, который я сделал, был для Хави. Мы говорили о том, что должны быть осторожны, чтобы не получить вторую желтую». 

Каталонцы тоже подавали апелляцию, но комитет был непреклонен. Они подали второй протест в Административный суд по делам спорта, однако вновь получили отказ.

Теперь в «блаугране» царит недоумение, так как они не понимают, как жест может наказываться жестче, чем очевидно грубый подкат, приведший к травме соперника. Каталонцы видят в этом проявление фаворитизма по отношению к мадридским соперникам.

«Подобные ситуации больше не вызывают удивления», — отметил представитель каталонского клуба в разговоре с журналистом Хави Мигелем.

2 комментария

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Greg Jackson
А представьте если бы это был ни Начо, а Беллингем или ни дай Бог Винисиус, как же скулили бы Барсуки.
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Аллан Бекалдиев
Ответ Greg Jackson
А представьте если бы это был ни Начо, а Беллингем или ни дай Бог Винисиус, как же скулили бы Барсуки.
Мудрит есть мудрит основатель судейского футбола 🥳🥳🥳
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