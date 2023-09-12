Перед «Альянц Ареной» появилась статуя великого Герда Мюллера – Бомбардира нации.

Проект удалось осуществить благодаря помощи фонда имени Курта Ландауэра, а также болельщиков Рекордмайстера. Одни только фанаты собрали 16 596 евро на возведение памятника легенде клуба.

На открытии присутствовали легенды «Баварии» и бывшие одноклубники Мюллера: Карл-Хайнц Румменигге, Пауль Брайтнер, Зепп Майер, Дитер и Ули Хенессы, Франц Рот и многие другие.

Ули Хенесс выступил с речью, в которой отметил заслуги Герда Мюллера перед мюнхенцами и всем немецким футболом. А заодно почетный президент Рекордмайстера уколол футбол Саудовской Аравии:

«Как вы думаете, такое мероприятие, как сегодняшнее, когда-нибудь могло бы состояться в Саудовской Аравии? Нет, они бы этого не сделали. Мы должны оберегать это».

Но вернемся к Бомбардиру нации. Скульптура перед «Альянц Ареной» стала первой статуей, установленной в Мюнхене в честь Герда. В конце 2022 года памятник Мюллеру был установлен в Нёрдлингене – его родном городе.

«Бавария» не первый раз увековечивает легенд клуба в бронзе. Весной 2019 года на Зебенерштрассе появилась скульптура Курта Ландауэра – человека, которому мы фактически обязаны существованием Рекордмайстера.

Как вам такой способ сохранения клубной истории?