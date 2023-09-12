«Бавария» установила статую Герда Мюллера около «Альянц Арены». Открытие посетили легенды клуба, а Хенесс умудрился уколоть саудовский футбол
Перед «Альянц Ареной» появилась статуя великого Герда Мюллера – Бомбардира нации.
Проект удалось осуществить благодаря помощи фонда имени Курта Ландауэра, а также болельщиков Рекордмайстера. Одни только фанаты собрали 16 596 евро на возведение памятника легенде клуба.
На открытии присутствовали легенды «Баварии» и бывшие одноклубники Мюллера: Карл-Хайнц Румменигге, Пауль Брайтнер, Зепп Майер, Дитер и Ули Хенессы, Франц Рот и многие другие.
Ули Хенесс выступил с речью, в которой отметил заслуги Герда Мюллера перед мюнхенцами и всем немецким футболом. А заодно почетный президент Рекордмайстера уколол футбол Саудовской Аравии:
«Как вы думаете, такое мероприятие, как сегодняшнее, когда-нибудь могло бы состояться в Саудовской Аравии? Нет, они бы этого не сделали. Мы должны оберегать это».
Но вернемся к Бомбардиру нации. Скульптура перед «Альянц Ареной» стала первой статуей, установленной в Мюнхене в честь Герда. В конце 2022 года памятник Мюллеру был установлен в Нёрдлингене – его родном городе.
«Бавария» не первый раз увековечивает легенд клуба в бронзе. Весной 2019 года на Зебенерштрассе появилась скульптура Курта Ландауэра – человека, которому мы фактически обязаны существованием Рекордмайстера.
Как вам такой способ сохранения клубной истории?
Die besten Bayern-Jahre sind Gerds Jahre.
Ein Hoch auf Gerd Müller!