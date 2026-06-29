Зырянов о шутках про столетие «Зенита»: «Главное, что люди шутят, уже хорошо. Нам некогда выдыхать – у нас начинается второй век»

Константин Зырянов прокомментировал шутки о переносе столетия «Зенита».

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на шутки, связанные со столетием клуба.

В прошлом сезоне петербургская команда выиграла Мир РПЛ .

– Много шуток было про перенос столетия «Зенита». Вы выдохнули, когда все-таки удалось взять чемпионство в прошедшем сезоне и избежать новых шуток?

– Нам некогда выдыхать – у нас начинается второй век. Мы все время на вдохе работаем.

– Как относитесь к этим шуткам?

– Главное, что люди шутят. Уже хорошо. Значит, все позитивно, – сказал Зырянов .

«Зенит» перенес столетие! Теперь ждут золото в «сотом сезоне»

***

Как игроки «Зенита» проходили медосмотр? Новый клубный влог 📹