Зырянов о шутках про столетие «Зенита»: «Главное, что люди шутят, уже хорошо. Нам некогда выдыхать – у нас начинается второй век»
Константин Зырянов прокомментировал шутки о переносе столетия «Зенита».
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на шутки, связанные со столетием клуба.
В прошлом сезоне петербургская команда выиграла Мир РПЛ.
– Много шуток было про перенос столетия «Зенита». Вы выдохнули, когда все-таки удалось взять чемпионство в прошедшем сезоне и избежать новых шуток?
– Нам некогда выдыхать – у нас начинается второй век. Мы все время на вдохе работаем.
– Как относитесь к этим шуткам?
– Главное, что люди шутят. Уже хорошо. Значит, все позитивно, – сказал Зырянов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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