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  4. Зырянов о шутках про столетие «Зенита»: «Главное, что люди шутят, уже хорошо. Нам некогда выдыхать – у нас начинается второй век»

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Зырянов о шутках про столетие «Зенита»: «Главное, что люди шутят, уже хорошо. Нам некогда выдыхать – у нас начинается второй век»
Константин Зырянов прокомментировал шутки о переносе столетия «Зенита».

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на шутки, связанные со столетием клуба.

В прошлом сезоне петербургская команда выиграла Мир РПЛ.

– Много шуток было про перенос столетия «Зенита». Вы выдохнули, когда все-таки удалось взять чемпионство в прошедшем сезоне и избежать новых шуток?

– Нам некогда выдыхать – у нас начинается второй век. Мы все время на вдохе работаем.

– Как относитесь к этим шуткам?

– Главное, что люди шутят. Уже хорошо. Значит, все позитивно, – сказал Зырянов.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoКонстантин Зырянов
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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Комментарии

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Ну судя по очередям на заправках второй век очень реален. Лошади будут востребованы, ЦСКА приготовиться
ОтветBooligan
Ну судя по очередям на заправках второй век очень реален. Лошади будут востребованы, ЦСКА приготовиться
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Ответwestport70
Комментарий скрыт
Было бы что продавать
Второй раз второй век начинается!
ОтветЕбздрогыч
Второй раз второй век начинается!
Второй век до нашей эры
ОтветЕбздрогыч
Второй раз второй век начинается!
Великолепный век!))
Сначала Глушенков, теперь Зырянов. Знаете, по-хорошему титул "сектанты" надо давать питерской части болельщиков, игроков и отдельно Медведеву (как руководителю) серьёзно верящих в чушь "Второй век начинается в 102 года". Ну есть же какие-то совсем базовые вещи, которые не должны вызывать вопросов независимо от клубных пристрастий – Земля круглая, поле прямоугольное, век = 100 лет.
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