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  4. Черданцев о спокойной реакции на проход Барколя в матче с Норвегией: «Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига равна нулю. Чего орать?»

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Черданцев о спокойной реакции на проход Барколя в матче с Норвегией: «Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига равна нулю. Чего орать?»
Георгий Черданцев оценил высмеивающий ролик о его работе на матче ЧМ .

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в социальной сети отреагировал на ролик, в котором высмеяли его работу в матче ЧМ-2026 между Норвегией и Францией (1:4).

В интернете появилось видео, в котором мужчина на ноутбуке включил эпизод из матча, когда во втором тайме при счете 3:1 в пользу французов Брэдли Барколя прошел по левому флангу и пробил по воротам, но голкипер отразил удар. Черданцев спокойно прокомментировал эпизод, в конце отметив: «Это был хороший забег».

После этого мужчина перемотал ролик назад и уже сам эмоционально прокомментировал его с подробным описанием момента.

«Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига в матче равна нулю. Чего орать? А голы Дембеле из первого тайма, когда хоть какой-то футбол был, вы не показали и сразу на конец игры», – написал Георгий Черданцев.

«Шутка в моменте родилась, отмотали на 10 секунд назад, и муж повторил. Вообще ничего не закладывали в это, настроение хорошее было. Все слишком серьезно к этому относятся», – ответила Черданцеву пользователь, которая выложила ролик.

Письмо Георгию Черданцеву

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм @ketikiseleva
logoГеоргий Черданцев
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoМатч ТВ
logoСборная Норвегии по футболу
logoБрэдли Барколя

Комментарии

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На матчах Зенита зато Чердак орет как резаный на каждом точном пасе не назад.
ОтветBuharoid
На матчах Зенита зато Чердак орет как резаный на каждом точном пасе не назад.
А это у него в должностных обязанностях написано. А ЧМ - это так, для души
ОтветBuharoid
На матчах Зенита зато Чердак орет как резаный на каждом точном пасе не назад.
Оказывается ещё есть люди которые не выключают звук,когда комментирует Черданцев).😁
Черданцев о спокойной реакции на проход Барколя в матче с Норвегией: «Счет в банке посмотрите. Ипотека закрыта. Задолженность равна нулю. Чего орать?»
А того что ты вечно орешь, когда делать этого не надо. Мастер в этом деле
ОтветBerbatov09
А того что ты вечно орешь, когда делать этого не надо. Мастер в этом деле
ну кстати он в последнее время наоборот как амёба себя ведёт. Абсолютно отрешенный голос, далекий от любви к футболу. Я уже забыл когда последний раз, находясь на кухне, подрывался к телевизору, потому что там Чердак орёт "опасный момент!!!!", а мяч у углового флажка. Лет 5 назад наверное последний раз такое было.
Абсолютно видно, что Чердаку глубоко пофиг на современный футбол, он ему наскучил. Чисто ради огромной зарплаты катается в Останкино (или где там Матч-ТВ находится).
ОтветBerbatov09
А того что ты вечно орешь, когда делать этого не надо. Мастер в этом деле
любопытно, что когда Черданцев не орёт и просто рассказывает, что происходит на поле, плюс изредка делает какие-то относящиеся к этому матчу ремарки, то он вполне сносный комментатор - я бы даже сказал компетентный
но проблема в том, такое у него случается два раза в год
всё остальное время он орёт
Чего орать?Сказал человек,который ничего,кроме как орать и не умеет...
Вся страна орёт..уберите Черданцева от комментирования матчей..Почему нас не слышат?
Завязывать с комментированием тебе, Жора, надо. Не тянешь ты уже, пропал запал. Твоё это сидеть в студии с Орзул и писклей в 3 часа ночи, и работать на свою аудиторию состоящую из 10 человек, которые смотрят вас только потому, что под вас хорошо засыпать. Но я уверен что именно Жора заберёт себе право комментировать финал ЧМ, а не кто-то действительно этого достойный, например Минин
Черданцев орёт: Миллион комментариев "Да что ты орёшь?!"
Черданцев спокойно ведёт репортаж: Статьи с миллионами плюсов о том, что "Черданцев устал от футбола"
😏🤡
"Это же не матч Спартака и ЦСКА, который идёт со счетом 0:0", - добавил Черданцев
Черданцева на... фиг. Вот так все у него, сколько он уже садился в лужу, когда минут за десять бормотал " Все матч заканчивается, все решено, команды спокойно доигрывают. " и тут забивали решающий гол. Черданцев -худший комментатор с отрывом.. 😏
ОтветWestmoreland
Черданцева на... фиг. Вот так все у него, сколько он уже садился в лужу, когда минут за десять бормотал " Все матч заканчивается, все решено, команды спокойно доигрывают. " и тут забивали решающий гол. Черданцев -худший комментатор с отрывом.. 😏
И похуже есть, с отрывом.
Так-то ты постоянно орёшь не по делу.
Поэтому народ и удивляется.
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