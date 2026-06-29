Черданцев о спокойной реакции на проход Барколя в матче с Норвегией: «Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига равна нулю. Чего орать?»

Георгий Черданцев оценил высмеивающий ролик о его работе на матче ЧМ .

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев в социальной сети отреагировал на ролик, в котором высмеяли его работу в матче ЧМ-2026 между Норвегией и Францией (1:4).

В интернете появилось видео, в котором мужчина на ноутбуке включил эпизод из матча, когда во втором тайме при счете 3:1 в пользу французов Брэдли Барколя прошел по левому флангу и пробил по воротам, но голкипер отразил удар. Черданцев спокойно прокомментировал эпизод, в конце отметив: «Это был хороший забег».

После этого мужчина перемотал ролик назад и уже сам эмоционально прокомментировал его с подробным описанием момента.

«Счет на табло посмотрите. Норвегия играет вторым составом. Интрига в матче равна нулю. Чего орать? А голы Дембеле из первого тайма, когда хоть какой-то футбол был, вы не показали и сразу на конец игры», – написал Георгий Черданцев .

«Шутка в моменте родилась, отмотали на 10 секунд назад, и муж повторил. Вообще ничего не закладывали в это, настроение хорошее было. Все слишком серьезно к этому относятся», – ответила Черданцеву пользователь, которая выложила ролик.

Письмо Георгию Черданцеву