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  4. Александр Кокорин: «В «Зенит» и «Динамо» с удовольствием перейду. В РПЛ уровень футбола сильно снизился, Дзюба может играть до 40 лет – и уже не бегает»

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Александр Кокорин: «В «Зенит» и «Динамо» с удовольствием перейду. В РПЛ уровень футбола сильно снизился, Дзюба может играть до 40 лет – и уже не бегает»
Александр Кокорин ответил, соответствует ли он уровню РПЛ.

35-летний нападающий Александр Кокорин рассказал, что хотел бы перейти в «Зенит» или «Динамо».

Футболист ранее покинул кипрский «Арис».

– Смогли бы вы в своей нынешней форме играть за топ-клуб РПЛ, условно, в «Спартаке»?

– Да, там наш тренер с «Пафоса». Он меня знает, интегрировал бы. (Улыбается.) 

– Если они вас позовут этим летом, не отказали бы?

– Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу.

Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но мое время в этом клубе… Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы. 

– Это в «Зенит»?

– Да, «Зенит», «Динамо». В эти клубы я бы с радостью вернулся.

В принципе везде, кроме… Ну, «Спартак» тоже 50/50. История с моим трансфером туда изначально была непонятной: кто-то хотел меня видеть там, а кто-то – нет. Успеха в моем переходе не было. 

– Но уровень нынешнего чемпионата смогли бы потянуть?

– Я только закончил сезон на Кипре. Давно говорил, что уровень футбола в России сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет – и уже не бегает, поэтому… 

Я знаю, что из «Зенита» и «Динамо» не позвонят мне, но если поверить в чудо, если что-то изменится, то в эти команды я с удовольствием пойду, – сказал Кокорин.

***

Вот как Кокорин высказывался про РПЛ до этого 📹

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Кокорин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoДинамо Москва

Комментарии

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Про Кузяева помню тоже самое говорили. После европы может спокойно выбрать себе ЛЮБОЙ клуб РПЛ, тк он играл ТАМ, а здесь уровень деградировал. Ага, в итоге поехал не в Зенит или Спартак, а в Рубин, где сначала потерял место в основе, затем тупо расторгли и никому на рынке не нужен. Причем Кузяев то в плане профессионализма на порядок сильнее Кокоры и моложе.

Кокорин приводит в пример Дзюбу. Но Дзюба это вообще другого типа футболист. Он и в молодости то не особо бегал. Его задача это принимать мячи, толкаться на стандартах и мелкий подыгрыш. В этом он за счет опыта и силы только сильнее становился. Он и через 5 лет сможет принять длинную передачу или подставить голову под навес. Это не рывки на скорости или объёмная работа. Я уверен он бы и сейчас выйдя за сборную смог бы затолкать гол командам уровня ЧМ типа Катара, Гаити, Ирака, Ирана, Кюрасао и так далее. Список длинный.

Кокорин не понимает разницы в функционале футболистов, это печальный момент. Т.е он не видит разницы в умениях между собой и Дзюбой. Кокорин - без скорости и рывка вообще никто. Дзюбе это никогда не нужно было, он и в пас в разы сильнее и по технике лучше, несмотря на габариты.

Кокорин только расписался в очередной раз в своей человеческой глупости. Я боюсь он даже Первую лигу не потянет, тк там ребята бегают будь здоров. Удивительно, что человек игравший на уровне ЛЧ и ЧМ не понимает футбольных нюансов.
ОтветХольтманЖеня
Про Кузяева помню тоже самое говорили. После европы может спокойно выбрать себе ЛЮБОЙ клуб РПЛ, тк он играл ТАМ, а здесь уровень деградировал. Ага, в итоге поехал не в Зенит или Спартак, а в Рубин, где сначала потерял место в основе, затем тупо расторгли и никому на рынке не нужен. Причем Кузяев то в плане профессионализма на порядок сильнее Кокоры и моложе. Кокорин приводит в пример Дзюбу. Но Дзюба это вообще другого типа футболист. Он и в молодости то не особо бегал. Его задача это принимать мячи, толкаться на стандартах и мелкий подыгрыш. В этом он за счет опыта и силы только сильнее становился. Он и через 5 лет сможет принять длинную передачу или подставить голову под навес. Это не рывки на скорости или объёмная работа. Я уверен он бы и сейчас выйдя за сборную смог бы затолкать гол командам уровня ЧМ типа Катара, Гаити, Ирака, Ирана, Кюрасао и так далее. Список длинный. Кокорин не понимает разницы в функционале футболистов, это печальный момент. Т.е он не видит разницы в умениях между собой и Дзюбой. Кокорин - без скорости и рывка вообще никто. Дзюбе это никогда не нужно было, он и в пас в разы сильнее и по технике лучше, несмотря на габариты. Кокорин только расписался в очередной раз в своей человеческой глупости. Я боюсь он даже Первую лигу не потянет, тк там ребята бегают будь здоров. Удивительно, что человек игравший на уровне ЛЧ и ЧМ не понимает футбольных нюансов.
Дзюба в молодости ОЧЕНЬ бегал (смотреть дубль в врота ТТХ, например), это уже со временем он перестроился и стал форвардом другого типа. Так что, не очень согласен по Артему.
ОтветХольтманЖеня
Про Кузяева помню тоже самое говорили. После европы может спокойно выбрать себе ЛЮБОЙ клуб РПЛ, тк он играл ТАМ, а здесь уровень деградировал. Ага, в итоге поехал не в Зенит или Спартак, а в Рубин, где сначала потерял место в основе, затем тупо расторгли и никому на рынке не нужен. Причем Кузяев то в плане профессионализма на порядок сильнее Кокоры и моложе. Кокорин приводит в пример Дзюбу. Но Дзюба это вообще другого типа футболист. Он и в молодости то не особо бегал. Его задача это принимать мячи, толкаться на стандартах и мелкий подыгрыш. В этом он за счет опыта и силы только сильнее становился. Он и через 5 лет сможет принять длинную передачу или подставить голову под навес. Это не рывки на скорости или объёмная работа. Я уверен он бы и сейчас выйдя за сборную смог бы затолкать гол командам уровня ЧМ типа Катара, Гаити, Ирака, Ирана, Кюрасао и так далее. Список длинный. Кокорин не понимает разницы в функционале футболистов, это печальный момент. Т.е он не видит разницы в умениях между собой и Дзюбой. Кокорин - без скорости и рывка вообще никто. Дзюбе это никогда не нужно было, он и в пас в разы сильнее и по технике лучше, несмотря на габариты. Кокорин только расписался в очередной раз в своей человеческой глупости. Я боюсь он даже Первую лигу не потянет, тк там ребята бегают будь здоров. Удивительно, что человек игравший на уровне ЛЧ и ЧМ не понимает футбольных нюансов.
А еще помимо этого, Кокорин не понимает простой вещи, что не надо раньше времени хулу сыпать на лигу, в которой предполагаешь найти работу…
Кокорин о том, смог бы потянуть РПЛ: «Уровень футбола сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет – и уже не бегает. В «Зенит» и «Динамо» с удовольствием перейду"
Дзюба с агентом уже несколько месяцев себя предлагает,никто не берет...Еще один старпер ходячий подтянулся.Ярмарка бывших талантов.
ОтветСергей Круг
Кокорин о том, смог бы потянуть РПЛ: «Уровень футбола сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет – и уже не бегает. В «Зенит» и «Динамо» с удовольствием перейду" Дзюба с агентом уже несколько месяцев себя предлагает,никто не берет...Еще один старпер ходячий подтянулся.Ярмарка бывших талантов.
Ярмарка тщеславия!
ОтветСергей Круг
Кокорин о том, смог бы потянуть РПЛ: «Уровень футбола сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет – и уже не бегает. В «Зенит» и «Динамо» с удовольствием перейду" Дзюба с агентом уже несколько месяцев себя предлагает,никто не берет...Еще один старпер ходячий подтянулся.Ярмарка бывших талантов.
Разница как мне кажется, в том, что Дзюба как к нему не относись хочет ещё играть т.к именно все ещё любит футбол, ещё не наигрался и пользу принести он ещё может(как показал последний сезон)
А Кокорин хочет продлить просто по инерции чисто под доп заработок - пока ещё это возможно(как ему кажется)
На футбол Кокорину уже по барабану - рассматривает как заработок на излёте карьеры.
А Дзюба не наигрался. Такое у меня сложилось мнение
Ну вот, Тюкавина в Зенит, Кокорина в Динамо: одного воспитанника вместо другого и плюс 30 лямов
ОтветЕбздрогыч
Ну вот, Тюкавина в Зенит, Кокорина в Динамо: одного воспитанника вместо другого и плюс 30 лямов
Плюс 30 лямов - это подъемные Саш от Динамо?
ОтветКамбоджа Иванов
Плюс 30 лямов - это подъемные Саш от Динамо?
От Зенита, что не к ним перешел
Александр вы бы закусывали )!
ОтветKirill1511
Александр вы бы закусывали )!
Он не пьяный, он просто тупой!
ОтветKirill1511
Александр вы бы закусывали )!
футбольные люди не закусывают!
На Дзюбу хотя бы навешивать можно и он гарантировано поборется за счет массы, роста и опыта. Пробьет либо скинет под удар. Статистика за прошлый сезон подтверждает. А Кокорин что может предложить? Саш выключи телефон, потом будешь рассказывать что наверняка кто-то звонил, но ты был не абонент)
Уровень может и снизился, но бороться, бегать, толкаться, мотаться по стране за тысячи километров все равно нужно, а для этого нужна дисциплина, физуха, работоспособность, мотивация. Есть ли она у Кокоши? Не уверен.
Кому ты нужен там, дядя?!
В Динамо мог бы пригодиться в запасе если не лениться: на Кубок, на Воронеж или Оренбург. Вопрос в зарплатных ожиданиях.
Дзюба в отличие от тебя играет, а бегунком он никогда и не был. Его конёк в штрафной сбросить под удар, или чтобы от него отскочило в ворота. В чем твоя мощь мы так и не поняли, возможно ударом стулом по голове.
Дзюба может не бегать, но в штрафной или сам забьёт или скинет головой партнёру или отдаст пас голевой. А чем поможет стоячий Кокорин гипотетически в Зените или в Динамо ?
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