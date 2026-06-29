Александр Кокорин: «В «Зенит» и «Динамо» с удовольствием перейду. В РПЛ уровень футбола сильно снизился, Дзюба может играть до 40 лет – и уже не бегает»

35-летний нападающий Александр Кокорин рассказал, что хотел бы перейти в «Зенит» или «Динамо».
Футболист ранее покинул кипрский «Арис».
– Смогли бы вы в своей нынешней форме играть за топ-клуб РПЛ, условно, в «Спартаке»?
– Да, там наш тренер с «Пафоса». Он меня знает, интегрировал бы. (Улыбается.)
– Если они вас позовут этим летом, не отказали бы?
– Отказался бы. Меня там плохо приняли. Шучу.
Много чего можно рассказывать, когда ты без контракта, но мое время в этом клубе… Туда, где ко мне хорошо относились, с радостью вернулся бы.
– Это в «Зенит»?
– Да, «Зенит», «Динамо». В эти клубы я бы с радостью вернулся.
В принципе везде, кроме… Ну, «Спартак» тоже 50/50. История с моим трансфером туда изначально была непонятной: кто-то хотел меня видеть там, а кто-то – нет. Успеха в моем переходе не было.
– Но уровень нынешнего чемпионата смогли бы потянуть?
– Я только закончил сезон на Кипре. Давно говорил, что уровень футбола в России сильно снизился. Дзюба позволяет себе играть до 40 лет – и уже не бегает, поэтому…
Я знаю, что из «Зенита» и «Динамо» не позвонят мне, но если поверить в чудо, если что-то изменится, то в эти команды я с удовольствием пойду, – сказал Кокорин.
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Вот как Кокорин высказывался про РПЛ до этого 📹
Кокорин приводит в пример Дзюбу. Но Дзюба это вообще другого типа футболист. Он и в молодости то не особо бегал. Его задача это принимать мячи, толкаться на стандартах и мелкий подыгрыш. В этом он за счет опыта и силы только сильнее становился. Он и через 5 лет сможет принять длинную передачу или подставить голову под навес. Это не рывки на скорости или объёмная работа. Я уверен он бы и сейчас выйдя за сборную смог бы затолкать гол командам уровня ЧМ типа Катара, Гаити, Ирака, Ирана, Кюрасао и так далее. Список длинный.
Кокорин не понимает разницы в функционале футболистов, это печальный момент. Т.е он не видит разницы в умениях между собой и Дзюбой. Кокорин - без скорости и рывка вообще никто. Дзюбе это никогда не нужно было, он и в пас в разы сильнее и по технике лучше, несмотря на габариты.
Кокорин только расписался в очередной раз в своей человеческой глупости. Я боюсь он даже Первую лигу не потянет, тк там ребята бегают будь здоров. Удивительно, что человек игравший на уровне ЛЧ и ЧМ не понимает футбольных нюансов.
Дзюба с агентом уже несколько месяцев себя предлагает,никто не берет...Еще один старпер ходячий подтянулся.Ярмарка бывших талантов.
А Кокорин хочет продлить просто по инерции чисто под доп заработок - пока ещё это возможно(как ему кажется)
На футбол Кокорину уже по барабану - рассматривает как заработок на излёте карьеры.
А Дзюба не наигрался. Такое у меня сложилось мнение