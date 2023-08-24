8 комментариев

Составили символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии - какое место это команда заняла бы в АПЛ?🔥🔥🔥
На вылет точно не встали бы.
Причем на некоторые позиции есть по несколько серьезных альтернатив из числа новь пришедших из Европы игроков.
Так что, как думаете, какое место заняла бы такая команда в АПЛ? Ответы оставляйте в комментариях.
К примеру, тот же Интер Майями пригласил трёх топ игроков и уже выиграли кубок, хотя команда являлась последней командой в МЛС.Тут большие вопросы к уровню американских игроков.
А вот саудиты показали свой уровень на ЧМ 2022 чуть не испортив драматичный сценарий катарцам выиграв 2:1 в 1 туре задавив аргентинцев в центре поля.
Так добавили бы еще Фирмино, например, вместо Кулибали какого-нибудь, че уж тут.
Это вам не 11 Аспиликуэт собрать 😉