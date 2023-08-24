Гаспачо
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Составили символическую сборную чемпионата Саудовской Аравии - какое место это команда заняла бы в АПЛ?🔥🔥🔥

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На вылет точно не встали бы.

Причем на некоторые позиции есть по несколько серьезных альтернатив из числа новь пришедших из Европы игроков.

Так что, как думаете, какое место заняла бы такая команда в АПЛ? Ответы оставляйте в комментариях.

8 комментариев

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Николай Белкин
Круто. А можно, пожалуйста, такую же только по МЛС. Что бы точно понять, кто в колхоз лиге, а кто в топовой.
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Ложный Латераль
Ответ Николай Белкин
Круто. А можно, пожалуйста, такую же только по МЛС. Что бы точно понять, кто в колхоз лиге, а кто в топовой.
Легионеры лишь делают разницу. А уровень дают те, кто тащит рояль. По трансферной стоимости, к примеру МЛС выше лиги СА. Но уровень местных игроков примерно равный уже, арабы только чуть авторитетнее у себя на континенте.

К примеру, тот же Интер Майями пригласил трёх топ игроков и уже выиграли кубок, хотя команда являлась последней командой в МЛС.Тут большие вопросы к уровню американских игроков.

А вот саудиты показали свой уровень на ЧМ 2022 чуть не испортив драматичный сценарий катарцам выиграв 2:1 в 1 туре задавив аргентинцев в центре поля.
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Макс237
Ответ Николай Белкин
Круто. А можно, пожалуйста, такую же только по МЛС. Что бы точно понять, кто в колхоз лиге, а кто в топовой.
А смысл ? Месси спецом переходил в МЛС чтобы быть витриной лиги и зарабатывать на рекламных контрактах не меньше чем в СА. И жизнь с комфортом и конкурентов нет. Полный кайф. А говорить для журналистики можно что угодно.
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soda overdose
Если на тренере Жезуш, то в еврокубки точно вошли бы
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S2Pac
Ни в одной какой-либо команде не ужились бы Марэз, Роналду, Неймар, Бензема и Мане одновременно..
Так добавили бы еще Фирмино, например, вместо Кулибали какого-нибудь, че уж тут.
Это вам не 11 Аспиликуэт собрать 😉
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