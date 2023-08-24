8 комментариев

На вылет точно не встали бы.

Причем на некоторые позиции есть по несколько серьезных альтернатив из числа новь пришедших из Европы игроков.

Так что, как думаете, какое место заняла бы такая команда в АПЛ? Ответы оставляйте в комментариях.