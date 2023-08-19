Гаспачо
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💪 «Знаю, что такое давление». В 36 лет Пайет поехал не в Саудовскую Аравию, а в очень проблемный клуб – хочет дотащить его наверх

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Димитри Пайет Димитри Пайет
Футбол Футбол

Проведя шесть лет в «Марселе», Димитри Пайет этим летом покинул клуб на правах свободного агента.

Саудовская Аравия была особенно заинтересована в приобретении 36-летнего француза, но он подписал контракт с «Васко да Гама» – командой, которая борется за сохранение прописки в бразильской Серии А, набрав всего 13 очков после 18 игр.

Почему именно «Васко»?

«Это будет большой вызов для меня. Я знаю ситуацию в «Васко», знаю, как ситуация вокруг давит. Эта команда похожа на воинов и напоминает мне «Марсель». Она находится не там, где должна быть. Мы должны привести «Васко» туда, где клуб заслуживает быть. Дело не только во мне, вся команда великолепна.

Я выбрал «Васко», потому что знаю, что это большой клуб. Не только здесь, в Бразилии, люди знают «Васко» и во Франции. Мы [люди во Франции] знаем Ромарио, Жуниньо, Эдмундо и Роберто Динамита [игроков, выступавших за «Васко»].

И не только это. Есть еще одна причина, объясняющая мой выбор. Я выбрал «Васко» за его историю борьбы с расизмом, за то, что они продолжают это делать. Это команда веры и преданности.

Я игрок, который любит вызовы и ответственность. В течение 10 лет мне довелось быть капитаном «Марселя». Я знаю, что такое давление».

5 комментариев

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Agent Smith
Вот это я понимаю, вызов.
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Дмитрий Осипов
Дмитри, выбрал путь война. Да, у него свои демоны были в молодости, но в Вест Хеме и дальше в Марселе он вырос в человека со своим стержнем внутри и своим, не похожим на стандартный футбольный тип, мировоззрением.
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5pt25hj795
Смело! Достойно!
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#SharkTeam
А его звали в СА?
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Agent Smith
Ответ #SharkTeam
А его звали в СА?
Туда сейчас всех зовут⚽️
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