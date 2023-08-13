Фабрицио Романо сообщает, что экс-капитан марсельского «Олимпика» Димитри Пайет подписал контракт с бразильским клубом «Васко да Гама».

«Димитри Пайет в «Васко да Гама»! Французская звезда только что подписала контракт, действительный до июня 2025 года. Бывший игрок «Марселя» отклонил другие предложения из Франции, показав приверженность марсельскому клубу. Он готов к новой главе в Бразилии», - написал в соцсетях итальянский инсайдер.

У Пайета был вариант с отъездом в Саудовскую Аравию. Также у него было предложение от «Вест Хэма», «Нанта» и «Ренна».

Тем не менее француз удивил всех, выбрав аутсайдера бразильской Серии А.

«Васко да Гама» занимает предпоследнее место в чемпионате Бразилии. Клуб набрал лишь 12 очков в 17 турах.