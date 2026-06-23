«Ман Сити» назначит Мареску на этой неделе (The Times)

«Манчестер Сити» объявит о назначении Энцо Марески в ближайшие дни.

«Манчестер Сити » на этой неделе должен объявить о назначении Энцо Марески на пост главного тренера команды, сообщает The Times.

Ранее стало известно , что итальянский специалист подпишет с горожанами контракт на три года, а «Челси » получит около 20 миллионов евро в качестве компенсации.

Во главе «Манчестер Сити» Мареска заменит Пепа Гвардиолу .

Итальянец ранее возглавлял «Челси», в котором работал с июля 2024 года по январь 2026 года. Мареска также работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.