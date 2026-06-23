  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Ман Сити» назначит Мареску на этой неделе (The Times)

0
«Ман Сити» назначит Мареску на этой неделе (The Times)
«Манчестер Сити» объявит о назначении Энцо Марески в ближайшие дни.

«Манчестер Сити» на этой неделе должен объявить о назначении Энцо Марески на пост главного тренера команды, сообщает The Times.

Ранее стало известно, что итальянский специалист подпишет с горожанами контракт на три года, а «Челси» получит около 20 миллионов евро в качестве компенсации.

Во главе «Манчестер Сити» Мареска заменит Пепа Гвардиолу.

Итальянец ранее возглавлял «Челси», в котором работал с июля 2024 года по январь 2026 года. Мареска также работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?5456 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
logoЭнцо Мареска
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Не понимаю, чего так Сити в него вцепился клешнями, да еще и откровенно переплатили, когда есть всегда и на все готовый Ташуев
ОтветLiver0910
Не понимаю, чего так Сити в него вцепился клешнями, да еще и откровенно переплатили, когда есть всегда и на все готовый Ташуев
Свой в доску - вот и платят, преемник Пепа.
Хотя и скандалист тот еще - Лестер и предыдущие клубы не дадут соврать.
ОтветLiver0910
Не понимаю, чего так Сити в него вцепился клешнями, да еще и откровенно переплатили, когда есть всегда и на все готовый Ташуев
Если не Мареска, то в АПЛ больше не останется лысых шарлатанов
А что он такого показал в Челси? Да, против топов играть вторым номером мог, но против середняков и аутсайдеров откровенно мучались
Ответpeople people
А что он такого показал в Челси? Да, против топов играть вторым номером мог, но против середняков и аутсайдеров откровенно мучались
так ты состав глянь, много молодежи
Ответpeople people
А что он такого показал в Челси? Да, против топов играть вторым номером мог, но против середняков и аутсайдеров откровенно мучались
Рекомендации Пепа уже достаточно, я думаю, а он высокого мнения о Мареске.
Может, пока не поздно, поставить тренера, а не клоуна, которого увольнять через пол года (максимум полтора, если залетит шара, как у Слота)?
Посмотрим что из этого выйдет . Следущий сезон в АПЛ должен быть интересным - много перемен .
А подскажите пожалуйста, за что Челси платить ? Если его давно уволили? 🤔
На кой чёрт он им сдался?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» выплатит «Челси» компенсацию за назначение Марески. Лондонцы уволили тренера в январе
19 мая, 13:58
Мареска подпишет контракт с «Ман Сити» на 3 года. Клуб и тренер устно договорились (Фабрицио Романо)
19 мая, 07:25
Рекомендуем
Главные новости
Трамп вряд ли посетит матчи ЧМ-2026 до финала. Он может приехать на полуфинал при участии в нем сборной США (The Telegraph)
2 минуты назад
«Месси – величайший футболист всех времен и народов. Еще семь лет назад говорил: «Ребят, мы будем плакать, когда он закончит играть». Мостовой про Лионеля
39 минут назад
Рассказали про 10 культовых предметов одежды во вселенной футбола
сегодня, 08:00Спецпроект
Сборная Норвегии отпраздновала победу над Сенегалом «греблей» вместе с фанатами прямо на поле
сегодня, 07:30Видео
«Что за безумный гном!👏» Ди Мария о рекорде Месси по голам в истории ЧМ
сегодня, 07:10
Тухель о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Как тренеру, мне они нравятся – можно собрать команду и оказать влияние. Но в целом лучше, когда таймы проходят на одном дыхании»
сегодня, 06:55
Холанд перед Францией: «Теперь мне уже все равно – Норвегия вышла в плей-офф. Они, наверное, намерены нас победить и выиграть ЧМ»
сегодня, 06:43
Гендиректор «Балтики»: «Не считал бы переход в «Спартак» повышением для Талалаева. Они заняли в РПЛ 4-е место, мы – 6-е. При том что бюджеты несопоставимы»
сегодня, 06:34
ЧМ-2026. Португалия против Узбекистана, Англия сыграет с Ганой, Хорватия – с Панамой, Колумбия встретится с ДР Конго
сегодня, 06:05
Мбаппе руководил уборкой поля после ливня. В сети снова вспомнили мемы про Килиана-диктатора
сегодня, 06:03Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин про ЧМ-2026: «Рад бы покритиковать ФИФА, но не за что. Кубок Стэнли в Лас-Вегасе стал более масштабным и важным событием, чем ЧМ»
15 минут назад
18-летний Буадди интересен «Реалу», Калафат просматривал хавбека на матче Бразилия – Марокко. «Лилль» просит 70 млн евро за игрока
27 минут назад
Колумбия – ДР Конго. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 07:55
«Краснодар» отдал «Ростову» в аренду 22-летнего вратаря Голикова
сегодня, 07:50
Защитник Аргентины Ромеро о травме колена: «Ничего серьезного. Через 3-4 дня снова буду в порядке»
сегодня, 07:42
В «Динамо» ждут денег от ФИФА за Чавеса и Касереса на ЧМ: «Законно и справедливо, чтобы мы получили вознаграждения за участие наших игроков, которым платим зарплату»
сегодня, 07:38
Панама – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 07:25
Песьяков о «Крыльях»: «При Адиеве была череда ошибок – пропускали и упрощали игру, хотя состав позволял комбинационно играть. При Булатове отошли от этого упрощения»
сегодня, 07:22
Каряка о «Динамо»: «Не ожидал, что Шварц вернется. Думал, что дадут шанс Гусеву»
сегодня, 07:12
Англия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:57
Рекомендуем