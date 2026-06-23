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  4. «Месси – величайший футболист всех времен и народов. Еще семь лет назад говорил: «Ребят, мы будем плакать, когда он закончит играть». Мостовой про Лионеля

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«Месси – величайший футболист всех времен и народов. Еще семь лет назад говорил: «Ребят, мы будем плакать, когда он закончит играть». Мостовой про Лионеля
Александр Мостовой: Месси – величайший футболист всех времен и народов.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался про Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Форвард сборной Аргентины сделал дубль в матче второго тура ЧМ-2026 против Австрии (2:2). В активе Месси стало 18 мячей. У Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе по 16 голов.

«Убеждаюсь, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси – величайший из футболистов всех времен и всех народов.

Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится.

Я еще лет семь назад говорил: «Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол», – заявил Александр Мостовой.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?5438 голосов
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoСпорт-Экспресс
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Люблю напоминать, что Мостовой единственный человек в мире, который может предсказать точный счёт сразу после матча.
ОтветLiver0910
Люблю напоминать, что Мостовой единственный человек в мире, который может предсказать точный счёт сразу после матча.
а как же самая продвинутая спортсовская нейросеть - Вадимка Лукомский?)
ОтветLiver0910
Люблю напоминать, что Мостовой единственный человек в мире, который может предсказать точный счёт сразу после матча.
Тонкий юмор, респект!
Лео величайший спортсмен в истории спорта
ОтветАбдул Абакаев
Лео величайший спортсмен в истории спорта
И только Мостовой об этом знал , ни кто не. Видел его величие раньше !!!!
Месси — дипломированный футбольный человек
Немного не по теме.
Мужики, кто смотрит аргов давно и следит за каждым в составе. Что это за имба на левом фланге обороны? Откуда Скалони откопал Медину?
Просто влитой, будто Алвес или Альба в сезон требла.
ОтветDomian
Немного не по теме. Мужики, кто смотрит аргов давно и следит за каждым в составе. Что это за имба на левом фланге обороны? Откуда Скалони откопал Медину? Просто влитой, будто Алвес или Альба в сезон требла.
часть мощного трио центральных защитников Ланса, про которое много говорили в позапрошлом сезоне (пропустили меньше всех в чемпионате после Лилля и ПСЖ, разумеется)
год назад ушёл в Марсель, там тоже оборону в три центральных ставит тренер, Медине самое то
на фланге тоже умеет, но не так хорошо
в целом добротный защ, но слишком зависит от настроения
в хороший день может перекрыть кислород сопернику, в плохой - мимо него, как мимо конуса напы пробегают, да ещё и пожарить начинает
как было, например, в достопамятном унижении от ПСЖ этой зимой
потому и играет в Марселе, а не в гранде
в сборной вроде пока не косячил сильно, поэтому Скалони ему доверяет
Пророк, не иначе
"сделал дубль в матче второго тура ЧМ-2026 против Австрии (2:2)". ©
Месси спас ничейку?
Исправьте, блин...
Мы будем плакать, когда Мостовой завершит карьеру футбольного эксперта...
А мы то думаем, кто лучший футболист, а тут футбольный человек нам всё пояснил. И как он заметил?
7 лет назад это после камбэка на Энфилде что ли?😅
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