«Месси – величайший футболист всех времен и народов. Еще семь лет назад говорил: «Ребят, мы будем плакать, когда он закончит играть». Мостовой про Лионеля
Александр Мостовой: Месси – величайший футболист всех времен и народов.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался про Лионеля Месси, который стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Форвард сборной Аргентины сделал дубль в матче второго тура ЧМ-2026 против Австрии (2:2). В активе Месси стало 18 мячей. У Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе по 16 голов.
«Убеждаюсь, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси – величайший из футболистов всех времен и всех народов.
Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится.
Я еще лет семь назад говорил: «Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол», – заявил Александр Мостовой.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?5438 голосов
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд
Харри Кейн
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Мужики, кто смотрит аргов давно и следит за каждым в составе. Что это за имба на левом фланге обороны? Откуда Скалони откопал Медину?
Просто влитой, будто Алвес или Альба в сезон требла.
год назад ушёл в Марсель, там тоже оборону в три центральных ставит тренер, Медине самое то
на фланге тоже умеет, но не так хорошо
в целом добротный защ, но слишком зависит от настроения
в хороший день может перекрыть кислород сопернику, в плохой - мимо него, как мимо конуса напы пробегают, да ещё и пожарить начинает
как было, например, в достопамятном унижении от ПСЖ этой зимой
потому и играет в Марселе, а не в гранде
в сборной вроде пока не косячил сильно, поэтому Скалони ему доверяет
Месси спас ничейку?
Исправьте, блин...