Правда, что состав «Реала», выигравший ЛЧ, стоил меньше Неймара? Мы проверили
В сети засирусилась противоречивая инофграфика, на которой сравнили цену состава мадрисдкого «Реала»-2021/22 и сумму за переход Неймара в «ПСЖ» в 2017-м. Суммы очень блики – и это немного жутко, ведь «Мадрид» на эти же деньги собрал состав победителей ЛЧ, а «Париж» купил только одного игрока.
Взглянем, сколько платил «Реал» за тот легендарный состав:
• Куртуа – 35 млн евро; • Алаба – свободный агент; • Начо – воспитанник; • Милитао – 50 млн евро; • Карвахаль – 7 млн евро; • Кроос – 25 млн евро; • Вальверде – 5 млн евро; • Модрич – 35 млн евро; • Винисиус – 45 млн евро; • Бензема – 35 млн евро; • Асенсио – 4 млн евро.
На выходе получаем сумму 241 млн евро – или на 19 млн евро больше, чем «ПСЖ» отдал за Неймара.
Вы – Нассер Аль-Хелайфи, а на улице 2017 год. Повторили бы трансфер Неймара?
Автору бы для приличия взять стартовый состав на ту игру. А так на скамейке был Эден Азар, наверное самый главный трансферный провал Реала. Впрочем провал Азара не отменяет успешной трансферной политики при Пересе.