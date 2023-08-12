В сети засирусилась противоречивая инофграфика, на которой сравнили цену состава мадрисдкого «Реала»-2021/22 и сумму за переход Неймара в «ПСЖ» в 2017-м. Суммы очень блики – и это немного жутко, ведь «Мадрид» на эти же деньги собрал состав победителей ЛЧ, а «Париж» купил только одного игрока.

Взглянем, сколько платил «Реал» за тот легендарный состав:

• Куртуа – 35 млн евро; • Алаба – свободный агент; • Начо – воспитанник; • Милитао – 50 млн евро; • Карвахаль – 7 млн евро; • Кроос – 25 млн евро; • Вальверде – 5 млн евро; • Модрич – 35 млн евро; • Винисиус – 45 млн евро; • Бензема – 35 млн евро; • Асенсио – 4 млн евро.

На выходе получаем сумму 241 млн евро – или на 19 млн евро больше, чем «ПСЖ» отдал за Неймара.

Вы – Нассер Аль-Хелайфи, а на улице 2017 год. Повторили бы трансфер Неймара?