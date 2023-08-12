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Правда, что состав «Реала», выигравший ЛЧ, стоил меньше Неймара? Мы проверили

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В сети засирусилась противоречивая инофграфика, на которой сравнили цену состава мадрисдкого «Реала»-2021/22 и сумму за переход Неймара в «ПСЖ» в 2017-м. Суммы очень блики – и это немного жутко, ведь «Мадрид» на эти же деньги собрал состав победителей ЛЧ, а «Париж» купил только одного игрока.

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Взглянем, сколько платил «Реал» за тот легендарный состав:

• Куртуа – 35 млн евро; • Алаба – свободный агент; • Начо – воспитанник; • Милитао – 50 млн евро; • Карвахаль – 7 млн евро; • Кроос – 25 млн евро; • Вальверде – 5 млн евро; • Модрич – 35 млн евро; • Винисиус – 45 млн евро; • Бензема – 35 млн евро; • Асенсио – 4 млн евро.

На выходе получаем сумму 241 млн евро – или на 19 млн евро больше, чем «ПСЖ» отдал за Неймара.

Вы – Нассер Аль-Хелайфи, а на улице 2017 год. Повторили бы трансфер Неймара?

3 комментария

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Raul14
Родриго который выбил Сити из ЛЧ, брали тоже за 45.
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Фран
Кроос разве не за 35 был куплен, как мне казалось? А даже за 25?! Как же Бавария ошиблась тогда, это ведь сразу после ЧМ было, после знаменитых 7:1. А сейчас какой-то шашлык маринованный из Брайтона за 100+ миллионов фунтов продаётся, как же времена поменялись.
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Dan Kennedy
Вместо Асенсион должен быть Каземиро, вместо Начо Менди.
Автору бы для приличия взять стартовый состав на ту игру. А так на скамейке был Эден Азар, наверное самый главный трансферный провал Реала. Впрочем провал Азара не отменяет успешной трансферной политики при Пересе.
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