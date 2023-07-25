Гаспачо
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Милота дня😭😭😭 Димитри Пайет не смог удержаться от слез во время прощания с «Марселем»

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Очень трогательный момент для ветерана.

Пайет выступал за «Марсель» с 2017 года. Ранее он играл за команду в 2013-2015 годах. За все время хавбек провел 326 матчей за клуб, забил 78 мячей и отдал 95 голевых передач. Этим летом «Марсель» объявил об уходе игрока.

Клуб также попрощался с 36-летним футболистом в соцсетях.

«Спасибо, капитан! Чистый талант, наделенный редкой элегантностью, 10-й номер «Марселя» оставил свой след в клубе техникой, голами и передачами, вдохновив целое поколение. «Марсель» желает Димитри и его семье всего наилучшего в будущем. «Олимпик» всегда будет их домом», – говорится в сообщении клуба.

3 комментария

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SaparGurbanovic
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Только с Вестхемом неприятная история была конечно
А про это я забыл. История неприятная, но все быстро утихли
+1
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SaparGurbanovic
Хороший игрок ничего не скажешь
0
0
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ SaparGurbanovic
Хороший игрок ничего не скажешь
Только с Вестхемом неприятная история была конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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