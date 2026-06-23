Гаттузо возглавил «Лацио». Он сменил Сарри

Дженнаро Гаттузо – новый главный тренер «Лацио».

«Лацио » назначил Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

48-летний специалист на этой должности сменил Маурицио Сарри , который стал главным тренером «Аталанты».

Дженнаро Гаттузо ранее возглавлял сборную Италии, в которой работал с июня 2025 года по апрель 2026 года.

На клубном уровне тренер прежде работал в хорватском «Хайдуке», который возглавлял с июля 2024 года по июнь 2025 года.

В прошлом сезоне «Лацио» занял 9-е место в таблице Серии А и проиграл «Интеру» в финале Кубка Италии.