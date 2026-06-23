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  4. Гаттузо возглавил «Лацио». Он сменил Сарри

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Гаттузо возглавил «Лацио». Он сменил Сарри
Дженнаро Гаттузо – новый главный тренер «Лацио».

«Лацио» назначил Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

48-летний специалист на этой должности сменил Маурицио Сарри, который стал главным тренером «Аталанты».

Дженнаро Гаттузо ранее возглавлял сборную Италии, в которой работал с июня 2025 года по апрель 2026 года.

На клубном уровне тренер прежде работал в хорватском «Хайдуке», который возглавлял с июля 2024 года по июнь 2025 года.

В прошлом сезоне «Лацио» занял 9-е место в таблице Серии А и проиграл «Интеру» в финале Кубка Италии.

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Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лацио»
logoДженнаро Гаттузо
logoМаурицио Сарри
logoсерия А Италия
logoЛацио
logoСборная Италии по футболу
logoХайдук

Комментарии

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Круговорот физруков в итальянском футболе - это всегда весело!
сарри же был хорош
ОтветVatikan
сарри же был хорош
С тем ресурсом, что у него был и распродажами - даже очень
С этим физруком Лацио только вылетит
В Италии такая же чехарда как и в России с тренерами , Талалаева на Юрана ,Юрана на Адиева , и т д
Не думал, что после провала в сборной его в ближайшие несколько лет хоть куда то возьмут в Серии А. Это ж насколько Лацио в кризисе, что они на это пошли.
Как у него это получается?!
Круговорот итальянских физруков
Вряд ли это надолго.
Через сезон посмотрим географию Серии В
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