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Новый этап в карьере Роналду: португалец выложил у себя на странице рекламу Гербалайф👏🏻👏🏻👏🏻

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Выложил ролик у себя в аккаунте.

Herbalife Nutrition - известная во всем мире американская компания, производящая чаи, пищевые добавки и прочую продукцию для улучшения состояния здоровья и самочувствия.

Эффект от приема данной продукции вызывает горячие споры, а в России благодаря активной маркетинговой деятельности в 90-е годы прошлого века Гербалайф стал абсолютно «мемной» компанией.

Я думал, что гербалайф тема Я никогда так не ошибался, Мем Я никогда так не ошибался
Когда тебе рассказывают про гербалайф, Мем Закатанные глаза
Гербалайф: Мы Можем Многое!💪🏻 #herbalife #гербалайф #мемы #результаты | ПРАВДА про MLM: EWA, SB Travels, Сово-сова, NL | ВКонтакте

После февраля 2022 года компания ушла с российского рынка, но ее рекламным лицом продолжает оставаться сам Роналду.

4 комментария

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persk
Он с 2013 года его рекламирует. Опомнились)
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Miguelito2015
. ... ... But $20 is $20.
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