Выложил ролик у себя в аккаунте.

Herbalife Nutrition - известная во всем мире американская компания, производящая чаи, пищевые добавки и прочую продукцию для улучшения состояния здоровья и самочувствия.

Эффект от приема данной продукции вызывает горячие споры, а в России благодаря активной маркетинговой деятельности в 90-е годы прошлого века Гербалайф стал абсолютно «мемной» компанией.

После февраля 2022 года компания ушла с российского рынка, но ее рекламным лицом продолжает оставаться сам Роналду.