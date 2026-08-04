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Лидеры по тратам в Ла Лиге этим летом. Доминирование грандов

До закрытия летнего трансферного окна в Ла Лиге еще есть время, но основная тенденция уже прослеживается.

«Барселона», «Мадрид» и «Атлетико» живут в своей финансовой реальности: каждый из трех грандов потратил больше 100 млн евро. Остальные 17 команд вместе взятые не добрались даже до этой суммы.

Лидеры по тратам в Ла Лиге этим летом

В рейтинге самых дорогостоящих летних покупок также доминируют трансферы грандов чемпионата: в топ-10 лишь две последние строчки заняли новички «Бетиса» и «Депортиво» – Факундо Бернал и Лео Роман. 

Первую строчку в Испании занял Энтони Гордон, за которого «Барса» заплатила 80 млн евро. Переход англичанина стал одним из самых дорогих в мире этим летом – при этом он оказался редким исключением: почти все остальные трансферы из рейтинга оформили клубы АПЛ. 

Как оцените трансферную кампанию испанских команд? 

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