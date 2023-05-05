79 комментариев

ChatGPT продолжает развлекать поклонников футбола.

Испанский Transfermarkt попросил нейросеть составить лучшую команду в истории Ла Лиги. Часто результат работы искусственного интеллекта вызывает дискуссию среди фанатов. Но получившийся состав лучших игроков в истории испанского первенства выглядит достойно.

В команду попали пять игроков «Барселоны» и пять футболистов «Реала». В нападении компанию Роналду и Месси составит легендарный Тельмо Сарра, который сейчас занимает третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги, уступая лишь аргентинцу и португальцу.

Весь состав лучших игроков в истории испанского первенства выглядит так:

Как вам результат? Кого бы вы добавили, а кого бы убрали? Делитесь мнением в комментариях.