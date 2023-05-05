79 комментариев

Нейросеть назвала лучший состав в истории Ла Лиги. В команду попали по пять игроков «Барсы» и «Реала»
ChatGPT продолжает развлекать поклонников футбола.
Испанский Transfermarkt попросил нейросеть составить лучшую команду в истории Ла Лиги. Часто результат работы искусственного интеллекта вызывает дискуссию среди фанатов. Но получившийся состав лучших игроков в истории испанского первенства выглядит достойно.
В команду попали пять игроков «Барселоны» и пять футболистов «Реала». В нападении компанию Роналду и Месси составит легендарный Тельмо Сарра, который сейчас занимает третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги, уступая лишь аргентинцу и португальцу.
Весь состав лучших игроков в истории испанского первенства выглядит так:
Как вам результат? Кого бы вы добавили, а кого бы убрали? Делитесь мнением в комментариях.
Роналдо зубастик - 39-ый бомбардир в истории Ла Лиги
Криштиану Роналду - четвёртый ассистент в истории Ла Лиги
Роналдо зубастик - долго искать какой он там
Вопросы?
"Гениальный" зидан с 1 ла лигой 🤣🤣🤣
Хави - 33
Днодрич - 27
Голы:
Хави - 123
Днодрич - 99
Ассисты:
Хави - 237
Днодрич - 148
Это лучший состав ла лиги 🤡
У Хави 8 титулов ла лиги!
У днодрича 3, у зидана 1!