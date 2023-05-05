Гаспачо
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Нейросеть назвала лучший состав в истории Ла Лиги. В команду попали по пять игроков «Барсы» и «Реала»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Тельмо Сарра
Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Серхио Рамос Серхио Рамос
Икер Касильяс Икер Касильяс
Хави Хави
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Йохан Кройфф Йохан Кройфф
Роберто Карлос Роберто Карлос
Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль
Фернандо Йерро Фернандо Йерро
Футбол Футбол

ChatGPT продолжает развлекать поклонников футбола.

Испанский Transfermarkt попросил нейросеть составить лучшую команду в истории Ла Лиги. Часто результат работы искусственного интеллекта вызывает дискуссию среди фанатов. Но получившийся состав лучших игроков в истории испанского первенства выглядит достойно.

В команду попали пять игроков «Барселоны» и пять футболистов «Реала». В нападении компанию Роналду и Месси составит легендарный Тельмо Сарра, который сейчас занимает третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров Ла Лиги, уступая лишь аргентинцу и португальцу.

Весь состав лучших игроков в истории испанского первенства выглядит так:

Как вам результат? Кого бы вы добавили, а кого бы убрали? Делитесь мнением в комментариях.

79 комментариев

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AGrechko
Ждём комментариев, по типу: "Не того Роналдо поставили"
+49
-9
+40
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Enisei08
Ответ Нефанатик
Чави тут потому что надо было уравнять составы?)) Где Зидан? Где Модрич?
Зидан? с одной Ла Лигой?))
+38
-4
+34
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Софья Хороброва
Рамоса вместо йерро. кройфа ЦАП сделать, а модрича на ПЗ вместо сарры . тогда норм. а так фигня. А, ну Дани Алвеса на ПЗ останется еще докинуть.
+28
-10
+18
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Musashi Miyamoto
Ответ Нефанатик
Чави тут потому что надо было уравнять составы?)) Где Зидан? Где Модрич?
У Чави титулов Ла Лиги в 2 раза больше, чем у бербера и у Модрика вместе взятых😁
+24
-7
+17
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Privalovv
Ответ Muhammad Juraev
Роналдо зубастик 2 ла лиги за 5 лет! Кринж 2 ла лиги за 9 лет!
Криштиану Роналду - второй бомбардир в истории Ла Лиги
Роналдо зубастик - 39-ый бомбардир в истории Ла Лиги
Криштиану Роналду - четвёртый ассистент в истории Ла Лиги
Роналдо зубастик - долго искать какой он там
Вопросы?
+16
-4
+12
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NikoVinkovic
Ответ Vladimir Vladimirov
У Модрича титулов ЛЧ больше, чем у любого на поле)))
Так а символическая сборная не ЛЧ, а конкретно испанского чемпионата.
+10
-1
+9
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Фаридун Алимуродов
Ответ AGrechko
Ждём комментариев, по типу: "Не того Роналдо поставили"
Не того Роналдо поставили
+15
-7
+8
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Camarão
Ну, по факту, 11 гениев футбола
+7
0
+7
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VaRo
Ответ Софья Хороброва
Рамоса вместо йерро. кройфа ЦАП сделать, а модрича на ПЗ вместо сарры . тогда норм. а так фигня. А, ну Дани Алвеса на ПЗ останется еще докинуть.
на счет йерро не согласен
+8
-2
+6
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Ansu Fati
Ответ Софья Хороброва
92:48 и подобные. у рамоса было много моментов, где он вытаскивал игры и завоевывал титулы п.с по модричу опечаталась, его на ЦП конечно же.
Какое 92:48 имеет отношение к Ла Лиге?
+6
-1
+5
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bo_larson
Ответ Софья Хороброва
можно быть не согласным, но цифры врать не могут. рамос и по величественным моментам и по титулам сильно обогнал йерро
величественным моментам - это что?
+5
-1
+4
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pasmike
Кройфф-игрок, кстати, в составе Барсы выиграл очень мало за 5 сезонов - 1 чемпионат, 1 кубок Испании, 0 еврокубков. Так что его присутствие под вопросом здесь.
+4
-1
+3
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Vladimir Dagger
Эх для Ди Стефано места не нашлось
+3
0
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Betonomeshalka
Ответ Muhammad Juraev
Титулы: Хави - 33 Днодрич - 27 Голы: Хави - 123 Днодрич - 99 Ассисты: Хави - 237 Днодрич - 148 Хватит уже сравнивать распиаренного днодрича с Хави!
Как показать, что не разбираешься в футболе, не написав, «что не разбираешься в футболе».
+5
-2
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NikoVinkovic
Ответ Миша Миша
Здесь явно Алвеса не хватает . Лучший крайний защитник за всю историю футбола . Касильяс спорная позиция . Та еще дырень.
Ну а кого вместо него? Субисаретту? Наваса? Хеспа? Канисареса? Вальдеса? Вот уж кто пожарником тем ещё был, повезло ему оказаться в команде, где обороняться особо не нужно было.
+3
-1
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бек саидов
Где Бускетс? Мозг команду что в клубе и что в сборной , который до сих пор не могут заменить , и вряд ли смогут.
+5
-3
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Farid Green
Ответ Dadado
У Йерро больше голов, в том числе победных. Одних штрафных сколько наколотил.
Не трать время зря друг мой. Большинство из них не видели игру Йерро . И серьезно говорят о статистике голов, обсуждая Центрального защитника )))с ними не стоит спорить ))
+3
-1
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Софья Хороброва
Ответ VaRo
на счет йерро не согласен
можно быть не согласным, но цифры врать не могут. рамос и по величественным моментам и по титулам сильно обогнал йерро
+6
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Privalovv
Ответ Camarão
Ну, по факту, 11 гениев футбола
Моё уважение к автору комментария
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Muhammad Juraev
Ответ белошип
Ватокатчик Хави тут явно лишний,вместо пучеглазого физрука нужно было ставить гениального Зидана или же Модрича,а вообще нужно было и француза и хорвата поставить,они намного сильнее Иньесты и Хави)
Вуахахахахахах почему я не могу остановиться 🤣🤣🤣🤣
"Гениальный" зидан с 1 ла лигой 🤣🤣🤣
+10
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бек саидов
Ответ pasmike
Кройфф-игрок, кстати, в составе Барсы выиграл очень мало за 5 сезонов - 1 чемпионат, 1 кубок Испании, 0 еврокубков. Так что его присутствие под вопросом здесь.
Ну если по титулам, то Бус вместо него.
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Caballero del honor
Вместо Чави — Зидан, вместо Сарры — Ди Стефано.
+3
-2
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Пацанчик реальный
Ответ Muhammad Juraev
Я не болею за Роналду!
Ну ты же болеешь за Барселону?Ты зеаешь,что Барселона одна из главный гей-столиц Европы?Барселона даже публиковала свой герб на радужном фоне,футболисты Барселоны учавствовать в гей-парадах!Так что я не понимаю вас гражданин Джураев!
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Пацанчик реальный
Ответ Muhammad Juraev
Хави - 29 титула за карьеру, 8 ла лиги! Зидан - 14 титулов, 1 ла лига! Днодрич - 21 титулов, 3 ла лиги! Но лишний тут Хави у которого 8 ла лиги 🤣🤣🤣🤣
Я ничего не понимаю, Магомед Джураев-кавказец,человек скорее всего традиционных ценностей,а болеет за людей с нетдадиционной сексуальной ориентацией,как так?
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Muhammad Juraev
Ответ Пацанчик реальный
Хави включили в этот список только из-за «повестки»,сам понимаешь,что сейчас творится в Европе,в этот списке должен был быть обязательно игрок с нетрадиционной сексуальной ориентацией!
Титулы:
Хави - 33
Днодрич - 27
Голы:
Хави - 123
Днодрич - 99
Ассисты:
Хави - 237
Днодрич - 148
Это лучший состав ла лиги 🤡
У Хави 8 титулов ла лиги!
У днодрича 3, у зидана 1!
+5
-4
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