Гаспачо
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В «Интере» бушуют страсти: накануне решающего матча в Лиге чемпионов на тренировке дело чуть не дошло до драки👊🏻

Интер Интер
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Марцело Брозович Марцело Брозович
Андре Онана Андре Онана
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Разнимать пришлось Лукаку.

Сегодня «Интер» примет в Милане «Бенфику» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов - в первой встрече итальянский клуб одержал победу 2:0 в гостях и теперь имеет отличные шансы на выход в полуфинал.

То ли нервное состояние перед столь важным матчем сказалось, то ли «фактор Онаны», но на тренировке перед матчем дело чуть не дошло до драки - камерунец что-то не поделил с одним из лидеров команды Марцело Брозовичем.

5 комментариев

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Тюменец
Эту истеричку точно нельзя делать номером один в Интере.
+8
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+8
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АРХАТ
Рабочий момент, который случается в каждой команде. Просто не у всех команд это попадает на видосики и далее в инет)
+5
0
+5
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Lamro
Многое начал се позволять она )
+3
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+3
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Пирс Морган
Лукаку и Лаутаро спорили, кто больше залажал на ЧМ)
+1
0
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Albert Sarkisov
Два неадеквата сошлись😀оба не контролирует своё поведение никогда 😉..
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