Разнимать пришлось Лукаку.

Сегодня «Интер» примет в Милане «Бенфику» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов - в первой встрече итальянский клуб одержал победу 2:0 в гостях и теперь имеет отличные шансы на выход в полуфинал.

То ли нервное состояние перед столь важным матчем сказалось, то ли «фактор Онаны», но на тренировке перед матчем дело чуть не дошло до драки - камерунец что-то не поделил с одним из лидеров команды Марцело Брозовичем.