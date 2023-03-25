15 комментариев

Нелепое празднование Эми Мартинеса с Кубком мира ненадолго разлетелось по всей планете, но аргентинцы, кажется, забудут его еще не скоро.

Прошло три месяца, но игроки продолжают копировать Мартинеса.

Удивительнее, что это подхватили и жены футболистов. Супруга Мартинеса собрала спутниц других игроков и повторила празднование.

Вот они слева направо: жена Маркуса Акуньи, жена Нико Тальяфико, жена Гидо Родригеса, жена Херонимо Рульи и жена Эми Мартинеса.