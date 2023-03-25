Гаспачо
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Спутница Мартинеса собрала жен игроков Агрентины и повторила празднование с кубком

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Нелепое празднование Эми Мартинеса с Кубком мира ненадолго разлетелось по всей планете, но аргентинцы, кажется, забудут его еще не скоро.

Прошло три месяца, но игроки продолжают копировать Мартинеса.

Удивительнее, что это подхватили и жены футболистов. Супруга Мартинеса собрала спутниц других игроков и повторила празднование.

Вот они слева направо: жена Маркуса Акуньи, жена Нико Тальяфико, жена Гидо Родригеса, жена Херонимо Рульи и жена Эми Мартинеса.

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15 комментариев

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Алексей Полиенков
Мда... Умом их семейка явно не блещет.
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Владимир Самсонов
Ответ Barbambia
Комментарии все однотипные: гопники, тупые, токсичные и т.д. А я считаю, что они просто кайфуют и наслаждаются тем, чего достигли, и чего не один из авторов данных комментариев не добьется никогда в жизни.
Бабы-то эти чего достигли?
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Barbambia
Комментарии все однотипные: гопники, тупые, токсичные и т.д.
А я считаю, что они просто кайфуют и наслаждаются тем, чего достигли, и чего не один из авторов данных комментариев не добьется никогда в жизни.
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Sgi
Ответ Julija T
Все такие святые в комментариях, никогда никого не оскорбляли, не думали о плохом, каждый день отправляют деньги в приюты, да? Отстаньте от парня, нечего ужасного он не сделал, обычная шутка. Тем более в его стране, вам вообще плевать должно быть. Вас просто злит, что они победили вот и все. Успокойтесь будет и на вашей улице праздник 😁
Юль, в какой момент Катар стал «его страной»???
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Julija T
Все такие святые в комментариях, никогда никого не оскорбляли, не думали о плохом, каждый день отправляют деньги в приюты, да? Отстаньте от парня, нечего ужасного он не сделал, обычная шутка. Тем более в его стране, вам вообще плевать должно быть. Вас просто злит, что они победили вот и все. Успокойтесь будет и на вашей улице праздник 😁
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sager76
Недоработали девчонки. Разделись бы уж тогда и воспользовались кубком прилюдно.
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Romuliq
Дно
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Sgi
То есть не только Мартинес тупой , но и его жена ) понятно)
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2ran
-Кубок мира есть?
-Нет
-А если найду?
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di Malkovich
Ответ Michael Boldyrev
Гопники — представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, часто происходящего из неблагополучных семей, и объединяющегося по признакам контркультуры ради поиска самоутверждения криминальными, деструктивными и прочими скверными путями по отношению к тем, чьё превосходство они испытывают над собой из-за наличия у них более высокого социального статуса.
"Имя им – легион. Потому что они гопники!" (с)
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АРХАТ
ТП.
Поэтому мне всегда были более симпатичны позитивные и немножко раздолбайские бразильцы, чем истеричные и токсичные арги. Поэтому у них 5 Кубков, а у этих всего 3)
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РДШ
Ответ Michael Boldyrev
Гопники — представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, часто происходящего из неблагополучных семей, и объединяющегося по признакам контркультуры ради поиска самоутверждения криминальными, деструктивными и прочими скверными путями по отношению к тем, чьё превосходство они испытывают над собой из-за наличия у них более высокого социального статуса.
описание типичного россиянина
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Setner
Ответ Michael Boldyrev
Гопники — представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, часто происходящего из неблагополучных семей, и объединяющегося по признакам контркультуры ради поиска самоутверждения криминальными, деструктивными и прочими скверными путями по отношению к тем, чьё превосходство они испытывают над собой из-за наличия у них более высокого социального статуса.
И добавить нечего))))
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fellx
Приятно видеть, как нейтральные поклонники футбола ден за днём понимают, что из себя представляет эта куча игроков. Непристрастный человек уже по одному удару мячем Паредеса в сторону скамейки сборной Нидерландов это бы понял, если бы эта была не сборная Месси. Из за проекта скромность даже сейчас глоры будут говорить про какой то менталитет латиносов и то, что это нормально. Минусуйте сектанты. Но факт остаётся фактом. Купленный кубок и самые позорные чемпионы в истории
+5
-4
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Michael Boldyrev
Гопники — представители неформальной прослойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не имеющего моральных ценностей контингента, часто происходящего из неблагополучных семей, и объединяющегося по признакам контркультуры ради поиска самоутверждения криминальными, деструктивными и прочими скверными путями по отношению к тем, чьё превосходство они испытывают над собой из-за наличия у них более высокого социального статуса.
+30
-2
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