15 комментариев

Спутница Мартинеса собрала жен игроков Агрентины и повторила празднование с кубком
Нелепое празднование Эми Мартинеса с Кубком мира ненадолго разлетелось по всей планете, но аргентинцы, кажется, забудут его еще не скоро.
Прошло три месяца, но игроки продолжают копировать Мартинеса.
Удивительнее, что это подхватили и жены футболистов. Супруга Мартинеса собрала спутниц других игроков и повторила празднование.
Вот они слева направо: жена Маркуса Акуньи, жена Нико Тальяфико, жена Гидо Родригеса, жена Херонимо Рульи и жена Эми Мартинеса.
А я считаю, что они просто кайфуют и наслаждаются тем, чего достигли, и чего не один из авторов данных комментариев не добьется никогда в жизни.
-Нет
-А если найду?
Поэтому мне всегда были более симпатичны позитивные и немножко раздолбайские бразильцы, чем истеричные и токсичные арги. Поэтому у них 5 Кубков, а у этих всего 3)