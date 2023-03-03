Африка не сдается.

На прошлой неделе сборная Южного Судана добилась исторического достижения – добилась исторической первой победы на Кубке Африки среди молодежных команд – одолели сборную ЦАР 1:0.

В воротах южносуданцев блистал как раз Гудвил Симон Сабьо - вратарь «Катора» сделал несколько решающих сэйвов и позволил своей команде одержать победу.

Но слава пришла к Сабьо задолго до этого матча – он уже весьма известный песонаж в соцсетях благодаря своей внешности. Напомним, официально ему 18 лет.

Восемнадцать лет.