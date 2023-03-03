Знакомьтесь, это Гудвил Симон Сабьо - голкипер моложеной сборной Южного Судана. Ему 18 лет😳😳😳
Африка не сдается.
На прошлой неделе сборная Южного Судана добилась исторического достижения – добилась исторической первой победы на Кубке Африки среди молодежных команд – одолели сборную ЦАР 1:0.
В воротах южносуданцев блистал как раз Гудвил Симон Сабьо - вратарь «Катора» сделал несколько решающих сэйвов и позволил своей команде одержать победу.
Но слава пришла к Сабьо задолго до этого матча – он уже весьма известный песонаж в соцсетях благодаря своей внешности. Напомним, официально ему 18 лет.
Восемнадцать лет.
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