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Знакомьтесь, это Гудвил Симон Сабьо - голкипер моложеной сборной Южного Судана. Ему 18 лет😳😳😳

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Африка не сдается.

На прошлой неделе сборная Южного Судана добилась исторического достижения – добилась исторической первой победы на Кубке Африки среди молодежных команд – одолели сборную ЦАР 1:0.

В воротах южносуданцев блистал как раз Гудвил Симон Сабьо - вратарь «Катора» сделал несколько решающих сэйвов и позволил своей команде одержать победу.

Но слава пришла к Сабьо задолго до этого матча – он уже весьма известный песонаж в соцсетях благодаря своей внешности. Напомним, официально ему 18 лет.

Qui est Goodwill Simon, le gardien de but sud-soudanais de 18 ans qui fait jaser la toile ? - Radarpress

Восемнадцать лет.

18-Year-Old South Sudanese Goalkeeper, Goodwill Yogusuk, Causes A Stir Online (Photo)

4 комментария

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tverd1
Чтобы определить возраст человека лицо это последнее на что надо обращать внимание. В первую очередь настоящий возраст выдают кожа на кистях рук, шее и морщинки вокруг глаз.
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Julia Balinova
А разве сейчас как-то продвинуто не определяют возраст футболистов? Отстранили же недавно полсборной, забыла чей. Или всем пофиг на внутриафриканские турниры и никто этим не заморачивается?
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Алексей Белов
На Лео Слуцкого похож.
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Dmitry Kiselev
Ну, в Южном Судане в целом год жизни за три идёт.
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mertvaya.soba4ka
На фото рядом с ним чёрный Червиченко
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