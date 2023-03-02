🎥 Фанаты «Марселя» уходили со стадиона, когда их команда проигрывала «Аннеси». Но вскоре «Олимпик» сравнял, а болельщики ринулись обратно
В 1/4 финала Кубка Франции «Марсель» дома принимал «Аннеси» – команду из второй лиги.
К 85-й минуте гости вели в счете, но «Олимпик» получил право на пенальти. Санчес реализовать одиннадцатиметровый не сумел. Казалось, матч проигран. Поклонники «Марселя» потянулись к выходу, но уже в добавленное к встрече время южане сравняли.
Фанаты, покидающие «Велодром», услышали крики и ринулись обратно. Видео беготни болельщиков «Олимпика» стало вирусным.
Фанаты прокомментировали ролик в соцсетях:
💭 «Зачем вы вообще ходите на футбол, если не досматриваете матчи?»
💭 «И болельщиков «Марселя» называют лучшими фанатами во всей Франции? Безумие».
💭 «Это очень смешно, они похожи на муравьев».
💭 «Мне больно смотреть это видео! Они упустили столько эмоций, а ведь нужно было подождать всего пару минут, пока матч закончится».
💭 «А представьте тех людей, которые ушли со стадиона и не увидели серию пенальти. С другой стороны, они сэкономили себе кучу нервов».
А вы уходите со стадиона до финального свистка?
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