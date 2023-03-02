В 1/4 финала Кубка Франции «Марсель» дома принимал «Аннеси» – команду из второй лиги.

К 85-й минуте гости вели в счете, но «Олимпик» получил право на пенальти. Санчес реализовать одиннадцатиметровый не сумел. Казалось, матч проигран. Поклонники «Марселя» потянулись к выходу, но уже в добавленное к встрече время южане сравняли.

Фанаты, покидающие «Велодром», услышали крики и ринулись обратно. Видео беготни болельщиков «Олимпика» стало вирусным.

Фанаты прокомментировали ролик в соцсетях:

💭 «Зачем вы вообще ходите на футбол, если не досматриваете матчи?»

💭 «И болельщиков «Марселя» называют лучшими фанатами во всей Франции? Безумие».

💭 «Это очень смешно, они похожи на муравьев».

💭 «Мне больно смотреть это видео! Они упустили столько эмоций, а ведь нужно было подождать всего пару минут, пока матч закончится».

💭 «А представьте тех людей, которые ушли со стадиона и не увидели серию пенальти. С другой стороны, они сэкономили себе кучу нервов».

А вы уходите со стадиона до финального свистка?