  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Отец Неймара перед матчем с Шотландией на ЧМ-2026: «Удачи, сын! Да благословит и защитит тебя Бог! Беги так, словно это последний день в твоей жизни»

0
Отец Неймара перед матчем с Шотландией на ЧМ-2026: «Удачи, сын! Да благословит и защитит тебя Бог! Беги так, словно это последний день в твоей жизни»
Отец Неймара обратился к игроку перед матчем с Шотландией на ЧМ.

Неймар да Силва, отец Неймара, обратился к сыну перед матчем, в котором футболист может дебютировать на ЧМ-2026.

В третьем туре группового этапа турнира сборная Бразилии встретится с командой Шотландии. Две предыдущие игры 34-летний форвард пропустил из-за травмы. 

«Господь помогал нам... Время пришло. Давайте переживем это вместе. Удачи, сын! Удачи, Бразилия. Да благословит и защитит тебя Бог!

Так что беги, парень, беги. Беги так, словно это последний день в твоей жизни», – говорится в видео, которое опубликовал Неймар да Силва в соцсети. 

Неймар будет в составе на матч с Шотландией, сообщил Анчелотти: «Он в форме и может играть – мы очень рады, что он вернулся. Я очень доволен им, он хорошо подготовился»

***

Девушки из Бразилии под гимн страны показали, как болеют за свою сборную 📹

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура14971 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
logoСантос
logoНеймар
logoЧемпионат мира по футболу
logoНеймар да Силва
logoСборная Шотландии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoвысшая лига Бразилия
религия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
«Порхай как бабочка, жаль, что ты пёс»
Легендарные личности: отец Неймара, мать Рабьо, сестра Роналду, окружение Мбаппе, дядя Кавая, отец братьев Боллов Ламар…
ОтветJazzzz
Легендарные личности: отец Неймара, мать Рабьо, сестра Роналду, окружение Мбаппе, дядя Кавая, отец братьев Боллов Ламар…
Сын Долорес и Диниса. Брат Кати, Уго и Элмы (с)
Ответ777тч
Сын Долорес и Диниса. Брат Кати, Уго и Элмы (с)
Ещё Арагорн, сын Араторна II (и Гилраэнь), 16-й вождь дунэдайн Севера и законный наследник трона Гондора и Арнора
Блин игру Неймара уже не видел лет так не знаю, с прошлого Чм,так что интересно на него глянуть
Будет эпично, если Неймар узнает про какую-то эпичную голливудскую вечеринку и свалит туда вместо матча.
ОтветCristiano Ronaldo777
Будет эпично, если Неймар узнает про какую-то эпичную голливудскую вечеринку и свалит туда вместо матча.
Да-да. Беги так, будто ты на карнавал опаздываешь, или катку в кс без тебя начинают
Ответegorov.bsp
Да-да. Беги так, будто ты на карнавал опаздываешь, или катку в кс без тебя начинают
Гениально)) Вот такая мотивация как раз в семье Неймара работает)
«Хочу пожелать, чтобы Господь Бог тебя охранял, а Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях»
Танцуй, Джуниор!))
это мой сын !!! это мой мальчик!!!
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
это мой сын !!! это мой мальчик!!!
«сына забил»
Да поиграет минут 10-15 от силы и травмируется.
Я бы не стал бегать в последний день своей жизни.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Каннаваро о Роналду: «Я останавливал его много раз, но и он забивал много раз. Криштиану нельзя давать ни сантиметра – если ты это сделаешь, тебе конец»
3 минуты назад
Босния и Герцеговина – Катар. 2:1 – Алайбегович и Аль-Хайдос забили, у Аль-Браке автогол. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Швейцария – Канада. 2:0 – у Манзамби 1+1, Варгас тоже забил. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Клопп поздравил Месси с 39-летием: «Спасибо за объятия – теперь меня знает весь мир. Ты сделал меня знаменитым»
19 минут назад
Смотрите игру Швейцария – Канада в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 22:00ВидеоСпортс"
На ЧМ-2026 уже 10 автоголов, больше было лишь в России в 2018-м – 12. Катарец Аль-Браке забил в свои ворота в игре с Боснией
34 минуты назад
Морган о Роналду: «Величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. Кого вы выберете в дождливый вечер в Стоке, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»
56 минут назад
Все главные цифры матча Швейцария – Канада уже доступны в приложении ГОЛ – игра идет, интрига на месте
57 минут назадПромо
Сборная Ирана задержалась в аэропорту перед вылетом на матч с Египтом «из-за действий властей США» в отношении Тареми и тренера Альхои
сегодня, 22:16
ЧМ-2026. Швейцария против Канады, Бразилия – Шотландия, Марокко сыграет с Гаити, Мексика – с Чехией
сегодня, 22:05Live
Ко всем новостям
Последние новости
18-летний босниец Алайбегович – самый молодой автор гола на ЧМ из-за штрафной
15 минут назад
40-летний Джеко проводит 150-й матч за сборную Боснии и Герцеговины. Он рекордсмен команды по играм и голам
56 минут назад
Экс-защитник «Крыльев» Евгеньев подписал контракт с «Пари НН» на два года
сегодня, 21:55Фото
Джака, Аканджи, Ларин, Дэвид, Эмболо – в составах Швейцарии и Канады на матч ЧМ-2026
сегодня, 21:11
Джеко, Колашинац, Ро-Ро и Афиф – в составах Боснии и Герцеговины и Катара на матч ЧМ
сегодня, 21:00
Евгеньев покинул «Крылья Советов». Контракт с защитником расторгнут
сегодня, 19:50
Марокко – Гаити. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
сегодня, 19:44
Сезон-2026/27 в Серии А начнется 22 августа. В 1-м туре «Интер» примет «Монцу», «Юве» сыграет с «Фрозиноне», «Милан» – с «Торино»
сегодня, 19:37
Мендеш о голе Узбекистану со штрафного: «Мы отрабатывали это – все ждут, что бить будет Криштиану. Это можно повторить, возможно, уже с кем-то другим»
сегодня, 18:40
ЮАР – Южная Корея. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 18:20