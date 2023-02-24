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Феде Вальверде поздравил Каземиро с днем рождения – болельщики разглядели троллинг «Барсы»

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Феде Вальверде воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить Каземиро с 31-м днем рождения.

«С днем рождения, я скучаю по тебе, чувак», - написал Феде.

Казалось бы, ну что тут необычного и причем тут «Барса»?

Все дело в времени: Феде сделал свой пост через несколько минут после того, как «МЮ» выбил «Барселону» из Лиги Европы.

Болельщики заподозрили тонкий троллинг от Феде. Зачем иначе ему ждать целый день и поздравлять Каземиро ближе к полуночи?

3 комментария

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Александр Никитин
теория заговора массоны в деле
0
0
0
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Иван Куянец
Хах , а Феде шутник
+6
0
+6
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V S
Хороший друг,молодеец Федерико ! ! ! . VS.🌟🇦🇲🇦🇲🇦🇲🌟
+2
-1
+1
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