Феде Вальверде поздравил Каземиро с днем рождения – болельщики разглядели троллинг «Барсы»
Феде Вальверде воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить Каземиро с 31-м днем рождения.
«С днем рождения, я скучаю по тебе, чувак», - написал Феде.
Казалось бы, ну что тут необычного и причем тут «Барса»?
Все дело в времени: Феде сделал свой пост через несколько минут после того, как «МЮ» выбил «Барселону» из Лиги Европы.
Болельщики заподозрили тонкий троллинг от Феде. Зачем иначе ему ждать целый день и поздравлять Каземиро ближе к полуночи?
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