Феде Вальверде воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить Каземиро с 31-м днем рождения.

«С днем рождения, я скучаю по тебе, чувак», - написал Феде.

Казалось бы, ну что тут необычного и причем тут «Барса»?

Все дело в времени: Феде сделал свой пост через несколько минут после того, как «МЮ» выбил «Барселону» из Лиги Европы.

Болельщики заподозрили тонкий троллинг от Феде. Зачем иначе ему ждать целый день и поздравлять Каземиро ближе к полуночи?