Ефимова получила нейтральный статус, но на Олимпиаду может так и не попасть. Почему?

– Игры в Париже уже вне зоны наших интересов, – сказал в апреле глава российского плавания Владимир Сальников. Федерация все решила за спортсменов.

Хотя те не особенно сопротивлялись: Евгения Чикунова и Климент Колесников, которые точно могли бороться за олимпийские медали, говорили, что не выступать на международных стартах при нынешних раскладах – их собственное желание.

Единственный человек, который не отказывал Играм, – Юлия Ефимова . Спортсменка, на успехах которой и держалась федерация несколько олимпийских циклов.

А теперь стало известно, что 6-кратная чемпионка мира получила нейтральный статус .

Что это значит?

1. Юля – невероятно отважная девушка.

Идти против системы всегда тяжело. Особенно без поддержки. Недавно Сергей Шубенков, рассуждая о нейтральном статусе, говорил : если и воевать в этом плане, то не одному. А Ефимовой хватило мужества пойти наперекор всему – самой.

Она и раньше не стеснялась гнуть свою линию. После триумфального для себя ЧМ-2013 дала интервью, в котором разгромила федерацию. Спустя два года, в Казани-2015, повторила многие тезисы. И ВФП ничего не могла с этим поделать: Юля была самой успешной спортсменкой в команде. Руководители сильно раздражались, но делали вид, что все нормально.

Но одно дело – высказываться и проявлять позицию тогда (хотя под диктофон и этого никто больше не делал), и совсем другое – сейчас.

2. Она цепляется за каждый шанс.

Многие не помнят, но Ефимову практически отцепили от Олимпиады в Рио. Не только МОК, но и свои же.

Тогда после рассказов Григория Родченкова над Россией нависла огромная допинговая туча, команду вполне могли не пустить на Игры-2016. В итоге компромиссы нашлись, но одно из условий – в Бразилию не полетят те, у кого была дисквалификация. Это противоречило всем регламентам, однако ОКР посчитал, что на фоне потенциальной полной отмены такие потери невелики – и согласился с условиями. И Ефимовой не просто не помогали, а отговаривали от сопротивления.

Юлия с помощью юриста Артема Пацева сражалась за свои права в CAS. И получила допуск. А после нее по той же дорожке прошли в Рио еще несколько наших спортсменов.

3. Выбрала конкуренцию и риски, а не комфорт и спокойствие.

Юля – не глупая и живет не в вакууме. Она понимает расклады: 32 года, скорость уже не та, карьера близится к завершению.

Если подходить к планам на жизнь расчетливо, то куда выгоднее сейчас было бы набирать политический капитал, хваля все наше и ругая западное. Обычный прагматизм. Как со стороны Сальникова, который уже отгородился от Ефимовой: «Остальные шаги за ней, как за нейтральной спортсменкой».

Однако Ефимова выбрала спорт. Не потенциально теплое местечко в будущем, не относительный комфорт в настоящем. Она поступила как настоящий атлет.

4. При этом нет никаких гарантий с попаданием на Олимпиаду.

Особенно впечатляет ее желание в призме нынешних реалий – Юлия не то что не фаворит предстоящих Игр, у нее нет даже олимпийского норматива. И минимум времени на выполнение.

На апрельском чемпионате России у Ефимовой на 100-метровке брассом получилось 1.07,43, а на 200 – 2.26,45.

Парижские рубежи: 1.06,79 и 2.23,91.

Но есть лазейки. Если в плавании не выберут все 852 квоты (вероятность крайне высокая), то будет добор по принципу универсальности и что-то вроде норматива «Б» – а это уже более приятные для Юли 1.07,12 и 2.24,63.

Еще из обнадеживающих новостей: Ефимова всегда добавляет по ходу сезона. Поэтому есть основания ждать от нее хорошие результаты в ближайшее время. Причем, по идее, она должна выступить на каком-либо из международных стартов уже вот-вот – осталось всего 8 дней, чтобы запрыгнуть в олимпийский корабль.

Дедлайн для выполнения нормативов в плавании: 23 июня.

«Большая проблема в том, что я не успеваю с международным отбором. Они все или прошли, или на будущей неделе проходят. В моих планах было выступить от клуба на турнире в Италии. Но они мне в итоге отказали в допуске. <...> Есть у World Aquatics список соревнований, на которых можно было отобраться. Такие у них правила. И вот все дедлайны сгорают на моих глазах, и я не знаю, что делать», – цитирует Ефимову «Матч ТВ».

Да, формальное право соревноваться в нейтральном статусе у Юлии теперь есть, но нет визы в Европу (где остались последние отборочные старты) и нет реального рычага, чтобы все быстро решить с допуском хоть на какой-то подходящий старт.

Но шанс есть! Даже без Шенгена: 22 июня старты в Сербии и Боснии, за несколько часов до дедлайна. Это было бы кино...

5. Интересно, что сейчас внутри у остальных пловцов? Они даже не попробовали…

Неизвестно, чем закончится этот поход Ефимовой. Но точно знаю, какое разочарование накрыло многих спортсменов после новостей об Играх дружбы. Сейчас на горизонте ни этого турнира, ни Олимпиады. Хотя после новостей о проблемах с «Дружбой» можно было податься на нейтральный статус – время оставалось.

Но никто не дернулся. Многие успокаивают себя тем, что находятся в большинстве – не едет-то почти вся команда. А быть в большинстве комфортнее, чем в меньшинстве. Однако спустя время многие (а некоторые уже и сейчас) наверняка начнут жалеть, что даже не попытались сделать шаг навстречу тому, ради чего тренировались всю жизнь.

Фото: РИА Новости /Владимир Трефилов, Алексей Савченко