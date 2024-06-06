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Кто от России выступит на Олимпиаде-2024? Их почти 50 – и может стать больше

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До старта Игр в Париже меньше двух месяцев. И хотя не во всех видах завершена квалификация, очертания команды российских спортсменов понятны.

Причем речь не только про количество, но и про конкретные фамилии. Больше того, можно прикинуть медальные шансы.

Скорее всего, на Играх выступят 47 наших спортсменов в 7 видах (в теории МОК может отсеять кого-то). При идеальных раскладах добавятся пловец Евгений Сомов (у него есть норматив, но нужно сдать еще несколько допинг-тестов) и пятиборка Ульяна Баташова (если пройдет квалификацию).

Теоретически получить нейтральный статус еще могли бы пловцы, особенно после отбоя с Играми дружбы, но рвения с их стороны не видно.

Наши федерации будут определяться с составами, а мы – обновлять этот пост. Все фамилии участников Игр-2024 от России вы найдете здесь. Пока расклады такие.

Теперь подробнее о каждом виде.

Тхэквондо: почти дрим-тим

Сразу четыре спортсмена зацепили олимпийские лицензии: Татьяна Минина (до 57 кг), Полина Хан (67), Максим Храмцов (80) и Владислав Ларин (80+). Последние двое – олимпийские чемпионы Токио и чемпионы мира. 

Интересно, что на ЧМ-2023 им не дали допуск, а сразу после включили зеленый свет. И за короткий срок парни квалифицировались в Париж.

Минина – серебряный призер Токио-2020. И ее, в отличие от Храмцова и Ларина, допустили до чемпионата мира-2023 – там Таня взяла бронзу, на тоненького в полуфинале проиграв будущей чемпионке. А в начале мая она выиграла чемпионат Европы.

24-летняя Полина Хан – наименее титулованная из этой четверки, однако и она призер двух ЧЕ и бронзовый медалист ЧМ-2023.

Состав – практически дрим-тим.

Российское тхэквондо гремело в Токио-2020 – там команда с двумя золотыми, серебром и бронзой выиграла общий зачет. Сейчас ростер сильно меньше, однако каждый из четверки – реальнейший претендент на подиум.

Батут: одна против всех

В батуте делегации небольшие в принципе: максимальная квота на страну – два мужчины и две женщины. К тому моменту, когда россиян допустили, шансы оставались только на 1+1. У парней не получилось. А вот девушки сдюжили.

Лицензии в батуте неименные. И за единственную идет внутренний отбор между 22-летней Яной Лебедевой и 19-летней Анжелой Бладцевой. Обе в этом году залетали в призы на этапах Кубка мира. Президент федерации Николай Макаров сказал, что окончательно выбор сделают после этапов в Швейцарии (28-29 июня) и Португалии (6-7 июля).

И хотя в женском батуте олимпийской медали у нас не было со времен легендарного выступления Ирины Караваевой в Сиднее-2000, может, как раз в этот сложный момент серию удастся прервать.

Велоспорт: главный гонщик может отказаться от Игр

Наши главные успехи последних лет связаны с треком, однако там из-за слишком позднего получения нейтрального статуса (или неполучения вовсе) никто не отобрался. Та же история с BMX и маунтинбайком.

Зато есть 3 неименные квоты для шоссейников – одна мужская и две женские. 

В мировом рейтинге прямо сейчас на высокой 11-й строчке Александр Власов – человек, заезжавший в топ-5 «Тур де Франс» и «Джиро», а в апреле ставший вторым на «Туре Романдии». Однако иллюзий относительно Парижа он не строит: профиль олимпийской трассы ему не подходит. Плюс Игры будут сразу за «Тур де Франс», и не факт, что после изматывающей многодневки в ногах что-то останется.

Из-за этого Власов пока не решил, ехать на Олимпийские игры или передать это право следующему в очереди (примерно по тем же причинам отказался от Олимпиады датчанин Йонас Вингерор – победитель двух последних «Туров» и фаворит предстоящего). Хотя кого-то даже приблизительно сопоставимого по уровню с Александром не видно.

В женском рейтинге дела хуже: сильнейшая гонщица страны Тамара Дронова на 39-м месте, за ней Алена Иванченко – на 164-м. При этом Алене всего 20 лет, она побеждала на юниорском ЧМ-2021. Если ей дадут выступить на Олимпийских играх, это будет огромным опытом для молодой спортсменки.

Но вот на призовые места в велоспорте закладываться вряд ли стоит. 

Борьба: самая мощная делегация

Борцы оказались в полном порядке по части дипломатии: команда давно соревнуется на международном уровне, и из максимальных 18 олимпийских лицензий завоевано 16. Это сопоставимо с тем, что было в нормальные времена.

Вольники выбрали абсолютно все квоту, классики собрали 5 из 6 (кроме 67 кг), женщины – тоже 5 из 6 (кроме 76).

Один из ключевых вопросов для федерации – Абдулрашид Садулаев. Двукратный олимпийский чемпион и один из самых талантливых борцов в истории весной получил бан от комиссии, которая определяет соответствие борцов в нейтральном статусе критериям МОК. Но боссы российской борьбы уверены, что главную звезду еще можно отбить.

Официальный состав должны выкатить в ближайшее время. Но пресс-служба федерации заранее прояснила нам расклады: 

● в вольной борьбе поедут победители недавнего чемпионата России (*Артур Найфонов (86) и Заурбек Сидаков (74) были освобождены от турнира, а Заур Угуев боролся на вес выше; последние двое наверняка будут в составе, а по Найфонову все зависит от скорости его восстановления);

● в греко-римской приоритет тем, кто завоевал олимпийские лицензии, но по двум спортсменам на данный момент открыт вопрос о допуске.

Относительно медальных шансов я проконсультировался с человеком, который много лет не пропускает больших турниров по борьбе.

«Команда у нас сильная, но раньше была еще мощнее. Тогда мы не пропускали два года, участвовали везде, где хотим. Сейчас ситуация другая. Но если вообще всех допустят, то 3 золота + 5 медалей из 16 в Париже возьмем (в Токио было 4 золота + 4 медали)».

Дзюдо: русский претендент против французского супергероя

Соревноваться с борцами в успешности переговоров с международной федерацией могут только дзюдоисты. Именно в этом виде впервые после февраля 2022-го наши спортсмены выступили в нейтральном статусе, и именно дзюдоисты первыми добрались до чемпионата мира.

И в Дохе-2023 Арман Адамян взял золото (до 100 кг), а супертяж Инал Тасоев разделил победу с легендарным Тедди Ринером. Интересно, что при этом Адамян не прошел в Париж: по рейтингу выше него  другой россиянин – Матвей Каниковский. А от страны в каждой весовой категории только один участник.

Основные надежды – на Инала Тасоева и Матвея Каниковского. Они и в рейтинге высоко, и апрельский чемпионат Европы выиграли.

На том же Евро, к слову, Данил Лаврентьев дошел до финала, в котором уступил лидеру мирового рейтинга Хидаяту Гейдарову из Азербайджана. 

Михаил Игольников – двукратный чемпион Европы, в Токио-2020 уступил в схватке за бронзу. Мадина Таймазова свой поединок на Олимпийских играх в Японии выиграла – у нее третье место главных соревнований в жизни спортсмена.

В общем, на 1-2 медали в дзюдо стоит закладываться, но и 3-4 не выглядят фантастикой. Ну а потенциальный финал Тасоев – Ринер – одно из главных событий парижской Олимпиады вообще. Тедди трижды признавался лучшим спортсменом Франции и мечтает ярко завершить карьеру дома, но Инал – один из тех, кто умудрялся не проиграть трехкратному олимпийскому чемпиону. Несмотря на то, что тот примерно на 30 кг тяжелее и 20 см выше.

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились

Гребля: чудо на отборе

Академическая гребля отказалась от попыток получить нейтральный статус, а байдарка и каноэ – нет. Вот только вариант отобраться оставался крохотный: один лишь квалификационный турнир в Венгрии, на котором сходу нужно было победить (в некоторых дисциплинах занять место не ниже второго).

Вроде бы повышать драматизм некуда. Но за пару дней до соревнований сняли нашу главную каноэ-двойку Захар Петров/Михаил Павлов – из-за лайков последнего в соцсетях под постами, которая комиссия по допуску считает неприемлемыми. Казалось бы, это конец. Но в чат ворвались ветераны Алексей Коровашков и Иван Штыль (ему скоро 38) – и выгрызли эти 500 м.

Петров, который остался без Павлова, тоже не растерялся – и выиграл 1000 м на каноэ-одиночке. 

Наконец, Анастасия Долгова/Светлана Черниговская стали вторыми в байдарке-двойке на 500 м – и этого хватило, чтобы получить право выступить в Париже.

Петрову всего 19 лет – и он будущее как минимум российской гребли. У Захара практически нет опыта международных стартов, но он 1) сходу завоевал лицензию; 2) через три дня на Кубке мира взял бронзу, проиграв только олимпийскому чемпиону-2020 из Бразилии и 0,09 секунды призеру ЧМ-2019 из Франции. Потенциал очевиден, и учитывая, что терять и бояться ему нечего – в Париже может пошуметь.

Двойки – как мужская в каноэ, так и женская в байдарке – уже совершили спортивный подвиг, в таких условиях завоевав лицензии. На что-то большее в силу нынешних обстоятельств рассчитывать тяжело. Но, судя по тому, что эти спортсмены в существующих реалиях добрались до Парижа-2024 – ничего невозможного нет.

Теннис: Медведев, Рублев, Касаткина – наш самый звездный вид

С теннисом изначально все было запутано.

С одной стороны, более нейтральных спортсменов, чем в этом виде, не найти: теннисисты живут в Европе, не получают госфинансирования и вообще люди мира. С другой, по регламенту для олимпийского отбора им нужно было играть за сборную на командных турнирах – вот только на Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг у России бан.

Благо, хотя бы здесь МОК поступил разумно и не стал из-за бюрократических формальностей лишать наших теннисистов Олимпиады – они выступят в Париже. Правда, до сих пор неясно, в каких форматах: одиночка – точно, а вот по микстам и парам все еще знак вопроса.

Проходила информация, что допуск будет полным, но официального подтверждения от МОК пока нет. А понимать уже хотелось бы, потому что в плане потенциальных призов это важный момент: в Токио-2020 был русский финал в миксте (Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев против Елены Весниной/Аслана Карацева), а в Рио-2016 Веснина и Екатерина Макарова выиграли пару. Велики шансы и сейчас.

Кстати, если допустят пары, высока вероятность, что на Олимпиаде сыграет 39-летняя Вера Звонарева – между прочим, бронзовый призер Пекина-2008 в одиночке.

Одиночка у нас точно будет яркая. Даниил Медведев не раз говорил, что хочет сыграть на Олимпийских играх – и победить там для него было бы мечтой.

Вместе с ним в Париж по рейтингу проходят Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. 

Первая четверка в женском рейтинге выглядит так: Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. 17-летняя звездочка еще 2 недели назад была далеко в очереди в заветные топ-4 страны: за Анной Калинской, Анастасией Павлюченковой, Вероникой Кудерметовой и Анастасией Потаповой. Однако фееричное выступление на «Ролан Гаррос» изменило все.

Против не проигравшей в этом году ни сета на турнирах «Большого шлема» Арины Соболенко Мирра билась не только за полуфинал, но и за Олимпиаду – квалификация на Игры в теннисе заканчивается 10 июня. И благодаря сенсационной победе Андреева-младшая обставила Калинскую: 2017 очков против 1986. Одна россиянка теперь 23-я в мировом рейтинге, вторая – 24-я.

Что в итоге?

Если собрать даже не максимальные, а среднереальные расклады, то российские спортсмены вполне могут привезти из Парижа 15 медалей:

Борьба – 7 

Дзюдо – 3

Тхэквондо – 2 

Теннис – 2

Гребля – 1

Батут – 0

Велоспорт – 0 

Полная команда со своими флагом, гимном и такими же как у всех критериями допуска – все мы ждем этого. 

Но ведь хотя бы кто-то от России на Олимпиаде – это лучше, чем совсем никого. Все 45-50 российских атлетов, которые поедут в Париж, имеют шансы вписать свое имя в мировую спортивную историю. И нам остается только пожелать им этого. 

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александар Джорович, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов; IMAGO/Pawel Andrachiewicz/Global Look Presslesgaft.spb.ru; Instagram/aleksandr_vlasov

logoгребля на байдарках и каноэ
logoгреко-римская борьба
logoПариж-2024
logoДарья Касаткина
logoПолина Хан
logoМаксим Храмцов
logoТатьяна Минина (Кудашова)
logoИнал Тасоев
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logoАндрей Рублев
logoАбдулрашид Садулаев
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