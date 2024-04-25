«Только так и выигрывают. Суки московские». Еще один скандал в волейболе – из-за чего вскипел тренер?

Еще не утихло эхо удивительных нападок «Динамо» после поражения от «Локомотива» в полуфинале Суперлиги, а в матче за третье место прилетело уже столичной команде.

В серии за бронзу «Динамо» играет с «Ленинградкой». Счет в серии до трех побед теперь 2:1, но вчерашний матч получился с огоньком. После поражения на тай-брейке тренер «Ленинградки» Александр Кашин взорвался в микст-зоне.

«Одним мячом все сломали. Вот все, что «Локомотив» говорил про эту замечательную команду, как она выигрывает, я это все подтверждаю. Они только так и выигрывают! Суки московские».

Один мяч – это отсылка к эпизоду в начале пятого сета.

«Ленинградка» выиграла очко, однако «динамовки» взяли челлендж – и по его итогам судьи изменили решение, посчитав, что перед результативной атакой петербурженки не успели спастись в защите, а мяч коснулся не руки, а пола.

Так засудили или нет?

Эмоции Кашина понять можно – его команда упустила матч с 2:0. Да и тот самый видеопросмотр реально спорный. Есть ощущение, что касания пола действительно не было. В любом случае уверенности в обратном видео не дает, а значит, первоначальное решение должно было остаться в силе.

Однако такие высказывания – перебор.

1. Банально некрасиво, уровень 8-го класса школы.

2. Странно говорить, что эпизод «сломал все»: он случился не при 13:13, а в самом начале сета, при 1:2. Все шансы отомстить были.

3. Судейские ошибки даже с видеоповторами исключить нельзя – серьезная команда должны быть готова и к этому. И в полуфинале с Казанью в сложной ситуации арбитры отдали очко «Ленинградке». Да и если ошибка была, логично винить судей, а не «Динамо».

4. Непонятно, зачем сюда приплетать «Локомотив». Калининград имел полное право жестко и эффектно ответить «Динамо» после выпада Елены Годиной, однако повел себя спокойнее, ограничившись нейтральным комментарием. Кашин таким образом собирает антидинамовскую коалицию или же имел в виду какие-то личные разговоры?

Теперь точно нужно смотреть женский волейбол!

Страсти в нашем женском волейболе внезапно стало очень много, и это лучше, чем безразличие. Но чемпионат России – не медиалига и рамки все же должны быть.

К тому же Кашин – не просто тренер, но и президент питерской федерации волейбола, и член президиума Всероссийской федерации (ВФВ). Которая теперь имеет все основания оштрафовать вспыльчивого специалиста.

Ну а поднятый градус – отличный повод всем нам посмотреть финальные матчи сезона. Сегодня в 20:00 «Локомотив» сыграет с «Динамо Ак-Барс» (счет в серии 2:1) в золотой серии, ну а на сладкое – очередная сходка Питера и Москвы за бронзу (26 апреля в 19:00), которая для обеих команд внезапно становится мегапринципиальной.

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Фото: кадры трансляции